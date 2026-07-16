Ο Δημήτρης Τσιάμης με άλμα στα 16,59μ. στο τριπλούν, σε μίτινγκ στην Αλεξάνδρεια, πλησίασε περισσότερο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

O Δημήτρης Τσιάμης πραγματοποίησε ένα σημαντικό βήμα προκειμένου σε τρεις περίπου βδομάδες να βρεθεί στο Μπέρμιγχαμ για να πάρει μέρος στο 8ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της καριέρας του στο τριπλούν.

Ο 44χρονος πρωταθλητής στο «ALEXANDRIA HOR JUMPS 26», που έγινε το απόγευμα της Πέμπτης (16/7) στην Αλεξάνδρεια της Ημαθίας, με άλμα στα 16,59μ. (+2,0 μ./δ.) σημείωσε την καλύτερη φετινή του επίδοση στο τριπλούν, ισχυροποιώντας τη θέση του στο παγκόσμιο ράνγκινγκ και τις πιθανότητες να ταξιδέψει στην πόλη της Αυστρίας.

Ο Τσιάμης πήρε μέρος για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 2010 στη Βαρκελώνη κι από τότε συμμετέχει ανελλιπώς στη διοργάνωση, φθάνοντας στις επτά παρουσίες πριν από δύο χρόνια στη Ρώμη.

Τις δικές της ελπίδες να προκριθεί μέσα από το ράνκινγκ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αύξησε και η Ανδριάννα Γκόγκα, με την 23χρονη να πετυχαίνει ατομικό ρεκόρ στο μήκος με 6,51μ. στον αγώνα στην Αλεξάνδρεια, η Ναταλία Μπέση πήρε τη 2η θέση με φετινό ρεκόρ στα 6,51μ.

