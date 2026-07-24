Οι προβλέψεις για τον Παναθηναϊκό και τον ΟΦΗ είναι συμμετοχή στο δεύτερο pot της League Phase του Conference League. Ποιες ομάδες ξεχωρίζουν.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με τη νίκη 2-1 επί της Πάκσι και θα επιδιώξει να τη σφραγίσει στις 30 του μήνα στο ΟΑΚΑ.

Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός, εφόσον δεν τα... θαλασσώσει, θα παίξει με τη Σπάρτακ Τρνάβας της Σλοβακίας ή την ΤΣΣΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία για να διεκδικήσει την πρόκριση στα playoffs του Conference League.

Σε όλες τις προβλέψεις, πάντως, ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται στη League Phase, όπως και ο Κυπελλούχος ΟΦΗ. Προφανώς βλέπουν αποκλεισμό στα playoffs του Europa League.

Το τριφύλλι, λοιπόν, εμφανίζεται στο δεύτερο pot από τα έξι και ο ΟΦΗ στο πέμπτο.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση, πάντως, είναι ότι η φετινή διοργάνωση, πάντα με τις έως τώρα προβλέψεις, θα έχει δυνατές ομάδες. Από την Ιταλία είναι η ισχυρή Αταλάντα, από τη Γερμανία η Φράιμπουργκ, που ήταν φιναλίστ στο Europa League, από τη Γαλλία η Μονακό, από την Ισπανία η Χετάφε και από την Ολλανδία ο Άγιαξ. Πάντα είναι ένα μεγάλο όνομα οι Ολλανδοί. Συν την Τβέντε.

Όσον αφορά την Premier League, εκπρόσωπός της θα είναι η Μπράιτον των Κωστούλα, Τζίμα, Κοστίνια. Προσθέστε τη Μπράγκα που επίσης έχει εξαιρετική παρουσία στην Ευρώπη εδώ και 15 χρόνια, τη Ρέιντζερς, αλλά και την Κοπεγχάγη με τη Μίντιλαντ από τη Δανία. Οι Τούρκοι επίσης θα έχουν μία παραδοσιακή δύναμη, την Τράμπζονσπορ κι επίσης την Μπασάκσεχιρ.

Υπάρχουν επίσης ζόρικες ομάδες με δυνατές έδρες, όπως οι Άντερλεχτ, Γάνδη και οι πολωνικές Γιαγκελόνια, Ράκοφ ή αν περάσει η Χάιντουκ Σπλιτ.

Δείτε τις προβλέψεις στο Football Meets Data

Projected 🟢 UECL league stage pots, as of 24 July. pic.twitter.com/QkMcQAOG05 July 24, 2026

Το Football Ranking αντίθετα, έχει τον Παναθηναϊκό στο 3ο pot και τον ΟΦΗ στο 5ο, ενώ από την Τουρκία υπολογίζει την Μπεσίκτας.