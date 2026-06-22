Η ανάρτηση του Πολωνού τεχνικού του Εμμανουήλ Καραλή, Μάρτσιν Στσεπάνσκι, που δίνει το σύνθημα για τα ωραία που ακολουθούν αυτό το καλοκαίρι.

Ο Εμμανουήλ Καραλής και ο νεόνυμφος Αρμάντ Ντουπλάντις, μετά τον 1ο αγώνα της σειράς των Diamond League στη Σαγκάη στις 16 Μαΐου, θα βρεθούν ξανά αντιμέτωποι την Κυριακή (28/6) στο Diamond League του Παρισιού.

Όσο περνά ο χρόνος, το πρώτο μεγάλο ραντεβού, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ (10-16/8) πλησιάζει και τα μεγάλα αστέρια σιγά σιγά αρχίζουν να αναβάζουν στροφές.

Ο Καραλής μέσα στο 2026 και στην περίοδο του κλειστού στίβου, εκτός από το μυθικό άλμα στα 6.17μ. στη διάρκεια του πανελληνίου πρωταθλήματος στην Παιανία (28/2), ξεπέρασε επίσης τα 6.06μ. στο μίτινγκ της Ρουέν (7/3) και τα 6.05μ. στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τορούν (20/3), που του χάρισαν το ασημένιο μετάλλιο, πίσω από τον Ντουπλάντις (6.25μ.).

Στον ανοικτό στίβο ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε τα 6.00μ., πρώτα στη Λεμεσό στις 29 Μαΐου κι έπειτα στο Τούρκου της Φινλανδίας στις 3 Ιουνίου, ενώ προέρχεται από τις διαδοχικές νίκες του στην Οστράβα (16/6) και στο Diamond League στην Ντόχα (19/6).

Γράψαμε, τα πιο σοβαρά έρχονται και ο Πολωνός προπονητής του Μάρτσιν Στσεπάνσκι, έδωσε το σύνθημα.

Με ανάρτησή του στο instagram δείχνει-αποτυχημένες μεν, σε δυσθεώρητα ύψη δε- προσπάθειες του «Μανόλο» και γράφει: Ο Εμμανουήλ Καραλής κυνηγώντας τα 6.20μ.+ Πάμε για περισσότερα».