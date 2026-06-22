Ο Εμμανουήλ Καραλής κυνηγώντας τα +6.20μ.
Ο Εμμανουήλ Καραλής και ο νεόνυμφος Αρμάντ Ντουπλάντις, μετά τον 1ο αγώνα της σειράς των Diamond League στη Σαγκάη στις 16 Μαΐου, θα βρεθούν ξανά αντιμέτωποι την Κυριακή (28/6) στο Diamond League του Παρισιού.
Όσο περνά ο χρόνος, το πρώτο μεγάλο ραντεβού, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ (10-16/8) πλησιάζει και τα μεγάλα αστέρια σιγά σιγά αρχίζουν να αναβάζουν στροφές.
Ο Καραλής μέσα στο 2026 και στην περίοδο του κλειστού στίβου, εκτός από το μυθικό άλμα στα 6.17μ. στη διάρκεια του πανελληνίου πρωταθλήματος στην Παιανία (28/2), ξεπέρασε επίσης τα 6.06μ. στο μίτινγκ της Ρουέν (7/3) και τα 6.05μ. στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τορούν (20/3), που του χάρισαν το ασημένιο μετάλλιο, πίσω από τον Ντουπλάντις (6.25μ.).
Στον ανοικτό στίβο ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε τα 6.00μ., πρώτα στη Λεμεσό στις 29 Μαΐου κι έπειτα στο Τούρκου της Φινλανδίας στις 3 Ιουνίου, ενώ προέρχεται από τις διαδοχικές νίκες του στην Οστράβα (16/6) και στο Diamond League στην Ντόχα (19/6).
Γράψαμε, τα πιο σοβαρά έρχονται και ο Πολωνός προπονητής του Μάρτσιν Στσεπάνσκι, έδωσε το σύνθημα.
Με ανάρτησή του στο instagram δείχνει-αποτυχημένες μεν, σε δυσθεώρητα ύψη δε- προσπάθειες του «Μανόλο» και γράφει: Ο Εμμανουήλ Καραλής κυνηγώντας τα 6.20μ.+ Πάμε για περισσότερα».
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