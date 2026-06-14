Fly Athens 2026: Το κορυφαίο street event επιστρέφει στο Καλλιμάρμαρο

Με οικοδεσπότη τον Εμμανουήλ Καραλή θα διεξαχθεί το Fly Athens 2026 την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Την Κυριακή 5 Ιουλίου το Παναθηναϊκό Στάδιο θα μετατραπεί ξανά στο παγκόσμιο επίκεντρο του άλματος επί κοντώ, φιλοξενώντας ένα από τα κορυφαία μίτινγκ του αγωνίσματος στον κόσμο, το Fly Athens by AUFIT.

Η διοργάνωση, που φέρει την υπογραφή του Εμμανουήλ Καραλή και διοργανώνεται από τον ίδιο, έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας διεθνής θεσμός στο άλμα επί κοντώ. Χάρη στην επιτυχημένη του πορεία, το μίτινγκ συγκαταλέγεται πλέον στα κορυφαία γεγονότα του ανοιχτού στίβου, έχοντας μάλιστα αναδειχθεί στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης για τα street pole vault events το 2025.

Το Fly Athens by AUFIT εντάσσεται στη σειρά World Athletics Continental Tour και βρίσκεται στην κορυφαία δυνατή βαθμίδα (Silver), προσφέροντας σε αθλητές και αθλήτριες πολύτιμους βαθμούς για την παγκόσμια κατάταξη και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για σπουδαίες επιδόσεις. Παράλληλα με τον αγώνα των ανδρών, στο πρόγραμμα της διοργάνωσης θα ενταχθεί και φέτος αγώνας γυναικών, ο οποίος επίσης ανήκει στην κατηγορία Silver.

Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης και κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ με 6.17μ., Εμμανουήλ Καραλής, θα αγωνιστεί μπροστά στο ελληνικό κοινό, σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του διεθνούς καλενταριού, σε έναν αγώνα που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φίλων του στίβου από όλο τον κόσμο.

To μίτινγκ συνδιοργανώνεται από τον Ολυμπιακό και τον ΟΠΑΝΔΑ ενώ η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, του Υπουργείου Αθλητισμού, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, του ΣΕΓΑΣ και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ). Η ΕΡΤ, ως χορηγός επικοινωνίας, θα μεταδώσει ζωντανά τη δράση.



