Ο Εμμανουήλ Καραλής, τρία 24ωρα μετά τη νίκη του στην Οστράβα, επικράτησε και στο Diamond League της Ντόχα με άλμα στα 5.92μ., ενώ επιχείρησε και στα 6.07μ.

Επιτυχιών συνέχεια για τον Εμμανουήλ Καραλή, καθώς μετά την 1η θέση στο «Golden Spike» της Οστράβα, βγήκε νικητής στον αγώνα του επί κοντώ και στο Diamond League της Ντόχα με 5.92μ.

Παράλληλα, ο Έλληνας πρωταθλητής έφθασε στη 2η νίκη της καριέρας του σε Diamond League μετά τη Λοζάνη το 2025, ενώ στη διάρκεια της προσπάθειάς του στην Ντόχα, επιχείρησε άλμα στα 6.07μ.

Ο Καραλής άρχισε τον αγώνα του από τα 5.62μ., ύψος που πέρασε με άνεση στην 1η προσπάθεια, όπως συνέβη και στα 5.82μ. Αυτά τα δύο «καθαρά» άλματα τον έφεραν στην 1η θέση και τον εδραίωσαν σε αυτή, καθώς πέρασε τα 5.92μ. με το 2ο άλμα του, ύψος που πέρασαν στην 3η προσπάθειά τους ο Αμερικανός, Κρις Νίλσεν και ο Νορβηγός, Σόντρε Γκούτορμσεν.

Οι τρεις τους συνέχισαν στα 6.02μ., στην προσπάθεια να ισοφαρίσουν το ρεκόρ μίτινγκ του Αρμάντ Ντουπλάντις από το 2022. Οι Νίλσεν και Γκούτμορσεν απέτυχαν τρεις φορές, ο Καραλής μετά τις δύο δικές του αποτυχημένες προσπάθειες, άφησε την 3η για τα 6.07μ., με στόχο να πετύχει το 3ο υψηλότερο άλμα της καριέρας του, χωρίς να το πετύχει.

Στην Ντόχα και στο τριπλούν ανδρών πήρε μέρος και ο Νίκος Ανδρικόπουλος, στα τρία άλματα που επιχείρησε είχε ένα έγκυρο στα 16.02μ., που τον έφεραν στην 7η θέση.

Ο Πορτογάλος, Πέδρο Πιτσάρδο στον πρώτο του φετινό αγώνα, με 17.71μ. σημείωσε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2026.

Πριν από τον αγώνα ο Τζόρνταν Σκοτ είχε την καλύτερη φετινή επίδοση με 17.66μ., ο Τζαμαϊκανός βελτιώθηκε στα 17.69μ., παίρνοντας τη 2η θέση. Ο Μοχάμεντ Τρίκι από την Αλγερία ακολούθησε στην 3η θέση, με εθνικό ρεκόρ στα 17.67μ.

