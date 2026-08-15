Διπρόσωπη η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, επικράτησε 3-2 της Γκιμαράες, με τον Φώτη Ιωαννίδη να έχει γκολ και δύο ασίστ.

Έπαιξε με τη φωτιά αλλά έκανε σεφτέ η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, που επικράτησε 3-2 της Γκιμαράες εντός έδρας. Αυτό ενώ όλα έδειχναν πως τα Λιοντάρια θα έχουν εύκολο βράδυ, καθώς πριν το ημίχρονο είχαν φτάσει σε προβάδισμα τριών τερμάτων χάρη στον Φώτη Ιωαννίδη!

Ο Έλληνας σέντερ φορ σέρβιρε αρχικά το 1-0 στον Γκονσάλβες στο ένατο λεπτό, ενώ στο 22' διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με ωραία προσπάθεια από κοντά. Στο 41' δε, βρήκε τον Αλτιμίρα έξω από την περιοχή και εκείνος έκανε το 3-0 με μακρινό σουτ.

Η Βιτόρια αφυπνίστηκε μετά την ανάπαυλα και κατάφερε να μπει ξανά στο ματς με γκολ των Σαμού (66') και Εντόι (69'), εντούτοις δεν μπόρεσε να φτάσει στην ολική επαναφορά, με τον δε Γιώργο Βαγιαννίδη να αποχωρεί τραυματίας με φορείο στα τελευταία λεπτά μετά από σκληρό μαρκάρισμα του Γκουστάβο Σίλβα.