Άσχημο φινάλε για τον Γιώργο Βαγιαννίδη, ο οποίος δέχθηκε σκληρό μαρκάρισμα στον αγώνα της Σπόρτινγκ κόντρα στη Γκιμαράες και αποχώρησε με φορείο στο 83΄.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πανηγύρισε τη νίκη με 3-2 επί της Γκιμαράες χάρη σε παράσταση του Φώτη Ιωαννίδη, αλλά δεν ήταν όλα ρόδινα στη βραδιά για τα Λιοντάρια.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης άλλωστε δέχθηκε σκληρό μαρκάρισμα από τον Γκουστάβο Σίλβα στο 79΄της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή και να αποχωρήσει με φορείο από το γήπεδο λίγα λεπτά αργότερα.

Ο ποδοσφαιριστής της Γκιμαράες τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμα, με τον αγώνα να συνεχίζεται κανονικά μετά την αποχώρηση του Έλληνα αμυντικού από τον αγωνιστικό χώρο. Τη θέση του στο γήπεδο πήρε ο Ιβάν Φρεσνέδα, ο οποίος και ολοκλήρωσε τον αγώνα στο δεξί φτερό της άμυνας.