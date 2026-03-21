Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει τη συλλογή μεταλλίων, σε έναν τελικό σκακιέρα με αντίπαλο τον Άρμαντ Ντουπλάντις, ο Μανόλο τελικά κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με 6.05μ. στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας.

Ο Μόντο Ντουπλάντις κατέκτησε το 4ο στη σειρά χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση, με 6.25μ. βελτιώνοντας το ρεκόρ αγώνων, που είχε ο ίδιος με 6.20μ από το Βελιγράδι το 2022. Το σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά είδαμε τον Καραλή να επιχειρεί άλματα μέσα σε αγώνα άλματα στα 6.25μ.

Ο Καραλής άφησε το αρχικό ύψος που ήταν 5.50μ και μπήκε στα 5.70μ, όπου έκανε ένα άνετα και μεγάλο άλμα για να το περάσει και να συνεχίσει.

Έπειτα, ο πήχης ανέβηκε στα 5.85μ και χωρίς να δυσκολευτεί καθόλου το πέρασε και αυτό με ένα αρκετά ψηλό άλμα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο συνέχισε και στο 5.95μ, το οποίο πέρασε με την πρώτη προσπάθεια και με άλμα για σεμινάριο. Έτσι, έφτασε ως τα 6.00μ με «καθαρό» πίνακα.

Στα 6.00μ, ο αθλητής των Χάρη Κάραλη και Μαρλίν Στεπάνσκι, έκανε άκυρη την πρώτη του προσπάθεια αφού παρότι βγήκε πολύ ψηλά ήταν λίγο πλάγια και έτσι έριξε τον πήχη. Στη δεύτερη προσπάθεια, με ένα εξαιρετικό άλμα, το ξεπέρασε και έτσι συνέχισε για τα 6.05μ σε έναν αγώνα πολύ υψηλού επιπέδου.

Παράλληλα, ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ πέρασε με την πρώτη τα έξι μέτρα που τον έβαλε στην τριάδα των μεταλλίων ενώ ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ, Μόντο Ντουπλάντις, μετά το επιτυχημένο του άλμα στα 6.00μ, άφησε τα 6.05μ και θα μπει απευθείας στα 6.10μ. Ο Μάρσαλ δοκίμασε στα 6.05μ χωρίς επιτυχία, όμως με αυτή του την εμφάνιση γίνεται ο πρώτος αθλητής που πηδά πάνω από τα έξι μέτρα και παίρνει χάλκινο μετάλλιο!

Όταν οι Καραλής και Ντουπλάντις έμειναν οι δυο τους, είδαμε μία συναρπαστική μονομαχία. Ο Καραλής άφησε τα 6.10μ και τα 6.15μ, με τον Ντουπλάντις να επιχειρεί και στα δύο ύψη και να τα περνάει. Έπειτα, ο Σουηδός άφησε το 6.20μ, ενώ ο Καράλης προσπάθησε και έκανε ένα πολύ καλό μεν , άκυρο δε άλμα.

Τότε το άφησε και πήγε με δύο προσπάθειες στα 6.25μ. Ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6.25μ με την πρώτη, παρά το γεγονός πως ταλαντεύτηκε ο πήχης ενώ ο Καραλής έχασε τις προσπάθειες που είχε με τον Σουηδό να πετυχαίνει το 4 στα 4 στα παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου.

