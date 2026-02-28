Ο Εμμανουήλ Καραλής πέτυχε το αδιανόητο, στο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία! Ο ιπτάμενος Μανόλο τρέλανε τον κόσμο, πέρασε πάνω από τα 6.17μ. πετυχαίνοντας τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών σε ανοικτό και κλειστό στίβο.

Ο Εμμανουήλ Καραλής γράφει μια αδιανόητα όμορφη ιστορία για τον ελληνικό αθλητισμό, άλμα στα 6.17μ. και 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών σε ανοικτό και κλειστό στίβο στο επί κοντώ ανδρών!

Ο κόσμος που αποφάσισε να πάει το απόγευμα του Σαββάτου (28/2) στην Παιανία, για την πρώτη ημέρα του πανελληνίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου, θα έχει να το λέει: «Ήμουν κι εγώ εκεί».

Ο Μανόλο αφού αρχικά πέρασε τα 6.07μ. πετυχαίνοντας πανελλήνιο ρεκόρ στον κλειστό στίβο, είχε 6.05μ., τόλμησε και ζήτησε ο πήχης να ανέβει στα 6.17μ!

Το πρώτο άλμα, ήταν σαν να είχε χαρακτήρα διερευνητικό, να δει πώς είναι ο κόσμος από τόσο ψηλά. Και στο 2ο ήρθε η ιστορική στιγμή, 6.17μ. και ένα απίστευτο ρεκόρ. Ο Καραλής με τα 6.07μ. και τα 6.17μ. που πέρασε στην Παιανία, έφθασε στα 16 άλματα στην καριέρα του πάνω από τα 6.00μ., κάτι απλά ασύλληπτο.

MANOOLLOOOOOOO🔥@FlyManoloFly becomes the 2nd best pole vaulter of all time after soaring to 6.17m at the Greek Indoor Championships 💥



That’s a world lead and a massive 9cm improvement on his personal best 😮‍💨 pic.twitter.com/nJatKWl4UJ — World Athletics (@WorldAthletics) February 28, 2026

Παράλληλα. έγινε ο 4ος μόλις αθλητής στην ιστορία σε ανοικτό και κλειστό στίβο, με επίδοση πάνω από τα 6.10μ και πλέον μπορεί να υπερηφανεύεται πως το ρεκόρ του είναι καλύτερο από ονόματα όπως του Ρενό Λαβιλενί και κυρίως πάνω από τον «Τσάρο των αιθέρων» τον Σεργκέι Μπούμπκα!

Το Τop 5 όλων των εποχών