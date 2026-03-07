Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν το κεντρικό πρόσωπο στο μίτινγκ επί κοντώ στη Ρουέν της Γαλλίας, πήρε την πρώτη θέση με 6.06μ., ενώ επιχείρησε στα 6.20μ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής μια εβδομάδα μετά τα 6.17μ. που πέτυχε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία, επιχείρησε υψηλότερη πτήση στο μίτινγκ επί κοντώ «Perche Elite Tour» στην πόλη Ρουέν της Γαλλίας, τα 6,20μ. μπορεί να μη βγήκαν, όμως ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε την 1η θέση με 6.06μ.

Τα 6.06μ. κάνοντας τον καλύτερο αγώνα της καριέρας του, πέτυχε και ο Νορβηγός, Σόντρε Γκούτορμσεν, που πήρε τη 2η θέση, στη διαφορά προσπαθειών και οι δύο-πάντως-σημείωσαν ρεκόρ μίτινγκ

O Καραλής άφησε το αρχικό ύψος των 5.55μ. και με χαρακτηριστική άνεση πέρασε από τα 5.70μ. Στη συνέχεια άφησε τα 5.80μ. και μπήκε στον αγώνα ξανά στα 5.90μ., ύψος που καθάρισε επίσης με την πρώτη προσπάθεια. Τα 5.90μ. πέρασαν επίσης και οι Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία), Μπαπτίστ Τιερί (Γαλλία) και Σόντρε Γκούτορμσεν (Νορβηγία).

Ο Καραλής δεν δοκίμασε στα 6.00μ., ύψος που πέρασε ο Σόντρε Γκούτορμσεν για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ Νορβηγίας που κατείχε από τον Μάρτιο του 2023.

Ο πήχης ανέβηκε στα 6.06μ. με τον Καραλή να συνεχίζει τα αλάνθαστα άλματα και να κάνει δικό του το ρεκόρ μίτινγκ, που είχε ο Αμερικανός, Κρίστοφερ Νίλσεν με 6.05μ. από το 2022 και παράλληλα να πετυχαίνει το 3ο υψηλότερο άλμα στην καριέρα του.

Ο Γκούτορμσεν στον αγώνα της ζωής του, πέρασε με το 3ο άλμα τα 6.06μ., ανεβάζοντας κι άλλο το εθνικό ρεκόρ, πιάνοντας τους Στίβεν Χούκερ και Σαμ Κέντρικς στη 6η θέση της κατάταξης όλων των εποχών, ισοφαρίζοντας επίσης το ρεκόρ μίτινγκ. Ο Νορβηγός σε εκείνο το σημείο σταμάτησε τον αγώνα του, με τον Καραλή να μένει μόνος στον αγώνα, επιχειρώντας στα 6,20μ., χάνοντας οριακά το ύψος στο 2ο άλμα.

Οι Μάρσαλ και Κέρτις έμειναν στα 5.90μ., ενώ σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε κι ένα νέο αστέρι του αγωνίσματος, ο 18χρονος Γάλλος, Ζακαρία Ντιά, ο οποίος με άλμα στα 5.70μ. βελτίωσε κατά οκτώ εκατοστά το ρεκόρ του, καθώς και την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στην κατηγορία Κ20. Επόμενος αγώνας για τον Καραλή στο μίτινγκ του Μόντο Ντουπλάντις, το «Mondo Clasic», στις 12 Μαρτίου στην Ουψάλα, για την πρώτη φετινή τους μονομαχία.





Το Τop 5 του Καραλή