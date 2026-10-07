Ο Παναθηναϊκός ξεκινά την πρώτη του παρουσία σε φάση ομίλων του Champions League το βράδυ της Τετάρτης (7/10), με μια δοκιμασία στην έδρα της Μαρσέιγ.

Ο Παναθηναϊκός περνώντας με άριστα τα προκριματικά, μπήκε σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία στο Champions League. Οι «πράσινοι» κάνουν την πρεμιέρα τους στους ομίλους της φάσης των «16» το βράδυ της Τετάρτης (7/10, 21:30) στη Μασσαλία απέναντι στην πρωταθλήτρια Γαλλίας και κάτοχο του Euro Cup, Μαρσέιγ.

Και η εκκίνηση του Παναθηναϊκού στον Δ΄ Όμιλο, γίνεται με ένα κρίσιμο παιχνίδι. Mε δεδομένο πως η Φερεντσβάρος των Στέλιου Αργυρόπουλου και Κώστα Κάκαρη, είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει την πρόκριση στην προημιτελική φάση από την 1η θέση του ομίλου και η Στεάουα Βουκουρεστίου είναι η θεωρητικά ασθενέστερη ομάδα στο γκρουπ, αυτόματα ο Παναθηναϊκός και η Μαρσέιγ αναμένεται να διεκδικήσουν το 2ο εισιτήριο.

Κεντρικό πρόσωπο του αγώνα θα είναι ο Στάθης Καλογερόπουλος, o διεθνής περιφερειακός άφησε τη Βουλιαγμένη και πέρυσι αγωνίστηκε με τη μόνιμη πρωταθλήτρια Γαλλίας, η οποία δεν τα κατάφερε στη φάση των «16» του Champions League, συνέχισε στο Euro Cup και στο τέλος το κατέκτησε απέναντι στη Γιάντραν Σπλιτ.

Ο Καλογερόπουλος το καλοκαίρι επέστρεψε στην Ελλάδα, σε μια από τις πιο ηχηρές κινήσεις του Παναθηναϊκού.

Η Μαρσέιγ πριν από μερικές μέρες έβαλε δύσκολα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Μπαρτσελονέτα, γνωρίζοντας την ήττα με 10-8 στη Βαρκελώνη στον τελικό του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ.

To πρόγραμμα στον Δ' Όμιλο - Τετάρτη (7/10)

19:30 Φερεντσβάρος -Στεάουα Βουκουρεστίου

21:30 Μαρσέιγ-Παναθηναϊκός

Το πρόγραμμα στον Γ' Όμιλο