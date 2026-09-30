Μπαρτσελονέτα-Μαρσέιγ 10-8: Στην πρωταθλήτρια Ισπανίας το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ
Η Μπαρτσελονέτα τον Ιούνιο έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης στη Μάλτα για 2η φορά στην ιστορία της και τώρα η πρωταθλήτρια Ισπανίας σήκωσε και το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, νικώντας τη Μαρσέιγ με 10-8 στη Βαρκελώνη, που έρχεται να προστεθεί σε αυτό του 2014.
Η Μαρσέιγ, κάτοχος του Euro Cup, διεκδίκησε μέχρι το τέλος το τρόπαιο, δείχνοντας σε πολύ καλή κατάσταση για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Μασσαλία, την Τετάρτη (7/10) στην έναρξη των ομίλων της φάσης των «16» του Champions League.
Mε τον Μαυροβούνιο τερματοφύλακα, Πέταρ Τεσάνοβις να τελειώνει τον τελικό με 8/10 αποκρούσεις στα σουτ εντός εστίας, η γαλλική ομάδα έβαλε πολύ δύσκολα στην Μπαρτσελονέτα, που ήταν άστοχη (10/29 σουτ), με τον Φραντσέσκο Ντι Φούλβιο στο ντεμπούτο του με την ισπανική ομάδα να έχει 1/5 σουτ.
Η Μπαρτσελονέτα με γκολ από τους Ταχούλ και Μπιέλ προηγήθηκε με 5-2 στο 1ο οκτάλεπτο και με νέο σερί 3-0 στο τελευταίο τρίλεπτο του 2ου οκταλέπτου ξέφυγε με 8-4.
Η Μαρσέιγ προσπάθησε και κατάφερε να πλησιάσει στο 3ο οκτάλεπτο και με τα γκολ των Κρουσιλά και Μάριον Βερνού μείωσε σε 8-6.
Μάλιστα με τον Μπουέ η πρωταθλήτρια Γαλλίας έφθασε σε απόσταση αναπνοής, για το 8-7 στην πρώτη επίθεση της 4ης περιόδου, με την Μπαρτσελονέτα να βρίσκει γκολ έπειτα από 10 αγωνιστικά λεπτά και τον Μπιέλ να σκοράρει για το 9-7 (7:02).
Ο Κρουσιλά μείωσε εκ νέου για τη Μαρσέιγ σε 9-8 (6:37), οι Μπιέλ, Ντι Φούλβιο και Βίγκβαρι απέτυχαν να σκοράρουν σε διαδοχικά σουτ για την Μπαρτσελονέτα σε διάστημα 68 δευτερολέπτων, η Mαρσέιγ πέταξε ευκαιρία στον παίκτη παραπάνω (2:32), με τον Κρουσιλά να χρεώνεται με πέναλτι και τον Σαναχούια να το μετατρέπει σε γκολ, για το 10-8 (1:11), που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.
Tα οκτάλεπτα: 5-2, 3-2, 0-2, 2-2.
Μπαρτσελονέτα (Βίκτορ Γκονζάλεζ): Αγκίρε, Μουνάριθ, Βελότο 1, Βαλς, Σαναχούια 2, Ντι Φούλβιο 1, Μπούστος, Ετσενίκε, Ταχούλ 1, Βίνσε Βίγκβαρι 3, Μπιέλ 2, Μπούστος, Ντέλμας, Χομίλα.
Μαρσέιγ (Μίλος Σκεπάνοβιτς): Τεσάνοβιτς, Ντε Ρεβιέ, Κρουσιλά 2, Ροντρίγκεζ Εστέπα, Νάγκι 1, Τόμας Βερνού 1, Ντράσοβιτς, Μπουέ 2, Μαριόν Βερνού 1, Ράντοβιτς, Βανπεπερστράετε, Ντε Νάρντι 1, Πόρτερ, Κανόβας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.