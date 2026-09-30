Η Μπαρτσελονέτα νίκησε τη μαχητική Μαρσέιγ με 10-8 στη Βαρκελώνη και μετά τον θρίαμβό της στο Champions League, πανηγύρισε και την κατάκτηση του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ.

Η Μπαρτσελονέτα τον Ιούνιο έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης στη Μάλτα για 2η φορά στην ιστορία της και τώρα η πρωταθλήτρια Ισπανίας σήκωσε και το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, νικώντας τη Μαρσέιγ με 10-8 στη Βαρκελώνη, που έρχεται να προστεθεί σε αυτό του 2014.

Η Μαρσέιγ, κάτοχος του Euro Cup, διεκδίκησε μέχρι το τέλος το τρόπαιο, δείχνοντας σε πολύ καλή κατάσταση για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Μασσαλία, την Τετάρτη (7/10) στην έναρξη των ομίλων της φάσης των «16» του Champions League.

Mε τον Μαυροβούνιο τερματοφύλακα, Πέταρ Τεσάνοβις να τελειώνει τον τελικό με 8/10 αποκρούσεις στα σουτ εντός εστίας, η γαλλική ομάδα έβαλε πολύ δύσκολα στην Μπαρτσελονέτα, που ήταν άστοχη (10/29 σουτ), με τον Φραντσέσκο Ντι Φούλβιο στο ντεμπούτο του με την ισπανική ομάδα να έχει 1/5 σουτ.

Η Μπαρτσελονέτα με γκολ από τους Ταχούλ και Μπιέλ προηγήθηκε με 5-2 στο 1ο οκτάλεπτο και με νέο σερί 3-0 στο τελευταίο τρίλεπτο του 2ου οκταλέπτου ξέφυγε με 8-4.

Η Μαρσέιγ προσπάθησε και κατάφερε να πλησιάσει στο 3ο οκτάλεπτο και με τα γκολ των Κρουσιλά και Μάριον Βερνού μείωσε σε 8-6.

Μάλιστα με τον Μπουέ η πρωταθλήτρια Γαλλίας έφθασε σε απόσταση αναπνοής, για το 8-7 στην πρώτη επίθεση της 4ης περιόδου, με την Μπαρτσελονέτα να βρίσκει γκολ έπειτα από 10 αγωνιστικά λεπτά και τον Μπιέλ να σκοράρει για το 9-7 (7:02).

Ο Κρουσιλά μείωσε εκ νέου για τη Μαρσέιγ σε 9-8 (6:37), οι Μπιέλ, Ντι Φούλβιο και Βίγκβαρι απέτυχαν να σκοράρουν σε διαδοχικά σουτ για την Μπαρτσελονέτα σε διάστημα 68 δευτερολέπτων, η Mαρσέιγ πέταξε ευκαιρία στον παίκτη παραπάνω (2:32), με τον Κρουσιλά να χρεώνεται με πέναλτι και τον Σαναχούια να το μετατρέπει σε γκολ, για το 10-8 (1:11), που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Tα οκτάλεπτα: 5-2, 3-2, 0-2, 2-2.

Μπαρτσελονέτα (Βίκτορ Γκονζάλεζ): Αγκίρε, Μουνάριθ, Βελότο 1, Βαλς, Σαναχούια 2, Ντι Φούλβιο 1, Μπούστος, Ετσενίκε, Ταχούλ 1, Βίνσε Βίγκβαρι 3, Μπιέλ 2, Μπούστος, Ντέλμας, Χομίλα.

Μαρσέιγ (Μίλος Σκεπάνοβιτς): Τεσάνοβιτς, Ντε Ρεβιέ, Κρουσιλά 2, Ροντρίγκεζ Εστέπα, Νάγκι 1, Τόμας Βερνού 1, Ντράσοβιτς, Μπουέ 2, Μαριόν Βερνού 1, Ράντοβιτς, Βανπεπερστράετε, Ντε Νάρντι 1, Πόρτερ, Κανόβας.