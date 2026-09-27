Παναθηναϊκός - Ηλυσιακός 25-7: Άνετη πρεμιέρα στη Waterpolo League
Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το δικό του ταξίδι στη Waterpolo League ανδρών με μια άνετη επικράτηση επί του Ηλυσιακού με 25-7, το βράδυ της Κυριακής (27/9) στο «Σεράφειο» Κολυμβητήριο.
Στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στη νεοφώτιστη ομάδα.
Τα οκτάλεπτα: 8-2, 6-1, 6-2, 5-2.
Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουέινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 3, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης 2, Κουρούβανης, Καλογερόπουλος 1, Γ. Νικολαΐδης 2, Παπασηφάκης 4, Δ. Νικολαΐδης 2, Ντόλτσε 3, Ηλιόπουλος, Κοπολιάδης 2, Σοφός.
Ηλυσιακός (Γιάννης Πρίμπας): Τρελλόπουλος, Λαμπρόπουλος 1, Μαρσέλλος, Κεχαλάρης, Γκιτσάκης 1, Λαμπρόπουλος 1, Σπηλιόπουλος 1, Κάργας, Σιαμάς, Σηφάκης 1, Λεμπέσης 1, Πατσίκας 1, Κωνσταντάς, Μάμμος, Τσιρώνης.
Αποτελέσματα - Βαθμολογία (1η αγωνιστική) - Η συνέχεια
Σάββατο (26/9)
- Π. Φάληρο - Χανιά 20-9
- Ολυμπιακός - Γλυφάδα 25-3
- Χίος - ΠΑΟΚ 10-10
- Πανιώνιος - Βουλιαγμένη 14-11
- ΓΣ Περιστερίου - Απόλλων Σμύρνης 10-26
Κυριακή (27/9)
- Εθνικός - Υδραϊκός 8-10
- Παναθηναϊκός-Ηλυσιακός 25-7
Βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 3
- 2.Παναθηναϊκός 3
- 3.Απόλλων Σμ. 3
- 4.Π. Φάληρο 3
- 5.Πανιώνιος 3
- 6.Υδραϊκός 3
- 7.Χίος 1
- 8.ΠΑΟΚ 1
- 9.Εθνικός 0
- 10.Βουλιαγένη 0
- 11.Χανιά 0
- 12.ΓΣ Περιστερίου 0
- 13.Ηλυσιακός 0
- 14.Γλυφάδα 0
Η 2η αγωνιστική
Παρασκευή (2/10)
- 21:30 Υδραϊκός - ΓΣ Περιστερίου
Σάββατο (3/10)
- 15:00 Γλυφάδα-Π. Φάληρο
- 15:45 Χανιά-Πανιώνιος
- 16:00 Βουλιαγμένη-Εθνικός
- 16:30 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
- 20:00 Ηλυσιακός-Ολυμπιακός
- 21:00 Απόλλων Σμ.-Χίος
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