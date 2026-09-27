Παναθηναϊκός - Ηλυσιακός 25-7: Άνετη πρεμιέρα στη Waterpolo League

Δημήτρης Ντζάνης
Παναθηναϊκός - Ηλυσιακός 25-7: Άνετη πρεμιέρα στη Waterpolo League

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Ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον Ηλυσιακό με 25-7 στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο, στον τελευταίο αγώνα της 1ης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών.

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το δικό του ταξίδι στη Waterpolo League ανδρών με μια άνετη επικράτηση επί του Ηλυσιακού με 25-7, το βράδυ της Κυριακής (27/9) στο «Σεράφειο» Κολυμβητήριο.

Στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στη νεοφώτιστη ομάδα.


Τα οκτάλεπτα: 8-2, 6-1, 6-2, 5-2.

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Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουέινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 3, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης 2, Κουρούβανης, Καλογερόπουλος 1, Γ. Νικολαΐδης 2, Παπασηφάκης 4, Δ. Νικολαΐδης 2, Ντόλτσε 3, Ηλιόπουλος, Κοπολιάδης 2, Σοφός.

 

Ηλυσιακός (Γιάννης Πρίμπας): Τρελλόπουλος, Λαμπρόπουλος 1, Μαρσέλλος, Κεχαλάρης, Γκιτσάκης 1, Λαμπρόπουλος 1, Σπηλιόπουλος 1, Κάργας, Σιαμάς, Σηφάκης 1, Λεμπέσης 1, Πατσίκας 1, Κωνσταντάς, Μάμμος, Τσιρώνης.

Αποτελέσματα - Βαθμολογία (1η αγωνιστική) - Η συνέχεια

Σάββατο (26/9)

Κυριακή (27/9)

Βαθμολογία

  • 1.Ολυμπιακός 3
  • 2.Παναθηναϊκός 3
  • 3.Απόλλων Σμ. 3
  • 4.Π. Φάληρο 3
  • 5.Πανιώνιος 3
  • 6.Υδραϊκός 3
  • 7.Χίος 1
  • 8.ΠΑΟΚ 1
  • 9.Εθνικός 0
  • 10.Βουλιαγένη 0
  • 11.Χανιά 0
  • 12.ΓΣ Περιστερίου 0
  • 13.Ηλυσιακός 0
  • 14.Γλυφάδα 0

Η 2η αγωνιστική

Παρασκευή (2/10)

  • 21:30 Υδραϊκός - ΓΣ Περιστερίου

Σάββατο (3/10)

  • 15:00 Γλυφάδα-Π. Φάληρο
  • 15:45 Χανιά-Πανιώνιος
  • 16:00 Βουλιαγμένη-Εθνικός
  • 16:30 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός
  • 20:00 Ηλυσιακός-Ολυμπιακός
  • 21:00 Απόλλων Σμ.-Χίος


@Photo credits: INTIME, Χάρης Καρανικολός
     

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