Ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον Ηλυσιακό με 25-7 στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο, στον τελευταίο αγώνα της 1ης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών.

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το δικό του ταξίδι στη Waterpolo League ανδρών με μια άνετη επικράτηση επί του Ηλυσιακού με 25-7, το βράδυ της Κυριακής (27/9) στο «Σεράφειο» Κολυμβητήριο.

Στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στη νεοφώτιστη ομάδα.



Τα οκτάλεπτα: 8-2, 6-1, 6-2, 5-2.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουέινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 3, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης 2, Κουρούβανης, Καλογερόπουλος 1, Γ. Νικολαΐδης 2, Παπασηφάκης 4, Δ. Νικολαΐδης 2, Ντόλτσε 3, Ηλιόπουλος, Κοπολιάδης 2, Σοφός.

Ηλυσιακός (Γιάννης Πρίμπας): Τρελλόπουλος, Λαμπρόπουλος 1, Μαρσέλλος, Κεχαλάρης, Γκιτσάκης 1, Λαμπρόπουλος 1, Σπηλιόπουλος 1, Κάργας, Σιαμάς, Σηφάκης 1, Λεμπέσης 1, Πατσίκας 1, Κωνσταντάς, Μάμμος, Τσιρώνης.

Αποτελέσματα - Βαθμολογία (1η αγωνιστική) - Η συνέχεια

Σάββατο (26/9)

Κυριακή (27/9)

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 3

2.Παναθηναϊκός 3

3.Απόλλων Σμ. 3

4.Π. Φάληρο 3

5.Πανιώνιος 3

6.Υδραϊκός 3

7.Χίος 1

8.ΠΑΟΚ 1

9.Εθνικός 0

10.Βουλιαγένη 0

11.Χανιά 0

12.ΓΣ Περιστερίου 0

13.Ηλυσιακός 0

14.Γλυφάδα 0

Η 2η αγωνιστική

Παρασκευή (2/10)

21:30 Υδραϊκός - ΓΣ Περιστερίου

Σάββατο (3/10)

15:00 Γλυφάδα-Π. Φάληρο

15:45 Χανιά-Πανιώνιος

16:00 Βουλιαγμένη-Εθνικός

16:30 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

20:00 Ηλυσιακός-Ολυμπιακός

21:00 Απόλλων Σμ.-Χίος



