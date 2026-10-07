Ο Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα του σε φάση ομίλων στο Champions League, ηττήθηκε εκτός έδρας από τη Μαρσέιγ με την ελάχιστη διαφορά του ενός γκολ (12-11), που τον διατηρεί στο παιχνίδι πρόκρισης.

O Παναθηναϊκός στο ντεμπούτο του σε φάση ομίλων του Champions League, μπορεί να ηττήθηκε από τη Μαρσέιγ με 12-11 στη Μασσαλία, όμως η ελάχιστη διαφορά του ενός γκολ, κρατά τους «πράσινους» στο παιχνίδι πρόκρισης.

Με τη Φερεντβάρος να είναι το φαβορί για την κατάληψη της 1ης θέσης στον όμιλο, και τη Στεάουα Βουκουρεστίου να είναι η πιο ανίσχυρη ομάδα, το 2ο εισιτήριο πρόκρισης στα προημιτελικά, αναμένεται να διεκδικήσουν ο Παναθηναϊκός, με τη Μαρσέιγ κι αυτό το -1 μπορεί να ανατραπεί στο «Σεράφειο».

Με την απειρία και την ατολμία του πρωτάρη, ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του, αν και στο τέλος είχε την ευκαιρία να φθάσει στην ισοφάριση και να στείλει το παιχνίδι στα πέναλτι.

Η πρωταθλήτρια Γαλλίας προηγήθηκε με 4-2, ο Παναθηναϊκός με τους Κοπελιάδη, Γκιουβέτση και Χαλυβόπουλο προσπέρασε για πρώτη και τελευταία φορά με 5-4, στο 7ο λεπτό.

Ο πρώην Μαρσεγέζος, Στάθης Καλογερόπουλος ισοφάρισε 6-6, στα 5:21 πριν από το τέλος του 2ου οκταλέπτου, όμως μετά ο Παναθηναϊκός «κόλλησε» στην επίθεση.

Η Μαρσέιγ προηγήθηκε 9-6 στα μέσα της 3ης περιόδου, αλλά τα γκολ των Γκιουβέτση (1:51) και Δημήτρη Νικολαΐδη (00:58) για το 9-8, έφεραν ελπίδες ανατροπής.

Αυτή δεν ήρθε, η Μαρσέιγ συντήρησε προβάδισμα δύο γκολ, ο Γκιουβέτσης μείωσε στον τελικό 12-11 (1:38), με τον Παναθηναϊκό στην τελευταία του επίθεση να κάνει λάθος πάσα στα 2μ. και να χάνεται η ευκαιρία.

Τα οκτάλεπτα: 5-5, 3-1, 1-2, 3-3.

Μαρσέιγ (Μίλος Σκεπάνοβιτς): Τεσάνοβιτς, Λαρούμπε, Κρουσιλά 4, Ροντρίγκεζ Εστέπα, Νάγκι 3, Τόμας Βερνού 3, Ντράσοβιτς, Μπουέ 1, Μάριον Βερνού, Ντε Νάρντι, Βανπεπερστράετε, Ράντοβιτς 1, Πόρτερ, Κανόβας.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουέινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 3, Γούντχεντ, Κουρούβανης, Καλογερόπουλος 3, Γιώργος Νικολαΐδης, Παπασηφάκης, Δημήτρης Νικολαΐδης 1, Ντόλτσε, Ηλιόπουλος, Κοπελιάδης 2.

Η Φερεντσβάρος... σταμάτησε στα 23

Στον εναρκτήριο αγώνα του Δ' Ομίλου, η Φερεντσβάρος νίκησε τη Στεάουα Βουκουρεστίου με 23-7 στη Βουδαπέστη, με τον Στέλιο Αργυρόπουλο να είναι πρώτος σκόρερ για την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας με τέσσερα γκολ και τον Κώστα Κάκαρη να πετυχαίνει άλλα δύο.

Τα οκτάλεπτα: 7-2, 5-3, 6-0, 5-2.

Φερεντσβάρος (Μπάλαζ Νιέκι): Λεβάι, Μάντιτς 1, Μάνχερτζ 2, Νάγκι 2, Βάμος 3, Ντι Σόμα 1, Φέκετε 1, Αργυρόπουλος 4, Λούγκοσι 1, Βέντελ Βίγκβαρι 3, Γιάνσικ 2, Κάκαρης 2, Βόγκελ, Γιάμπορ 1.

Στεάουα Β. (Τζόρτζε Φιλίποβιτς): Τικ, Ροτάρου 2, Γκεοργκέσκου 2, Ντίνκα, Νεάμτου 1, Παραϊάνου 1, Βούτσινιτς, Αντίπα, Κολοντρόβσι, Οάντα, Τσιμπορέου, Τέπελους, Μαροϊάνου, Γιαούκοβιτς 1.

Αποτελέσματα-Βαθμολογία-Συνέχεια στον Δ΄ Όμιλο

Μαρσέιγ-Παναθηναϊκός 12-11

Φερεντσβάρος-Στεάουα Βουκουρεστίου 23-7



Η βαθμολογία

1.Φερεντσβάρος 3

2.Μαρσέιγ 3

3.Παναθηναϊκός 0

4.Στεάουα Β. 0



Η 2η αγωνιστική (Τετάρτη 28/10)

19:30 Μαρσέιγ-Στεάουα Β.

21:30 Παναθηναϊκός-Φερεντσβάρος



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