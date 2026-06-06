Ο Καλογερόπουλος κατέκτησε το Euro Cup με τη Μαρσέιγ, πριν έρθει στον Παναθηναϊκό

O Στάθης Καλογερόπουλος συνδύασε το τελευταίο του παιχνίδι στη Μαρσέιγ, με την κατάκτηση του Euro Cup, παρά την εκτός έδρας ήττα από τη Γιάντραν Σπλιτ με 16-14.

Η Μαρσέιγ άντεξε στην έδρα της Γιάντραν Σπλιτ και μαζί της ο Στάθης Καλογερόπουλος πανηγύρισε την κατάκτηση του Εuro Cup, η πρωταθλήτρια Γαλλίας μπορεί να ηττήθηκε με 16-14 στο Σπλιτ, έχοντας όμως κερδίσει με 19-16 στη Μασσαλία κατέκτησε το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς είχε προηγηθεί ο τίτλος το 2019.

Ο διεθνής Έλληνας περιφερειακός μπόρεσε να συνδυάσει το τελευταίο του παιχνίδι στη Μαρσέιγ με ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, καθώς έπειτα από ένα χρόνο παραμονής σε αυτή, επιστρέφει στην Ελλάδα, προκειμένου να γίνει μέρος στο πρότζεκτ που ετοιμάζει ο Παναθηναϊκός.

Η Γιάντραν στερήθηκε των υπηρεσιών του Λόρεν Φάτοβιτς, που αποβλήθηκε στον πρώτο τελικό, με τον Κροάτη διεθνή περιφερειακό να ετοιμάζει βαλίτσες για τη μετακόμισή του στον Πειραιά και τον Ολυμπιακό.

Ο αγώνας στο Σπλιτ είχε 40 αποβολές και δραματικό φινάλε, οι γηπεδούχοι με γκολ των Μπούτιτς και Ζόβιτς προηγήθηκαν με 16-14, στα 2:54 πριν από το τέλος, όμως δεν κατάφεραν να πετύχουν το ένα γκολ, που θα έστελνε τον αγώβα στα πέναλτι.

Τα οκτάλεπτα: 5-5, 5-4, 2-3, 4-2.

Γιάντραν Σπλιτ (Τζούρε Μαρέγια): Μπίγιατς, Μάτκοβιτς 3, Μάρινιτς Κράγκιτς 1, Ράνταν, Μπούτιτς 8, Πεΐκοβιτς, Τσούρκοβιτς, Ζόβιτς 2, Μπερεχούλακ, Νέμετ 1, Mπούραζιν 1, Ντούζεβιτς, Τσέλαρ, Σκέγιτς.

Μαρσέιγ (Μίλος Σκεπάνοβιτς): Τεσάνοβιτς, Λαρούμπε 1, Κρουσιλά 3, Σπάιτς, Νάγκι 1, Τόμας Βερνού 5, Ντράσοβιτς, Μπουέ, Μάριον Βερνού 1, Μποντέγκας 1, Ντε Νάρντι, Καλογερόπουλος 1, Χοβιανισάν, Γκμπανταμάσι 1.