Άνετα οι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός πριν από το Champions League
Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός προχώρησαν με άνετες νίκες στη 2η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών κι ενώ ετοιμάζονται για την 1η αγωνιστική της φάσης των «16» του Champions League.
Χρονικά πρώτος ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με διπλό σκορ (20-10) στη Θεσσαλονίκη και τώρα έχει μπροστά του την εκτός έδρας δοκιμασία με τη Μαρσέιγ την Τετάρτη (7/10).
Ο Ολυμπιακός με τη σειρά του, πριν ταξιδέψει στη Γερμανία για τον αγώνα με το Ανόβερο την Τρίτη (6/10), νίκησε εκτός έδρας τον Ηλυσιακό με 20-4.
Τις νίκες τους διπλασίασαν επίσης οι Απόλλων Σμύρνης, Πανιώνιος και Υδραϊκός.
Αποτελέσματα - Βαθμολογία (2η αγωνιστική) - Η συνέχεια
Παρασκευή (2/10)
Σάββατο (3/10)
- Γλυφάδα-Π. Φάληρο 12-12
Tα στατιστικά στοχεία εδώ
- Χανιά-Πανιώνιος 11-17
Τα οκτάλεπτα: 2-5, 2-7, 6-3, 1-2.
ΝΟ Χανίων (Γιώργος Κατσουλάκης): Σάχου, Κλωθάκης, Κόρακας 1, Αυγουστιανάκης 1, Χωματάς, Δήμου, Ιβάνοφ 6, Χαριτάκης, Αποστολάκης, Μαζοκοπάκης 1, Βατράι 2, Τζανακάκης, Κουτρουλάκης Στ., Σπανδάγος, Κοξ.
Πανιώνιος (Θοδωρής Χατζηθεοδώρου): Παρτσόγλου, Μπουζαλάς, Μπιτσάκος Κ. 1, Καρατζάς, Τσολακούδης 2, Γούβης 2, Γραμματικός 3, Μπιτσάκος Α. 4, Λάζιτς, Γούνας 3, Κούκουνας, Καπετανάκης 1, Μαυροβουνιώτης, Λαμπάτος 1.
- Βουλιαγμένη-Εθνικός 20-6
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
- ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 10-20
Tα οκτάλεπτα: 2-5, 4-3, 1-4, 3-8
ΠΑΟΚ (Πλατανίτης): Βεκρής, Προσινικλής, Μπιτσάκος 1, Γιλντίζ 1, Δερβίσης 2, Μπόμπος, Ντέλιτς 3, Κολόμβος 1, Μανθογιάννης, Λυκούδης 2, Σιορδίλης, Τάτσης, Καραλής
Παναθηναϊκός (Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης 2, Κουρούβανης, Καλογερόπουλος 1, Νικολαΐδης Γ. 3, Παπασηφάκης 2, Νικολαΐδης Δ. 1, Γούντχεντ, Ηλιόπουλος, Κοπελιάδης 4
- Ηλυσιακός-Ολυμπιακός 5-24
Τα οκτάλεπτα: 1-6, 2-5, 1-5, 1-8
Ηλυσιακός (Γιάννης Πρίμπας): Τρελλόπουλος, Αθ. Λαμπρόπουλος, Μαρσέλλος, Κεχαλάρης, Γκιτσάκης, Φ. Λαμπρόπουλος, Σπηλιόπουλος 1, Κάργας 1, Σιάμας, Σφηκάκης, Λεμπέσης 2, Πάτσικας, Κωνσταντάς, Μάμμος, Τσιρώνης 1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Γεωρβασάκης 1, Αλαμάνος 2, Γενηδουνιάς 4, Φουντούλης 3, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας 1, Σολανάκης, Αλαφραγκής 3, Λόντσαρ, Χαρκόφ 2, Δήμου 3, Τζωρτζάτος, Πούρος 3, Μαθιόπουλος 1
- Απόλλων Σμ.-Χίος 23-12
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
Βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 6
- 2.Παναθηναϊκός 6
- 3.Απόλλων Σμ. 6
- 4.Πανιώνιος 6
- 5.Υδραϊκός 6
- 6.Π. Φάληρο 4
- 7.Βουλιαγένη 3
- 8.Χίος 1
- 9.ΠΑΟΚ 1
- 10.Γλυφάδα 1
- 11.Εθνικός 0
- 12.Χανιά 0
- 13.ΓΣ Περιστερίου 0
- 14.Ηλυσιακός 0
Η 3η αγωνιστική
Σάββατο (10/10)
- Εθνικός-Χανιά
- Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ
- Χίος-ΠΑΟΚ
- Πανιώνιος-Γλυφάδα
Κυριακή (11/10)
- Π. Φάληρο-Ηλυσιακός
Τετάρτη (14/10)
- Υδραϊκός-Βουλιαγμένη
- Παναθηναϊκός-Απόλλων Σμύρνης
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