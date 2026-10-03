Άνετα οι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός πριν από το Champions League

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 20-10 στη Θεσσαλονίκη, ο Ολυμπιακός τον Ηλυσιακό με 24-5 στο Ιλίσιο και πλέον φεύγουν για την πρεμιέρα των ομίλων του Champions League. To πανόραμα της 2ης αγωνιστικής στη Waterpolo League.

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός προχώρησαν με άνετες νίκες στη 2η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών κι ενώ ετοιμάζονται για την 1η αγωνιστική της φάσης των «16» του Champions League.

Χρονικά πρώτος ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με διπλό σκορ (20-10) στη Θεσσαλονίκη και τώρα έχει μπροστά του την εκτός έδρας δοκιμασία με τη Μαρσέιγ την Τετάρτη (7/10).

Ο Ολυμπιακός με τη σειρά του, πριν ταξιδέψει στη Γερμανία για τον αγώνα με το Ανόβερο την Τρίτη (6/10), νίκησε εκτός έδρας τον Ηλυσιακό με 20-4.

Τις νίκες τους διπλασίασαν επίσης οι Απόλλων Σμύρνης, Πανιώνιος και Υδραϊκός.

Αποτελέσματα - Βαθμολογία (2η αγωνιστική) - Η συνέχεια



Παρασκευή (2/10)

Σάββατο (3/10)

Γλυφάδα-Π. Φάληρο 12-12

Tα στατιστικά στοχεία εδώ

Χανιά-Πανιώνιος 11-17

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 2-7, 6-3, 1-2.

ΝΟ Χανίων (Γιώργος Κατσουλάκης): Σάχου, Κλωθάκης, Κόρακας 1, Αυγουστιανάκης 1, Χωματάς, Δήμου, Ιβάνοφ 6, Χαριτάκης, Αποστολάκης, Μαζοκοπάκης 1, Βατράι 2, Τζανακάκης, Κουτρουλάκης Στ., Σπανδάγος, Κοξ.

Πανιώνιος (Θοδωρής Χατζηθεοδώρου): Παρτσόγλου, Μπουζαλάς, Μπιτσάκος Κ. 1, Καρατζάς, Τσολακούδης 2, Γούβης 2, Γραμματικός 3, Μπιτσάκος Α. 4, Λάζιτς, Γούνας 3, Κούκουνας, Καπετανάκης 1, Μαυροβουνιώτης, Λαμπάτος 1.

Βουλιαγμένη-Εθνικός 20-6

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 10-20

Tα οκτάλεπτα: 2-5, 4-3, 1-4, 3-8

ΠΑΟΚ (Πλατανίτης): Βεκρής, Προσινικλής, Μπιτσάκος 1, Γιλντίζ 1, Δερβίσης 2, Μπόμπος, Ντέλιτς 3, Κολόμβος 1, Μανθογιάννης, Λυκούδης 2, Σιορδίλης, Τάτσης, Καραλής

Παναθηναϊκός (Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης 2, Κουρούβανης, Καλογερόπουλος 1, Νικολαΐδης Γ. 3, Παπασηφάκης 2, Νικολαΐδης Δ. 1, Γούντχεντ, Ηλιόπουλος, Κοπελιάδης 4

Ηλυσιακός-Ολυμπιακός 5-24

Τα οκτάλεπτα: 1-6, 2-5, 1-5, 1-8

Ηλυσιακός (Γιάννης Πρίμπας): Τρελλόπουλος, Αθ. Λαμπρόπουλος, Μαρσέλλος, Κεχαλάρης, Γκιτσάκης, Φ. Λαμπρόπουλος, Σπηλιόπουλος 1, Κάργας 1, Σιάμας, Σφηκάκης, Λεμπέσης 2, Πάτσικας, Κωνσταντάς, Μάμμος, Τσιρώνης 1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Γεωρβασάκης 1, Αλαμάνος 2, Γενηδουνιάς 4, Φουντούλης 3, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας 1, Σολανάκης, Αλαφραγκής 3, Λόντσαρ, Χαρκόφ 2, Δήμου 3, Τζωρτζάτος, Πούρος 3, Μαθιόπουλος 1

Απόλλων Σμ.-Χίος 23-12

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 6

2.Παναθηναϊκός 6

3.Απόλλων Σμ. 6

4.Πανιώνιος 6

5.Υδραϊκός 6

6.Π. Φάληρο 4

7.Βουλιαγένη 3

8.Χίος 1

9.ΠΑΟΚ 1

10.Γλυφάδα 1

11.Εθνικός 0

12.Χανιά 0

13.ΓΣ Περιστερίου 0

14.Ηλυσιακός 0

Η 3η αγωνιστική

Σάββατο (10/10)

Εθνικός-Χανιά

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

Χίος-ΠΑΟΚ

Πανιώνιος-Γλυφάδα

Κυριακή (11/10)

Π. Φάληρο-Ηλυσιακός

Τετάρτη (14/10)