Mε όπλο την άμυνα ο Παναθηναϊκός επικράτησε επί της Χόνβεντ με 9-7 στο Σπλιτ και με δύο νίκες εξασφάλισε την παρουσία του στη φάση των ομίλων του Champions League.

O πρώτος στόχος επετεύχθη για τον Παναθηναϊκό από το ταξίδι του στο Σπλιτ, οι παίκτες του Δημήτρη Μάζη νικώντας τη Χόνβεντ με 9-7, πέρασαν πανάξια από τα προκριματικά και τη Δευτέρα (21/9, 11:00) θα είναι στην κλήρωση των ομίλων της φάσης των «16» του Champions League, όπου βρίσκεται και ο Ολυμπιακός.

Το «τριφύλλι» μετά τη γηπεδούχο Γιάντραν, ξεπέρασε το εμπόδιο και της Χόνβεντ, ολοκλήρωσε την παρουσία του με το απόλυτο στον Γ' όμιλο των προκριματικών, κατακτώντας την 1η θέση, με τη Γιάντραν Σπλιτ και τη Χόνβεντ να μονομαχούν την Κυριακή (20/9, 13:00) για το ποια θα ακολουθήσει την αθηναϊκή ομάδα στην επόμενη φάση.

Ένα από τα καίρια σημεία που χάρισαν τη νίκη επί της Χόνβεντ, ήταν η άμυνα στον παίκτη λιγότερο, εκεί όπου οι παίκτες του Παναθηναϊκού μπόρεσαν να μη δεχθούν γκολ σε οκτώ συνολικά επιθέσεις των αντιπάλων τους.

Ο Παναθηναϊκός με τα γκολ των Καλογερόπουλου και Χαλυβόπουλου προηγήθηκε 2-0 στο 3ο λεπτό, με τη Χόνβεντ να μειώνει σε 2-1, 4:22 πριν από το τέλος του πρώτου οκταλέπτου.

Με τις ομάδες να χάνουν τη μια επίθεση μετά την άλλη στον παίκτη παραπάνω και τα γκολ να έρχονται με το σταγονόμετρο, η ουγγρική ομάδα ισοφάρισε με τον Βάντοβιζ σε 2-2, 2:41 πριν από την ολοκλήρωση της β' περιόδου. Όμως ο Παναθηναϊκός βρήκε δύο μαζεμένα γκολ σε 45 δευτερόλεπτα με τους Κοπελιάδη και Σκουμπάκη, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ του 4-2.

Τα γκολ άρχισαν να έρχονται στο ξεκίνημα της 3ης περιόδου, με τον Παπασηφάκη να κάνει το 5-3 και τον Νικολαΐδη το 6-4 (5:15), με τον Χαλυβόπουλο να πετυχαίνει το 3ο γκολ των «πρασίνων» στον παίκτη παραπάνω και να γράφει το 7-5 (00:14).

Τα γκολ από τους Παπασηφάκη και Χαλυβόπουλο στα πρώτα 90 δευτερόλεπτα της 4ης περιόδου για το 9-5, απλοποίησαν τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό, τέσσερις άμυνες βγήκαν στο λιγότερο, με τη Χόνβεντ απλά να μειώνει στο τελικό 9-7.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 2-1, 3-3, 2-2.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουέινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 3, Σκουμπάκης 1, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Καλογερόπουλος 1, Γούντχεντ, Παπασηφάκης 2, Νικολαΐδης 1, Ντόλτσε, Ηλιόπουλος, Κοπελιάδης 1.

Χόνβεντ (Μάρτον Ζίβος): Τσόμα, Κέβι, Μπενζ, Βάντοβιζ 2, Σούγκαρ 1, Αράια 1, Ίμρε, Βίτκσκοβιτς 2, Γιάνκοβιτς, Μπεντεγκούζ Εκλέρ 1, Σίμον, Ζέπφαλβι, Μάσερ, Πάγιαν.