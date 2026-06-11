Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη Μάλτα για το Final 4 του Champions League κι ονειρεύεται να φθάσει στην κορυφή της Ευρώπης για 3η φορά στην ιστορία του, πρώτο εμπόδιο στα ημιτελικά η Προ Ρέκο των 11 τροπαίων το βράδυ της Πέμπτης (11/9, 22:00).

Η αγωνιστική σεζόν ολοκληρώνεται για τον Ολυμπιακό στη Μάλτα, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν διπλή συμμετοχή στα Final 4 του Champions League ανδρών και γυναικών, που η European Aquatics αποφάσισε να τα κάνει από κοινού στο νησί της Μεσογείου.

Είκοσι τέσσερις ώρες μετά τον θρίαμβο της ομάδας των γυναικών στον ημιτελικό με τη Ματαρό με 14-12, στη μάχη μπαίνουν οι άνδρες, με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει μετά την περσινή του απουσία στη Μάλτα, εκεί όπου για 3η και τελευταία χρονιά φιλοξενείται το Final 4.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχοντας διατηρήσει τα κεκτημένα εντός συνόρων, έχουν πλέον μπροστά τους τον πιο σπουδαίο των στόχων, να πατήσουν στην πιο υψηλή κορυφή και να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης για 3η φορά στην ιστορία τους μετά το 2002 στη Βουδαπέστη και το 2018 στη Γένοβα.

Ένα όνειρο τρελό, αλλά και πειραιώτικο, καθώς για να βρεθούν για 6η φορά σε τελικό, πρέπει την Πέμπτη (11/9, 22:00, ΕΡΤ 2 Sports) να βρουν τους τρόπους να υποτάξουν την Προ Ρέκο.

Η ιταλική ομάδα είναι η πολυνίκης με 11 κατακτήσεις κι επέστρεψε στο Champions League, μετά τις οικονομικές περιπέτειες το καλοκαίρι του 2024, όταν βρέθηκε στα πρόθυρα χρεοκοπίας, με τους Κώστα Κάκαρη και Γκέργκο Ζάλανκι να έρχονται στον Πειραιά.

Τελικά η Προ Ρέκο, δεν διαλύθηκε, την περασμένη αγωνιστική περίοδο έπαιξε και κατέκτησε το Euro Cup και τώρα το συγκρότημα του Σάντρο Σούκνο φιλοδοξεί να ράψει το 12ο αστέρι της.

Με βάση τα όσα είδαμε στη διάρκεια της χρονιάς, ο Ολυμπιακός είναι το αουτσάιντερ στη διοργάνωση, όμως αυτό μπορεί να αποδειχθεί και πλεονέκτημα, για την ομάδα που κουμαντάρει για πρώτη χρονιά ο Κροάτης, Έλβις Φάτοβιτς.

Αυτά τα μονά παιχνίδια ίσως να δώσουν μεγαλύτερο κίνητρο στο συγκεκριμένο γκρουπ, καθώς μέσα στο καλοκαίρι έρχονται πολλές και σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ.

Ο Ολυμπιακός με πέντε νίκες και μια ήττα, πέρασε άνετα από την πρώτη φάση των ομίλων, όμως στην προημιτελική φάση έμεινε στη 2η θέση πίσω από την Μπαρτσελονέτα και με την εκτός έδρας νίκη επί της Μπρέσια στις 13 Μαΐου, εξασφάλισε την παρουσία του στο Final 4.

Οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν στο Final 4, έχουν κατακτήσει τους εγχώριους τίτλους. Μόνο στην Ιταλία το πρωτάθλημα βρίσκεται πριν από την ημιτελική φάση, με την Προ Ρέκο και την Μπρέσια να είναι τα φαβορί για να βρεθούν στους τελικούς.

Η Προ Ρέκο, υπό τις οδηγίες του Σάντρο Σούκνο πήγε στη Μάλτα με φετινό ρεκόρ 40 νίκες και δύο ήττες. Αυτές τις γνώρισε από τη Φερεντσβάρος, πρώτα στον τελικό του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ κι έπειτα εντός έδρας με 16-14 στην προημιτελική φάση των ομίλων, όμως έχοντας το υπέρ της 13-9 από τον αγώνα της Βουδαπέστης, κράτησε την 1η θέση στον όμιλο.

Ο «ερυθρόλευκος» θρίαμβος στη Γένοβα

Ο Ολυμπιακός και η Προ Ρέκο εδώ και 20 χρόνια συνθέτουν ένα κλασικό ευρωπαϊκό ντέρμπι και η μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό απέναντι στην ομάδα της Λιγυρίας συνδέεται με την κατάκτηση του 2ου Champions League της ιστορίας του.

Η Προ Ρέκο το τριήμερο 7-9 Ιουνίου 2018 φιλοξένησε το Final 8 στη Γένοβα. Ο Ολυμπιακός, με τεχνικό τον Θοδωρή Βλάχο, κινδύνεψε στον προημιτελικό απέναντι στη Σπαντάου Βερολίνου, όμως πέρασε με 6-5.

Στον ημιτελικό η πειραϊκή ομάδα ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπαρτσελονέτα με 6-4 και στον τελικό αντιμετώπισε την Προ Ρέκο. Εκεί με μια μυθική εμφάνιση οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στην κορυφή της Ευρώπης (9-7), με τον Γιάννη Φουντούλη να σημειώνει τέσσερα γκολ.

Σε εκείνη την ομάδα υπήρχε ένα υπέροχο κροατικό τρίο με τους Άντρο Μπούσλιε, Πάουλο Ομπράντοβιτς, μα πάνω από όλα τον μυθικό τερματοφύλακα Γιόσιπ Πάβιτς.

Εκείνη την ομάδα με την ομάδα του σήμερα συνδέουν οι Ντίνος Γενηδουνιάς, Γιάννης Φουντούλης και ο 19χρονος τότε Δημήτρης Νικολαΐδης, που ήταν εκτός αποστολής στον τελικό.

Υπήρχαν επίσης ο Στέλιος Αργυρόπουλος (στο πρώτο από τα τρία τρόπαιά του), ο Μανώλης Μυλωνάκης, ο Ευάγγελος Δελακάς, ο Αλέξανδρος Γούνας, ο Κώστας Μουρίκης, ο Γιώργος Δερβίσης, ο Μανώλης Πρέκας και ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας, Στέφανος Γαλανόπουλος.

Η πρώτη τους μονομαχία σε τελική φάση της διοργάνωσης ήταν τoν Ιούνιο του 2007 και στο Final 4 του Μιλάνου, εκεί η Προ Ρέκο νικούσε τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό με 10-9 και στη συνέχεια γινόταν πρωταθλήτρια Ευρώπης απέναντι στη Γιουγκ Ντουμπρόβνικ (9-8).

Τον Ιούνιο του 2019 στο Final 8 του Αννόβερο, οι «ερυθρόλευκοι» με πρώτο σκόρερ τον Γιάννη Φουντούλη (τρία γκολ) νικούσαν με την Προ Ρέκο στον ημιτελικό με 12-11. Στον τελικό απέναντι στη Φερεντσβάρος με 3-0 στο 4ο οκτάλεπτο και τον Γενηδουνιά να σημειώνει πέντε γκολ, ισοφάρισαν σε 10-10, όμως έχασαν την κούπα στα πέναλτι με 14-13.

Η τελευταία τους συνάντηση σε τελική φάση της διοργάνωσης, ήταν στις 5 Ιουνίου 2024 στον ημιτελικό του Final 4 της Μάλτας, με τον Ολυμπιακό να γνωρίζει την ήττα από την Προ Ρέκο στα πέναλτι με 13-11 (καν. αγ. 9-9), όμως το τρόπαιο να το κατακτά η Φερεντσβάρος με 12-11.

Μπαρτσελονέτα - Φερεντσβάρος: Ο Αργυρόπουλος για το 4ο αστέρι της καριέρας του

Το πρόγραμμα των ημιτελικών στη Μάλτα θα ανοίξει στις 20:00 ώρα Ελλάδας, με την Φερεντσβάρος να αντιμετωπίζει την Μπαρτσελονέτα.

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος και η παρέα του, αφού «σκούπισαν» ξανά τους εγχώριους τίτλος στην Ουγγαρία, βρίσκονται στον ευλογημένο γι' αυτούς τόπο τη Μάλτα, για να κατακτήσουν τον 3ο διαδοχικό και 4ο συνολικά Champions League της ιστορίας τους.

Αν η Φερεντσβάρος τα καταφέρει, θα ισοφαρίσει το επίτευγμα της Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (1968, 1969, 1970) και της Προ (2021, 2022, 2023). Παράλληλα, η Φερεντσβάρος θα έχει κατακτήσει και τους τέσσερις τίτλους μέσα στη σεζόν, καθώς είχε προηγηθεί η κατάκτηση του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ επί της Προ Ρέκο με 15-14 στη Βουδαπέστη.

Πλήγμα με Βιγκβάρι στην Μπαρτσελονέτα

Η Μπαρτσελονέτα επιστρέφει έπειτα από τρία χρόνια σε τελική φάση, για να διεκδικήσει το 2ο τρόπαιο της ιστορίας της.

Όμως η πρωταθλήτρια Ισπανίας ταξίδεψε στη Μάλτα χωρίς τον κορυφαίο σκόρερ του Champions League, τον Βίνσε Βιγκβάρι, που έχει πετύχει 43 γκολ, o Ούγγρος περιεφερειακός υπέστη κάταγμα σε δάχτυλο του χεριού στη σειρά των τελικών στο ισπανικό πρωτάθλημα κόντρα στη Σαμπαντέλ, κι έμεινε εκτός μάχης.

Όπως και να έχει το σύνολο που έχει δημιουργήσει ο 41χρονος Φραν Φερνάντεζ-ανέλαβε πρώτος προπονητής μετά τη λύση συνεργασίας με τον Έλβις Φάτοβιτς-έχει εντυπωσιάσει, παρότι είδε και τον Άλβαρο Γρανάδος να μετακομίζει στην Προ Ρέκο.

Σημείωσε οκτώ νίκες στις δύο φάσεις των ομίλων, στην προημιτελική φάση νίκησε τον Ολυμπιακό αρχικά με 20-13 στη Βαρκελώνη και σε ένα αδιάφορο παιχνίδι προ τριών εβδομάδων, με 12-9 στον Πειραιά.

Τα προφίλ των ομάδων

Ολυμπιακός

Έτος ίδρυσης: 1925

Πρωταθλήματα Ελλάδας: 40

Κύπελλα Ελλάδας: 27

Σούπερ Καπ Ελλάδας: 5

Champions League: 2 (2002, 2018)

Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ: 1

Προ Ρέκο

Έτος ίδρυσης: 1913

Πρωταθλήματα Ιταλίας: 37

Κύπελλα Ιταλίας: 19

Champions League: 11 (1965, 1984, 2003, 2007, 2008, 2010, 2012, 2015, 2021, 2022, 2023)

Euro Cup: 1 (2025)

Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ: 9 (2003, 2007, 2008, 2010, 2012, 2022, 2023, 2025)

Αδριατική Λίγκα: 1 (2012)

Φερεντσβάρος

Έτος ίδρυσης: 1899

Πρωταθλήματα Ουγγαρίας: 25

Champions League: 3 (2019, 2024, 2025)

Euro Cup: 2 (2017, 2018)

Len Cup: 4 (1975, 1978, 1980, 1998)

Eυρωπαϊκά Σούπερ Καπ: 6 (1978, 1980, 2018, 2019, 2024, 2025)

Μπαρτσελονέτα

Έτος Ίδρυσης: 1913

Πρωταθλήματα Ισπανίας: 26

Κύπελλα Ισπανίας: 22

Ισπανικά Σούπερ Καπ: 15

Champions League: 1 (2014)

Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ: 1

Το πρόγραμμα του Final 4 ανδρών

Πέμπτη 11 Ιουνίου

20:00 Μπαρτσελονέτα-Φερεντσβάρος (ΕΡΤ Sports 2)

22:00 Προ Ρέκο - Ολυμπιακός (ΕΡΤ Sports 2)

Σάββατο 13 Ιουνίου