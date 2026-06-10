Ματαρό - Ολυμπιακός 12-14: Έτοιμες να... ράψουν το τέταρτο
Ο Ολυμπιακός ήταν το φαβορί κόντρα στην ισπανική Ματαρό, κάτι το οποίο έπρεπε να επιβεβαιώσει και στην πισίνα. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν με 14-12 και προκρίθηκαν στον τελικό του Champions League γυναικών, όπου θ' αντιμετωπίσουν τη Φερεντσβάρος και θα διεκδικήσουν το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας τους.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Ματαρό να έχει καλύτερο ρυθμό στο επιθετικό κομμάτι σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Η ισπανική ομάδα προηγήθηκε στο σκορ, αλλά πάντα οι «ερυθρόλευκες» είχαν την... απάντηση για να φέρουν το ματς στα ίσα. Περίπου ένα λεπτό για το τέλος του πρώτου οκτάλεπτου, η Φωτεινή Τριχά με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ισοφάρισε ξανά για την ελληνική ομάδα, διαμορφώνοντας το σκορ της πρώτης περιόδου (4-4).
Με το... καλησπέρα στην τρίτη περίοδο η Ματαρό βρήκε ξανά πρώτη το δρόμο προς τα δίχτυα, με τον Ολυμπιακό να επαναφέρει τις ισορροπίες. Αυτό επαναλήφθηκε ακόμη μία φορά. Με το σκορ στο 6-6, οι «ερυθρόλευκες» βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα για να πάρουν πρώτη φορά προβάδισμα στο ματς (6-7). Από εκείνο το σημείο και έπειτα το σύνολο του Γιώργου Ντόσκα επέβαλε το ρυθμό του και πριν το τέλος του ημιχρόνου έφτασε στο +3 την υπέρ διαφορά του (7-10).
Στο δεύτερο ημίχρονο η Ματαρό είχε καλύτερο ρυθμό και μείωσε στο ελάχιστο τη διαφορά (9-10). Ωστόσο, ο Ολυμπιακός επανέφερε πολύ γρήγορα το +3 (9-12). Έως το τέλος του τρίτου οκτάλεπτου, οι Ισπανίδες μείωσαν στο ένα γκολ (11-13).
Με το +2 πήγαν οι «ερυθρόλευκες» στο τέταρτο οκτάλεπτο. Οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο, με τις παίκτριες του Ολυμπιακού να φτάνουν ξανά στο +3 τη διαφορά με γκολ της Τριχά (11-14). Το μόνο που κατάφερε η Ματαρό ήταν να μειώσει κατά ένα γκολ τη διαφορά, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 14-12 υπέρ του Ολυμπιακού.
Τα οκτάλεπτα: 4-4, 3-6, 4-3, 1-1
Ματαρό (Ντάνι Μπαγιάρτ): Τέρε Μάρτι, Κλαβέρια, Μπερτράν, Γκουιράλ, Μορέλ, Ρέμερ, Καμπάι, Εσπάρ, Αβένιο, Χάουσιλντ, Κερνς, Μπετράν, Μπέρενς, Χιλ.
Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα, Τριχά, Αντριους, Σιούτη, Δρακωτού, Ειρ. Νίνου, Βασιλική Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν ντε Ντόμολστιν, Σέκουλιτς.
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