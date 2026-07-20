Την ανανέωση του Ζαννή Αλαφραγκή ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, υπογράφοντας με τον διεθνή πολίστα νέο τριετές συμβόλαιο!

Μέχρι το 2029 αναμένεται να παραμείνει ο Ζαννής Αλαφραγκής στον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολαίου με τον διεθνή περιφερειακό, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ζαννή Αλαφραγκή. Ο διεθνής περιφερειακός υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, τριετούς διάρκειας και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας πόλο Ανδρών του συλλόγου.

Η δήλωση του Ζαννή Αλαφραγκή:

"Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζεται η συνεργασία μου με την καλύτερη ομάδα της χώρας και μια εκ των κορυφαίων στην Ευρώπη! Εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη και υγιής πορεία, γεμάτη όρεξη για δουλειά. Ελπίζω, να διατηρήσουμε την πολύ καλή παράδοση που έχουμε στις εγχώριες διοργανώσεις και να καταφέρουμε να την συνδυάσουμε με την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης, μετά από καιρό".