Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 345 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα, σε επίπεδο ανδρών και γυναικών.

Οι «Ερυθρόλευκοι» - με 345 τίτλους στην συλλογή τους πλέον μετά το Πρωτάθλημα στο πόλο ανδρών - παραμένουν στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των πιο επιτυχημένων -βάσει τίτλων- πολυαθλητικων συλλόγων στην Ευρώπη. Δείτε πιο κάτω τη λίστα των 345 τίτλων του Ολυμπιακού.

Ποδόσφαιρο: 84

Μπάσκετ Ανδρών: 36

Πόλο Ανδρών: 75

Βόλεϊ Ανδρών: 66

Πόλο Γυναικών: 32

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 14

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (84)

UEFA Europa Conference League: 1

Βαλκανικό Kύπελλο: 1

Πρωταθλήματα: 48

Κύπελλα: 29

Super Cup Ελλάδας: 5

ΜΠΑΣΚΕΤ (36)

Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1

Πρωταθλήματα Ευρώπης (Euroleague): 4

Πρωταθλήματα: 15

Κύπελλα: 12

Super Cup Ελλάδας: 4

ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ (66)

Κύπελλα Κυπελλούχων: 2

CEV Challenge Cup: 1

Πρωταθλήματα: 32

Κύπελλα: 19

League Cup: 8

Super Cup Ελλάδας: 4

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (22)

CEV Challenge Cup: 1

Πρωταθλήματα: 9

Κύπελλα: 11

Super Cup Ελλάδας: 1

ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (75)

Πρωταθλήματα Ευρώπης (LEN Champions League): 2

LEN Super Cup: 1

Πρωταθλήματα: 40

Κύπελλα: 27

Super Cup Ελλάδας: 5

ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (32)

Πρωταθλήματα Ευρώπης (LEN Euroleague): 3

LEN Trophy: 1

LEN Super Cup: 3

Πρωταθλήματα: 15

Κύπελλα: 7

Super Cup Ελλάδας: 3

ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (16)

Πρωταθλήματα: 9

Κύπελλα: 6

Super Cup Ελλάδας: 1

XANΤΜΠΟΛ (14)

Πρωταθλήματα: 6

Κύπελλα: 4

Super Cup Ελλάδας: 4