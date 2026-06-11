Eιρήνη Νίνου: «Κρατάμε τα καλά στοιχεία και πάμε για τον τελικό»

Τι δήλωσε η Ειρήνη Νίνου μετά τον θρίμβο επί της Ματαρό και την πρόκριση στον τελικό του Final 4 του Champions League στη Μάλτα.

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απέναντι στην ισπανική Ματαρό, επικράτησε με 14-12 στον ημιτελικό του Final 4 του Champions League στη Μάλτα, εξασφαλίζοντας την παρουσία τους για 4η φορά στην ιστορία του στον τελικό και την Παρασκευή (12/6, 22:00, Mega News) απέναντι στην πρωτάρα Φερεντσβάρος, της Ελευθερίας Πλευρίτου, θα παίξει για το 4ο Champions League της ιστορίας του.

Η Ειρήνη Νίνου είχε τη δική της σημαντική συμβολή στην επιτυχία επί της Ματαρό, με δύο κολλητά σημαντικά γκολ στο ξεκίνημα της 2ης περιόδου και πολλές μονομαχίες στην άμυνα.

Η διεθνής περιφερειακός σε δηλώσεις της στην ιστοσελίδα του Ολυμπιακού, είπε τα εξής: «Όταν παίζεις ημιτελικό σε Champions League, περιμένεις ότι η αντίπαλη ομάδα θα είναι πολύ δυνατή, θεωρώ ότι ελέγχαμε το παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλος, πέρα από το πρώτο οκτάλεπτο, τους δώσαμε την αίσθηση ότι δεν θα μπορέσουν να περάσουν μπροστά, αν και δεχθήκαμε αρκετά γκολ, σημείο που πρέπει να βελτιώσουμε στον τελικό, αλλά είχαμε πάθος, να κρατήσουμε τα καλά και πάμε για τον τελικό».