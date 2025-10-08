H Φερεντσβάρος και ο Αργυρόπουλος πανηγυρίζουν την κατάκτηση του Σούπερ Καπ Ευρώπης (vid)
Η κυριαρχία της Φερεντσβάρος καλά κρατεί, η πρωταθλήτρια Ευρώπης νικώντας την Προ Ρέκο, κάτοχος του Euro Cup, με 15-14 στη Βουδαπέστη, κατέκτησε το Σούπερ Καπ Ευρώπης, σαν πρόγευμα για τους ομίλους του Champions League, που ξεκινούν την Τρίτη (14/10).
Μαζί και ο Στέλιος Αργυρόπουλος που αποτελεί βασικό μέλος της ομάδας που έχει γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές χρονιές, που συνδυάστηκαν και με τους αντίστοιχους τίτλους στο ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ.
Ο Μάρτον Βάμος σημείωσε το νικητήριο γκολ, με την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας να φθάνει στις έξι κατακτήσεις απέναντι στην πολυνίκη Προ Ρέκο, των εννέα Σούπερ Καπ Ευρώπης.
Η Φερεντσβάρος προηγήθηκε με 4-1 κι έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο στο υπέρ της 6-4. Διατήρησε προβάδισμα δύο γκολ στο 2ο οκτάλεπτο, με τον Φέκετε να κάνει το 9-7, αλλά οι Κανέλα και Ντι Φούλβιο έφεραν τον τελικό στο ισόπαλο 9-9 με την ολοκλήρωση της β' περιόδου.
Η Προ Ρέκο προσπέρασε με γκολ από τον Γρανάδος (11-10), με τον Κάσια να συντηρεί το +1 για την ιταλική ομάδα (12-11), όμως στα τελευταία 57 δευτερόλεπτα της 3ης περιόδου οι Βάμος και Μάνχερτζ έκαναν το 13-12 για την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας.
Οι Κοντέμι και Ντούρικ ισοφάρισαν σε 13-13 και 14-14, ο Βάμος με γκολ στον παραπάνω έγραψε το 15-14, στα 3:17 πριν από το τέλος και ο τερματοφύλακας κι αρχηγός της Φερεντσβάρος, Σόμα Βόγκελ, που επέστρεψε μετά την επέμβαση στο χέρι, κράτησε τη νίκη, αποκρούοντας το σουτ του Κάσια στον λιγότερο (1:35), ενώ ο Ντι Φούλβιο έστειλε την μπάλα στο δοκάρι στα 00:25, πριν από το τέλος.
Tα οκτάλεπτα: 6-4, 3-5, 4-3, 2-2.
Φερεντσβάρος (Nιέκι Μπάλαζ): Ζάκονι, Μάντιτς 3, Μάνχερτζ 4, Νάγκι, Βάμος 2, Ντι Σόμα 1, Φέκετε 4, Αργυρόπουλος, Βάργκα, Βέντελ Βιγκβάρι, Γιάνσικ 1, Ντε Τόρο, Βόγκελ, Βίσμεγκ.
Προ Ρέκο (Σάντρο Σούκνο): Νικόζια, Ντι Φούλβιο 2, Γρανάδος 3, Κανέλα 2, Φοντέλι, Ντούρικ 2, Ν. Πρεσιούτι, Παβιγιάρ, Ιόκι-Γκράτα, Μπούριτς 3, Κοντέμι 1, Ιρβινγκ, Νέγκρι, Κάσια 1.
