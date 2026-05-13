O Ολυμπιακός δυσκόλεψε τη ζωή του, όμως νίκησε την Μπρέσια στα πέναλτι με 17-16 (καν. αγ. 11-11) και από την πόλη της Λομβαρδίας εξασφάλισε την πρόκριση στο Final 4 του Champions League στη Μάλτα.

Ο Ολυμπιακός μετά την περσινή του απουσία, αυτή τη φορά επιστρέφει στη Μάλτα και στο Final του Champions League, που θα γίνει στις 11 και 13 Ιουνίου. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν τα εύκολα δύσκολα απέναντι στην Μπρέσια, στο 4ο οκτάλεπτο έχασαν διαφορά τριών γκολ και χρειάστηκαν τα πέναλτι και με συνολικό σκορ 17-16 (καν. αγ. 11-11) να πάρουν το δίποντο της νίκης, που αποδείχθηκε αρκετό για την πρόκριση στο Final 4.

Μία αγωνιστική πριν από το τέλος της φάσης των προημιτελικών ομίλων, ο Ολυμπιακός προκρίνεται από τη 2η θέση του Α' Ομίλου. Την ίδια ώρα η Μπαρτσελονέτα νικώντας τη Νόβι Μπέογκραντ με 16-14 στο Βελιγράδι και πετυχαίνοντας το πέντε στα πέντε, εξασφάλιζε και μαθηματικά την 1η θέση.

Κι αν δεν συμβεί κάτι απίθανο στην 6η αγωνιστική στον Β' Όμιλο και η Προ Ρέκο αφήσει βαθμό ή βαθμούς εντός έδρας με το Ανόβερο, ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό της 11ης Ιουνίου θα συναντήσει την πρωταθλήτρια Ιταλίας και η Μπαρτσελονέτα θα κοντραριστεί με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φερεντσβάρος.

Απέναντι στην Μπρέσια τα γκολ από τον Νικολαΐδη και τον Δήμου στα τελευταία 41 δευτερόλεπτα της 3ης περιόδου, έδωσαν προβάδισμα 10-8 στον Ολυμπιακό.

Ο Γκέργκο Ζάλανκι έκανε το 11-8, στο 1ο λεπτό της 4ης περιόδου, όμως οι παίκτες του Ολυμπιακού σαν να σταμάτησαν να παίζουν στην επίθεση. Η Μπρέσια με γκολ από τους Πόπαντιτς και Μπαλτσαρίνι μείωσε σε 11-10 (1:38) και έφθασε στο 11-11 με τον Ντελ Μπάσο στα 00:22, με τον αγώνα να οδηγείται στα πέναλτι.

Εκεί ο Άντε Βίτσκοβιτς αστόχησε δύο φορές για την Μπρέσια, ο Παπαναστασίου είχε αστοχήσει για τον Ολυμπιακό στη διαδικασία των πέντε εκτελέσεων, με την πειραϊκή ομάδα να φθάνει στο 17-16 και στην πρόκριση.

Tα οκτάλεπτα: 2-2, 4-4, 2-4, 3-1

Τα πέναλτι: 5-6

Μπρέσια (Πόρτσιο): Μπάτζι Νέκι, Ντελ Μπάσο 1, Γκουεράτο 1, Λόντι, Φερέρο 1, Πόπαντιτς 1, Ντόλτσε 1, Τζανάτσα 2, Αλεζιάνι, Βίσκοβιτς, Καζανόβα, Τζίρι, Μασέντσα, Μπαλτσαρίνι 4.

Ολυμπιακός (Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 2, Δήμου 2, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης, Νικολαΐδης 2, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1.

Η βαθμολογία στον Α' Όμιλο

(5η αγωνιστική)

1.Μπαρτσελονέτα 15

2.Ολυμπιακός 8

3.Μπρέσια 4

4.Νόβι Μπέογκραντ 3



Η 6η αγωνιστική 20/5