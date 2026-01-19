Η εθνική ομάδα καλείται να νικήσει για πρώτη φορά την Ιταλία σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κι αν αυτό συμβεί τστην «Belgrade Arena» του Βελιγραδίου, θα είναι στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών έχει μπροστά της τη δεύτερη μεγάλη πρόκληση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει την Ιταλία το απόγευμα της Δευτέρας (19/1, 19:00, ΕΡΤ 2 Σπορ) στην «Belgrade Arena» για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων και έχει τη μεγάλη ευκαιρία να πανηγυρίσει την πρόκριση στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Χωρίς τον τιμωρημένο αρχηγό της, Ντίνο Γενηδουνιά η Ελλάδα καλείται να πετύχει την πρώτη της νίκη επί της «Σετεμπέλο» σε επίπεδο ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, για να προκριθεί στα ημιτελικά για 3η φορά στην ιστορία της και στη συνέχεια να διεκδικήσει το πρώτο της μετάλλιο σε αυτό.

Συγκεκριμένα από το 1985 μέχρι και την προ δύο ετών διοργάνωση στο Ζάγκρεμπ τα δύο εθνικά συγκροτήματα έχουν αναμετρηθεί 14 φορές, με την Ελλάδα να έχει αποσπάσει μόλις μια ισοπαλία, 9-9, σε αγώνα της φάσης των ομίλων το 2014 στη Βουδαπέστη.

Πώς προκρίνεται η Ελλάδα

Όμως οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Έτσι μετά την 1η αγωνιστική του Στ΄ Ομίλου η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν από εννέα βαθμούς και η Κροατία ακολουθεί με έξι.

Η εθνική ομάδα με νίκη απόψε είτε στην κανονική διάρκεια (τρεις βαθμοί), είτε στα πέναλτι (δύο βαθμοί) θα είναι στα ημιτελικά της Παρασκευής (23/1).

Αν η νίκη επιτευχθεί στην κανονική διάρκεια η Ελλάδα θα κατακτήσει την 1η θέση του ομίλου, που σημαίνει ότι στον ημιτελικό θα διασταυρώσει με τον 2ο του Ε' Ομίλου και κατά 99% μια εκ των Ισπανίας ή Ουγγαρίας και θα αφήσει τις Ιταλία και Κροατία να παίξουν την Τετάρτη (21/1) για το 2ο εισιτήριο πρόκρισης .

Αν η νίκη επί της Ιταλίας έρθει στα πέναλτι (δύο βαθμοί), τότε η Ελλάδα θα χρειαστεί μια νίκη επί της Ρουμανίας στην 3η αγωνιστική για να είναι ξανά στην 1η θέση.

Αν η Ελλάδα ηττηθεί στα πέναλτι (ένας βαθμός), τότε θα χρειάζεται τη νίκη είτε στην κανονική διάρκεια, είτε στα πέναλτι επί της Ρουμανίας για να προκριθεί.

Το σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας

Υπάρχει όμως και το σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας ανάμεσα στις Ελλάδα, Ιταλία και Κροατία. Αυτό θα συμβεί αν η Ιταλία νικήσει την Ελλάδα και την Τετάρτη ηττηθεί από την Κροατία.

Η εθνική ομάδα έχει νικήσει την Κροατία με 11-10 στη φάση των ομίλων, όμως θα πρέπει να περιμένει και τη διεξαγωγή του αγώνα της Ιταλίας με την Κροατία για να δει αν θα είναι στις δύο θέσεις πρόκρισης στα ημιτελικά.

Σε αυτή την περίπτωση τα πρώτα κριτήρια πρόκρισης κατά σειρά είναι τα εξής: 1. Τα μεταξύ τους παιχνίδια, 2.Η διαφορά των γκολ στα μεταξύ τους παιχνίδια (εξαιρούνται των γκολ από τη διαδικασία των πέναλτι), 3.Η καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους παιχνίδια. 4.Το αποτέλεσμα των τριών ομάδων με την 4η ομάδα του ομίλου.

Το πανόραμα στον Στ' Όμιλο

1η αγωνιστική

Σάββατο 17/1

Γεωργία - Ιταλία 14-16

Ελλάδα - Τουρκία 20-8

Κροατία - Ρουμανία 17-9

2η αγωνιστική

Δευτέρα 19/1

16:30 Γεωργία - Ρουμανία

19:00 Ελλάδα - Ιταλία

21:30 Κροατία - Τουρκία

3η αγωνιστική

Τετάρτη 21/1

16:30 Τουρκία-Γεωργία

19:00 Ιταλία-Κροατία

21:30 Ρουμανία-Ελλάδα

Η βαθμολογία

1.Ιταλία 9 (55-28)

2,Ελλάδα 9 (51-24)

3,Κροατία 6 (45-27)

4.Ρουμανία 3 (35-56)

5,Τουρκία 0 (35-59)

6.Γεωργία 0 (27-54)

Το πανόραμα στον Ε' Όμιλο

1η αγωνιστική

Παρασκευή 16/1

Μαυροβούνιο - Ισπανία 6-14

Ουγγαρία - Ολλανδία 16-11

Γαλλία - Σερβία 10-14

2η αγωνιστική

Κυριακή 18/1

Γαλλία - Ισπανία 8-14

Μαυροβούνιο - Ολλανδία 15-11

Ουγγαρία - Σερβία 15-14

3η αγωνιστική

Τρίτη 20/1

16:30 Ολλανδία - Γαλλία

19:00 Ισπανία - Ουγγαρία

21:30 Σερβία - Μαυροβούνιο

Η βαθμολογία