Gazzetta Αwards 2025: Η μεγάλη μάχη των προπονητών!

H ψηφοφορία των Gazzetta Αwards 2025 by Novibet είναι σε εξέλιξη και η... μάχη για τον Προπονητή της χρονιάς «κόβει την ανάσα»!

Όπως κάθε χρόνο, τα προηγούμενα 10, έτσι και φέτος στο ενδέκατο έτος, η μεγαλύτερη εν Ελλάδι αθλητική ψηφοφορία είναι σε εξέλιξη προκειμένου να αναδείξει τους κορυφαίους της χρονιάς που πριν από μερικές μέρες μας... αποχαιρέτισε!

Οι καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες, προπονητές και ομάδες, αθλητές με ειδικές ικανότητες και «αστεράκια του αύριο» περιμένουν τη δική σου ψήφο προκειμένου να κατακτήσουν την κορυφή των Gazzetta Αwards! Μια διαδικασία, που ως γνωστό, αναδεικνύει «τους πρώτους των πρώτων» μέσα από τις χιλιάδες προτιμήσεις αναγνωστών/φιλάθλων και όχι από μια... χούφτα επιλογές διαφόρων «κλειστών επιτροπών». Ήδη δεκάδες χιλιάδες αναγνώστες του Νο1 αθλητικού site της χώρας, του Gazzetta, έχουν ρίξει τις προτιμήσεις τους στην ηλεκτρονική κάλπη που... κλείνει στο τέλος του Ιανουαρίου. Ήδη στις περισσότερες από τις 8 κατηγορίες οι «μάχες» είναι... αμφίρροπες και φαίνεται ότι μέχρι και το φινάλε της ψηφοφορίας πολλά μπορούν να αλλάξουν.

Μια από τις πιο «μέχρι τέλους μονομαχίες», με τα δεδομένα που προκύπτουν έως τώρα, είναι αυτή που αφορά την κατηγορία «ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ». Το 2025 είχε σημαντικές επιτυχίες τόσο σε συλλογικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο κι έτσι είναι αναμενόμενη και η εξέλιξη της ψηφοφορίας! Με οριακές ή λίγο μεγαλύτερες διαφορές, που όμως επιτρέπουν... ανατροπές ως το φινάλε, στην πρώτη 3άδα βρίσκονται την δεδομένη χρονική στιγμή ο Βασίλης Σπανούλης, ο Χάρης Παυλίδης και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.



Ο Kill Bill, μετά από 16 χρόνια, ως Ομοσπονδιακός τεχνικός οδήγησε την Εθνική Ελλάδος μπασκετ, στο βάθρο ενός Eurobasket. Η «επίσημη αγαπημένη» πήρε το χάλκινο μετάλλιο στη Ρίγα της Λετονίας, ενώ πετυχημένη ήταν η χρονιά του Σπανούλη και στον πάγκο της Μονακό καθώς μαζί της έπαιξε στον τελικό της Ευρωλίγκας στο Αμπου Ντάμπι, όπου ηττήθηκε από την Φενέρμπαχτσε.



Στο «πάνω ράφι» των προτιμήσεων των αναγνωστών του Gazzetta, όπως είναι φυσικό βρίσκεται και ο Χάρης Παυλίδης! Ο... Μίδας του 2025, καθώς ό,τι έπιανε, έγινε χρυσός! Στην πρώτη του χρονιά στον πάγκο της Εθνικής πόλο Γυναικών, ο Παυλίδης έκανε όλα τα όνειρά του πραγματικότητα... Στο World Cup 2025, πανηγύρισε το τρόπαιο, καθώς η Εθνική που έφτασε για πρώτη φορά στον τελικό επικράτησε της Ουγγαρίας, ενώ μερικούς μήνες αργότερα οδήγησε τα κορίτσια στην κορυφή του κόσμου καθώς στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου στη Σιγκαπούρη επικράτησε στον τελικό με 12-9 ξανά επί της Ουγγαρίας! Μια ονειρεμένη χρονιά για τον σπουδαίο τελικό που έχει βάλει πλώρη για μια ακόμη κορυφή αυτή των Gazzetta Awards, ως προπονητής της χρονιάς.



Ο περσινός θριαμβευτής των Gazzetta Awards στην συγκεκριμένη κατηγορία ήταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Ισπανός τεχνικός δικαιολογημένα πήρε το... αγαλματάκι λόγω της κατάκτησης του Conference League στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο «Μέντι» είναι εκ νέου υποψήφιος για προπονητής της χρονιάς και μάλιστα κι αυτή τη φορά βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου. Ο Μεντιλίμπαρ την περασμένη χρονιά οδήγησε τον Ολυμπιακό στο νταμπλ εντός συνόρων με την κατάκτηση της Superleague, μετά από 2 χρόνια, αλλά και το Κυπέλλου Ελλάδος, βρέθηκε με τον Ολυμπιακό στην φάση των «16» του Europa League, ενώ έχει ελπίδες πρόκρισης και στο Champions League, στη League Phase του οποίου συμμετέχει φέτος.



Τέλος, παρά το γεγονός ότι η Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, απέτυχε να βρεθεί το καλοκαίρι στο Μουντιάλ 2026, οι εξαιρετικές εμφανίσεις στο Nation League για το ανανεωμένο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, έχουν ανεβάσει τις...μετοχές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις και χτυπάει με αξιώσεις... το βάθρο!

