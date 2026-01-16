Η Εθνική Ελλάδας λύγισε την Κροατία σε ένα θρίλερ 11-10 και έκανε άλμα πρόκρισης στα ημιτελικά, με τον Θοδωρή Βλάχο να αποθεώνει τους παίκτες του μετά το ματς.

Η Εθνική Ελλάδας λύγισε την Κροατία με 11-10 σε ένα ματς που κράτησε την ανάσα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ, αποθεώνοντας την προσπάθεια και την ψυχή που έβγαλαν οι διεθνείς μέσα στο νερό. Ο έμπειρος προπονητής στάθηκε στη σημασία της νίκης απέναντι σε έναν αντίπαλο κορυφαίου επιπέδου, τονίζοντας ότι τέτοια παιχνίδια χτίζουν χαρακτήρα και αυτοπεποίθηση σε μια διοργάνωση υψηλών απαιτήσεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εμφάνιση της Εθνικής ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, πειθαρχίας και σωστής διαχείρισης των κρίσιμων στιγμών, στοιχεία που αποδείχθηκαν καθοριστικά στο φινάλε του αγώνα. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη συνέχεια του τουρνουά, επισημαίνοντας πως η ομάδα οφείλει να παραμείνει συγκεντρωμένη και προσγειωμένη, καθώς τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη.

Οι δηλώσεις του Θοδωρή Βλάχου

«Συγχαρητήρια στα παιδιά. Δείξαμε χαρακτήρα στα τελευταία λεπτά, όταν παίξαμε με παίκτη λιγότερο, και δεν ισοφαριστήκαμε ούτε για να χάσουμε ούτε για να οδηγηθεί το παιχνίδι στα πέναλτι. Παλέψαμε με νύχια και με δόντια για να μην πάει εκεί το ματς.

Δεν έχω ακριβώς τα νούμερα, αλλά σε τέτοια ντέρμπι όπως το σημερινό αυτό είναι λογικό τα ποσοστά να είναι χαμηλά. Όλοι περιμέναμε ένα πολύ κλειστό παιχνίδι. Κρατάμε τη νίκη, γιατί μπορεί να μας δώσει κάτι πολύ καλό στη συνέχεια. Δείξαμε τις αρετές μας στην άμυνα, δώσαμε την ψυχή μας. Νομίζω ότι ελέγχαμε το παιχνίδι στο μεγαλύτερο διάστημα.

Παιχνίδια τόσο σημαντικά, που κρίνουν κάτι -γιατί αυτό το παιχνίδι κρίνει κάτι- κερδίζονται με μεγάλες άμυνες και μεγάλα γκολ. Το είχαμε αυτό στην αρχή, αλλά και στη συνέχεια, όταν μείναμε με παίκτη λιγότερο. Αυτό που ζητήσαμε, το είχαμε σήμερα σε μεγάλο βαθμό και το καταφέραμε. Πολλά μπράβο και πάλι στα παιδιά.

Διασταυρωνόμαστε με έναν όμιλο με Τουρκία, Ρουμανία και Ιταλία. Πρέπει να προετοιμαστούμε για το παιχνίδι με την Ιταλία, χωρίς να υποβαθμίζω την ποιότητα των άλλων ομάδων.

Έχουμε πολύ καλή ομάδα και πιστεύω ότι θα ανταπεξέλθουμε. Το ματς με την Ιταλία θα κρίνει την είσοδό μας στην τετράδα. Αυτό που μας ανησυχεί είναι η αποβολή του Γεννηδουνιά· δεν ξέρω πόσο θα μείνει εκτός, μία ή δύο αγωνιστικές, αλλά ήρθαμε εδώ για να παλέψουμε όσοι μείνουμε μέχρι το τέλος».