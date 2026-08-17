Ελλάδα-Ιταλία 21-11: Πρόκριση στην οκτάδα του παγκοσμίου πόλο νεανίδων
Μετά την Ολλανδία (11-7), η εθνική ομάδα πόλο νεανίδων νικώντας και την Ιταλία με 21-11, εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ18 στο Πουέρτο ντε λα Κρουζ της Τενερίφης, στην Ισπανία.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα την Τρίτη (18/8, 16:00) θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία για την πρώτη θέση στον Α΄ Όμιλο. Με τη σειρά της η Ουγγαρία επικράτησε με 13-10 επί της Ολλανδίας, για το δικό της δύο στα δύο στη διοργάνωση. .
Απέναντι στην Ιταλία η εθνική ομάδα προηγήθηκε με 7-0, η διαφορά έφθασε ακόμη και τα 11 γκολ (17-6 στην 3η περίοδο και 20-9 στην 4η) για να έρθει το τελικό 21-11.
Τα οκτάλεπτα: 8-1, 3-2, 6-3, 4-5
ΕΛΛΑΔΑ (Φώντας Λεμπέσης): Σάλεχ, Ελμισιάν 1, Μπίκου 2, Σαουλίδη 2, Καπετοπούλου 3, Καραγιάννη 4, Κρασσά, Σταυρίδου 2, Α. Μπιτσάκου 3, Παπαδοπούλου 1, Σαλταμανίκα 1, Λουπάκη, Δασκαλάκη 1, Λαμπροπούλου 1.
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