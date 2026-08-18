Ελλάδα-Ουγγαρία 14-10: Επίδειξη δύναμης η εθνική πόλο στο παγκόσμιο νεανίδων
Η εθνική ομάδα πόλο νεανίδων νίκησε και την Ουγγαρία με 14-10, πετυχαίνοντας την 3η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20 στο Πουέρτο ντε λα Κρουζ της Τενερίφης, στην Ισπανία.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχοντας επικρατήσει πριν επί της Ολλανδίας και της Ιταλίας, με τη νέα του επιτυχία εξασφάλισε την 1η θέση στον Α' όμιλο.
Τώρα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στα προημιτελικά της Παρασκευής (21/8, 17:00). Από τον αγώνα της Τετάρτης (19/8, 19:00) Ισραήλ-Αυστραλία, η νικήτρια την Πέμπτη (20/8, 20:30) θα συναντήσει την 4η ομάδα του Β' ομίλου (Κίνα ή Κροατία) κι από εκεί θα προκύψει η αντίπαλος της Ελλάδας.
Στον αγώνα με την Ουγγαρία η Ελλάδα νίκησε πολύ πιο εύκολα από ό,τι μαρτυρά το τελικό 14-10, καθώς προηγήθηκε με 9-3 στο πρώτο ημίχρονο, 12-6 στο 18ο λεπτό και 14-7, τρία λεπτά πριν από το τέλος.
Tα οκτάλεπτα: 2-4, 1-5, 3-3, 4-2
EΛΛΑΔΑ (Φώντας Λεμπέσης): Σάλεχ, Κουτσαντά, Μπίκου 2, Σαουλίδη, Καπετοπούλου, Καραγιάννη, Κρασσά 3, Σταυρίδου 1, Α, Μπιτσάκου 2, Παπαδοπούλου 1, Σαλταμανίκα 3, Λουπάκη, Δασκαλάκη, Λαμπροπούλου.
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