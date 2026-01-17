Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών έκανε το καθήκον της επί της Τουρκίας, νικώντας τη με 20-8, για την πρώτη αγωνιστική της Β' Φάσης του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος...

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στην Τουρκία και πλέον είναι έτοιμη για τον πρόωρο τελικό με την Ιταλία. Στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής στη Β' Φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος επικράτησε με 20-8 του τουρκικού συνόλου, πραγματοποιώντας ένα καλό ξεμούδιασμα.

Μία αναμέτρηση στην οποία το ελληνικό σύνολο έβαλε από την αρχή τις βάσεις για τη νίκη. Από πολύ νωρίς ξέφυγε με τρία τέρματα, διαφορά την οποία διατήρησε έως το τέλος του πρώτου οκτάλεπτου (6-3).

Η συνέχεια ήταν αμιγώς «γαλανόλευκη»! Οι Έλληνες πολίστες κυριάρχησαν των Τούρκων, επιτρέποντας τους να πετύχουν μόνο ένα τέρμα. Με έξι τέρματα ενεργητικό, η διαφορά ξέφυγε στα οκτώ γκολ (12-4), κάνοντας τις επόμενες δύο περιόδους διαδικαστικού χαρακτήρα.

Στο δεύτερο ημίχρονο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα χαμήλωσε... ταχύτητα, γεγονός που δεν στάθηκε εμπόδιο για να διευρυνθεί κι άλλο η υπέρ διαφορά. Το τρίτο οκτάλεπτο έληξε στο +9 για την Ελλάδα, με τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου να πρωταγωνιστεί στο επιθετικό κομμάτι.

Ο διψήφιος αριθμός διαφοράς ήταν θέμα χρόνου και η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών τον έφτασε στο... ρελαντί. Στα μέσα της τελευταίας περιόδου, η «γαλανόλευκη» έφτασε στο +10 (18-8), το οποίο αυξήθηκε κατά δύο γκολ στο τέλος για το 20-8.

Τα οκτάλεπτα: 6-3, 6-1, 4-3, 4-1

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 1, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 6, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 5, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος 2, Σπάχιτς.

Τουρκία (Κώστας Λούδης): Κιλ, Γιενέρ, Ογκουζάν, Ακάρ 1, Εργκίν, Αλκάν, Γκεμαλμαζόγλου, Αλπμάν, Γιουτάζ, Κάχραμαν 1, Ντουζενλί 3, Μεράλ, Κούλογλου 2 Κανέρ 1.

H βαθμολογία στον όμιλο

Ιταλία 9 (55-28) Ελλάδα 9 (51-24) Κροατία 3* (28-18) Ρουμανία 3* (26-39) Τουρκία 0 (35-59) Γεωργία 0 (27-54)

* Με αγώνα λιγότερο