Στο μεγάλο ντέρμπι του Ε' Ομίλου η Σερβία νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 κι εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.

Η Σερβία στην κατάμεστη από 12.000 θεατές «Belgrade Arena» του Βελιγραδίου, νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 κι έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που περνά στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Οι Σέρβοι βρίσκονται από απόψε στην τετράδα και αφήνουν τους Ούγγρους και τους Ισπανούς να μονομαχήσουν την Τρίτη (20/1, 19:00) για μια θέση στα ημιτελικά. Μάλιστα, η Σερβία στο δικό της παιχνίδι με το Μαυροβούνιο χρειάζεται έναν βαθμό προκειμένου να εξασφαλίσει και την 1η θέση στον όμιλο.

Με τον Σόμα Βόγκελ να ξεκινά κάτω από την εστία της Ουγγαρίας, οι Μαγυάροι με δύο στα δύο από την περιφέρεια κι ένα γκολ στην κόντρα με τον Άνγκιαλ, προηγήθηκαν 3-0, πριν καλά καλά συμπληρωθεί το πρώτο δίλεπτο.

Με τον Βέντελ Βίγκβαρι η Ουγγαρία διατήρησε το +3 (4-1) στα 4:21, όμως οι Σέρβοι άρχισαν να βελτιώνουν την άμυνά τους και στην επίθεση με εκτέλεση πέναλτι από τον Μάντιτς, με γκολ από τον Ραντγιέλοβιτς στον παραπάνω, μείωσαν σε 4-3 (2:09) και με buzzer beater από τον Νίκολα Γιάκσιτς ισοφάρισαν σε 4-4.

Ο Μαρτίνοβιτς διεύρυνε το σερί των Σέρβων στο 4-0, για το προσπέρασμα 5-4 (6:52), όμως η Ουγγαρία με τους Άνταμ Νάγκι και Γιάνσικ, πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ με 6-5 (3:43).

Ακολούθησε νέα ανατροπή από τους Σέρβους για το 7-6 (2:04), με τον Μάντιτς να το διατηρεί με γκολ στον παραπάνω, για το 8-7 (1:21), σκορ που έμεινε μέχρι την ολοκλήρωση του 2ου οκταλέπτου.

Ο Τσουκ με εξάμετρο έφερε τη Σερβία στο +2 (9-7) στο ξεκίνημα της 3ης περιόδου και με διαδοχικά γκολ στον παραπάνω των Νίκολα Γιάκσιτς, Ντέντοβιτς και Τσουκ οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με 12-8 (1:22) και τον Ντούσαν Μάντιτς, με εκτέλεση πέναλτι, να δίνει διαφορά πέντε γκολ στους γηπεδούχους (13-8) πριν από την έναρξη της 4ης περιόδου.

Η Ουγγαρία με τους Μάνχερτζ και Βίνσε Βίγκβαρι μείωσε σε 13-10 (5:18) και με νέο γκολ από τον Κόβατς πλησίασαν στο 13-11 (3:52).

Όμως ο Στραχίνια Ράσοβιτς σταμάτησε το σερί των Μαγυάρων, πετυχαίνοντας το 14-11 (3:27). Υπήρξε νέα αντίδραση από τους Ούγγρους, οι Άκος Νάγκι και Γιάνσικ μείωσαν σε 14-13 (1:40), όμως και πάλι ο Στραχίνια Ράσοβιτς με λόμπα στον παραπάνω, έδωσε ξανά ανάσα στους γηπεδούχους για το 15-13 (1:09), με τον Φέκετε να γράφει το τελικό 15-14.



Τα οκτάλεπτα: 4-4, 3-4, 1-5, 6-2.

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Άνγκιαλ 1, Μάνχερτζ 1, Άκος Νάγκι 1, Βίνσε Βίγκβαρι 2, Άνταμ Νάγκι 4, Φέκετε 1, Κόβατς 1, Βέντελ Βίγκβαρι 1, Γιάνσικ 2, Μπατίζι, Βόγκελ, Βίσμεγκ, Βίνσε Βάργκα.

Σερβία (Ούρος Στεβάνοβιτς): Φιλίποβιτς, Μάντιτς 3, Στραχίνια Ράσοβιτς 2, Ραντγιέλοβιτς 1, Τσουκ 2, Λάζιτς 1, Νίκολα Γιάκσιτς 3, Βίτσο, Ντέντοβιτς 1, Πέταρ Γιάκσιτς 1, Βίκτορ Ράσοβιτς, Γκλούσακ, Μαρτίνοβιτς 1, Λούκιτς.

Το πανόραμα στον Ε' Όμιλο

1η αγωνιστική

Παρασκευή 16/1

Μαυροβούνιο - Ισπανία 6-14

Ουγγαρία - Ολλανδία 16-11

Γαλλία - Σερβία 10-14

2η αγωνιστική

Κυριακή 18/1

Γαλλία - Ισπανία 8-14

Μαυροβούνιο - Ολλανδία 15-11

Ουγγαρία - Σερβία 15-14

3η αγωνιστική

Τρίτη 20/1

16:30 Ολλανδία - Γαλλία

19:00 Ισπανία - Ουγγαρία

21:30 Σερβία - Μαυροβούνιο



Η βαθμολογία