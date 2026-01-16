Γνωστή έγινε η τιμωρία του Ντίνου Γενηδουνιά από την Ευρωπαϊκή ομοσπονδία, λόγω της αποβολής χωρίς αντικατάσταση στο ματς κόντρα στην Κροατία...

Τα νέα από το Βελιγράδι δεν είναι καλά για την Εθνική ομάδα πόλο ανδρών. Η «γαλανόλευκη» θα χάσει για δύο ματς τον αρχηγό της, Ντίνο Γενηδουνιά, λόγω της αποβολής του χωρίς αντικατάσταση στο ματς κόντρα στην Κροατία.

Η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία ανακοίνωσε την τιμωρία του Έλληνα πολίστα, η οποία είναι δύο αγωνιστικές. Αυτό σημαίνει πως ο έμπειρος αθλητής θα χάσει το ματς με την Τουρκία και την Ιταλία.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η απουσία του δεν... πονάει για το ματς με την Τουρκία, το οποίο αναμένεται ως ένα ξεμούδιασμα για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, αλλά για το ματς με την Ιταλία. Εκεί, η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών θα ήθελε ιδανικά να είναι «πάνοπλη» για να παίξει ένα σημαντικό ματς το οποίο θα κρίνει κατά πολύ την παρουσία της στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Σημειώνεται πως η τιμωρία των δύο αγωνιστικών ήταν κάτι αναμενόμενο για το ελληνικό σύνολο, καθώς νωρίτερα οι διοργανωτές για παράπτωμα βιαιοπραγίας είχαν τιμωρήσει επίσης με δύο αγωνιστικές τον Ντούσαν Μάντιτς για την αποβολή του χωρίς αντικατάσταση στο ματς με την Ισπανία.