Η World Aquatics ανέθεσε στην ΚΟΕ τις τελικές φάσεις του World Cup ανδρών και γυναικών του 2027, που θα φιλοξενηθούν τον ερχόμενο Φεβρουάριο στο Ολυμπιακό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.

Η πρώτη μεγάλη διεθνής διοργάνωση στο πόλο για τη νέα χρονιά, καθώς και το πρώτο εισιτήριο σε άνδρες και γυναίκες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το Λος Άντζελες το 2028, θα φιλοξενηθεί και θα γίνουν γνωστά στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου (World Aquatics) με απόφασή της την Πέμπτη (24/9) ανέθεσε στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας τη διοργάνωση των τελικών φάσεων του World Cup Final, το διάστημα 24-28 Φεβρουαρίου 2027.

Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2024, στο ΟΑΚΑ θα φιλοξενηθεί ξανά μια κορυφαία διοργάνωση στην υδατοσφαίριση.

Οκτώ εθνικές ομάδες ανδρών και ισάριθμες γυναικών θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον τίτλο στα αντίστοιχα Final 8 και μέσα από αυτά θα δοθεί από ένα εισιτήριο (άνδρες/γυναίκες), το πρώτο μάλιστα, για τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Κι όλα αυτά κι ενώ η Ελλάδα αναμένει την τελική απόφαση της European Aquatics για την ανάληψη και του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανδρών για τον Ιανουάριο του 2028.

Η εθνική ομάδα ανδρών πριν από τρεις μήνες κατέκτησε τον τίτλο στο Super Final του World Cup στο Σίνδεϊ, για το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της, ενώ τον Απρίλιο του 2025 η εθνική ομάδα γυναικών είχε κατακλύσει τον αντίστοιχο τίτλο στην Τσενγκντού στην Κίνα.

Για να φθάσουμε στην Αθήνα και στις τελικές φάσεις, θα προηγηθούν οι αγώνες πρόκρισης.

Η Κωνσταντινούπολη θα φιλοξενήσει τα τουρνουά ανδρών, η 1η κατηγορία θα γίνει το διάστημα 11-16 Ιανουαρίου, όπου θα δοθούν επτά θέσεις για το Super Final, ενώ μια θέση θα πάρει και η νικήτρια της 2ης Κατηγορίας (18-24 Ιαναουρίου).

Τα αντίστοιχα τουρνουά γυναικών θα προηγηθούν τον Δεκέμβριο και θα φιλοξενηθούν στην Κοΐμπρα της Πορτογαλίας, η 1η Κατηγορία θα γίνει το διάστημα 6-13/12 και η 2η κατηγορία από τις 14 μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου

Ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και μέλος του Mπιρό της World Aquatics, δήλωσε σχετικά: «Η Ελλάδα έχει μια βαθιά και διαχρονική σχέση με την υδατοσφαίριση και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η Αθήνα θα φιλοξενήσει την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Υδατοσφαίρισης της World Aquatics το 2027.

Η παρουσία των κορυφαίων γυναικείων και ανδρικών εθνικών ομάδων του κόσμου στο Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου του ΟΑΚΑ θα αποτελέσει μια ξεχωριστή στιγμή για το άθλημα, η οποία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς θα δώσει τη δυνατότητα διεκδίκησης της πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.

Περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, ανυπομονούμε να υποδεχθούμε και πάλι στην ίδια Ολυμπιακή εγκατάσταση την παγκόσμια οικογένεια της υδατοσφαίρισης, για ακόμη μία σημαντική στιγμή στην ιστορία του αθλήματός μας».

Η Ελευθερία Πλευρίτου, αρχηγός της εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης των γυναικών, τόνισε: «Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη που η Ελλάδα θα φιλοξενήσει την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της υδατοσφαίρισης.

Ως αθλήτρια, έχω ζήσει πολλές μεγάλες διοργανώσεις στο εξωτερικό και ξέρω πόσο ξεχωριστό είναι να αγωνίζεσαι σε τέτοιες στιγμές. Το να επιστρέφει, μετά από τόσα χρόνια, μία διοργάνωση αυτού του επιπέδου στην Ελλάδα, και μάλιστα με το πρώτο εισιτήριο πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, είναι κάτι που με γεμίζει περηφάνια και ανυπομονησία.

Χαίρομαι ιδιαίτερα που η χώρα μας θα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας τόσο σημαντικής στιγμής για το άθλημά μας. Ανυπομονώ να ζήσουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή του πόλο στην Ελλάδα, με το γήπεδο γεμάτο, τον κόσμο δίπλα μας και όλους μαζί να δημιουργήσουμε στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. Είναι μια διοργάνωση που πραγματικά ανυπομονώ να ζήσω!».

Ο Ντίνος Γενηδουνιάς, αρχηγός της εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης των ανδρών, επεσήμανε: «Θα είναι ασφαλώς μια πολύ ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα όλων μας που θα έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Όπως και να το δει κάποιος είναι μια κομβική διοργάνωση για το άθλημά μας, διεξάγεται στην πατρίδα μας σε μια εμβληματική εγκατάσταση, δίνει εισιτήριο και μάλιστα το πρώτο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι το κορυφαίο ραντεβού μετά το 2004 που θα συμβεί στην Αθήνα, και οι δυο κορυφαίες εθνικές μας ομάδες θα αγωνιστούν μπροστά στο ενθουσιώδες ελληνικό κοινό.

Ο κόσμος όπου και να αγωνίζονται ανά την επικράτεια τα αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα, είναι δίπλα τους. Αποτελεί τον έξτρα παίκτη. Ακόμα έχω μπροστά στα μάτια μου τις εντυπωσιακές στιγμές που βιώσαμε πέρυσι στην Αλεξανδρούπολη. Ανυπομονώ για το νέο μας, μεγάλο ραντεβού στην Αθήνα. Μια μεγάλη στιγμή για το άθλημά μας και τον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα. Ανυπομονώ να τη ζήσω και να την απολαύσω όπως και όλοι οι διεθνείς μας».