Nτίνος Γενηδουνιάς στο Gazzetta: «Αυτή να είναι η αρχή και για άλλα χρυσά μετάλλια» Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας Ντίνος Γενηδουνιάς πρόσφατα «ντύθηκε» γαμπρός και δεν ταξίδεψε στο Σίδνεϊ, τι είπε στο Gazzetta μετά το χρυσό μετάλλιο στο World Cup.

Ο Ντίνος Γενηδουνιάς πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην εθνική ομάδα ανδρών το 2011, με το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βαρκελώνης το 2013 να είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση της καριέρας του.

Ο 33χρονος παίκτης στην πορεία των χρόνων αποτέλεσε βασικό στέλεχος σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του εθνικού συγκροτήματος και στη συλλογή των μεταλλίων, που άρχισαν με το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Καζάν το 2015 κι έφθασαν μέχρι το φετινό Ιανουάριο και το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, το πρώτο της εθνικής ομάδας στη διοργάνωση.

Αρχηγός στην εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια, ο Ντίνος Γενηδουνιάς δεν ταξίδεψε στο Σίδνεϊ για την τελική φάση του World Cup, καθώς πριν από τρεις βδομάδες «ντύθηκε» γαμπρός, δίνοντας υπόσχεση αιώνιας πίστης κι αγάπης, με την πρώην πολίστρια Σταυρούλα Δουρέκα.

Ο Γενηδουνιάς παρακολούθησε τηλεοπτικά τις προσπάθειες των συμπαικτών του στα τρία παιχνίδια που έδωσαν στο Σίδνεϊ.

«Και τα τρία παιχνίδια τα έζησα με πολλή αγωνία και ένταση. Τα παιδιά έδειξαν από τον προημιτελικό με το Μαυροβούνιο πόσο ήθελαν αυτό το χρυσό μετάλλιο.

Αυτή η ομάδα έχει στη σύνθεσή της παιδιά που καθένας ξεχωριστά μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής κι αυτό το είδαμε και στον ημιτελικό με την Ιταλία και σήμερα με την Ουγγαρία» είπε στο Gazzetta o αρχηγός του Ολυμπιακού.

Στην ερώτηση τι θα έλεγε στους συμπαίκτες του, για την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου στην ιστορία της απάντησε: «Μη με ρωτάς, δεν θα σου πω, ήδη έχω στείλει τα μηνύματά μου.

Σημασία έχει πως "'έσπασε" η κατάρα των χαμένων τελικών κι αυτό το χρυσό μετάλλιο να είναι η αρχή ανάλογων επιτυχιών. Από την επόμενη χρονιά με το Wolrd Cup, που δίνει πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το παγκόσμιο πρωτάθλημα του καλοκαιριού στη Βουδαπέστη, μπαίνουμε στη διαδικασία πρόκρισης για το Λος Άντζελες».