Η Εθνική πόλο ανδρών ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο παγκόσμιο του Σίδνεϊ κατακτώντας το πρώτο χρυσό μετάλλιό της στη διοργάνωση.

Τεράστια συγκίνηση για την Εθνική Ομάδα πόλο, με τους παίκτες του Θοδωρή Βλάχου να βρίσκονται στην κορυφή του κόσμου.Η «γαλανόλευκη» επικράτησε 15-14 στον μεγάλο τελικό του Σίδνεϊ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Με τον αρχηγό Στέλιο Αργυρόπουλο να εκτελεί στον παίκτη παραπάνω 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, η εθνική μας ομάδα στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου στην Αυστραλία, ενώ ρίγη συγκίνησης επικράτησαν κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Μαζί με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, τον Ύμνο έψαλλαν και Έλληνες φίλαθλοι που είχαν δώσει το «παρών» για να στηρίξουν την προσπάθεια των διεθνών μας.