Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών ηττήθηκε από το Μαυροβούνιο με 16-14 στην 1η αγωνιστική των ομίλων στους Ολυμπιακούς Αγώνες στον Τάραντα.

Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών με πολλά νέα παιδιά στη σύνθεσή της, ηττήθηκε από το Μαυροβούνιο με 16-14 στην πρεμιέρα της στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα.

Μετά το 1ο οκτάλεπτο το Μαυροβούνιο προηγήθηκε με 7-4 και με 9-5 στην ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Η εθνική ομάδα μείωσε σε 9-7, 10-8 και μπήκε στο 4ο οκτάλεπτο με μειονέκτημα τριών γκολ (12-9). Όμως οι Μαυροβούνιοι άνοιξαν τη διαφορά σε 13-9, 14-10, φθάνοντας στο τελικό 16-14.

Στο άλλο παιχνίδι του Α' Ομίλου η Σερβία στο ντεμπούτο του Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς στην τεχνική ηγεσία, νίκησε τη Σλοβενία με 32-1. Η εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία το απόγευμα της Κυριακής (30/8, 17:00).

«Είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά γιατί πάλεψαν το παιχνίδι μέχρι το τέλος» επισήμανε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Τάσος Σχίζας και συμπλήρωσε: «Βέβαια, έγιναν λάθη στην άμυνα και την επίθεση, αλλά μην ξεχνάμε πως πρόκειται για ένα νεανικό σύνολο με παίκτες που δεν έχουν δουλέψει μαζί. Παρ όλα αυτά προσπάθησαν να κάνουν κάποια πράγματα που είχαμε συζητήσει πριν από τον αγώνα με το Μαυροβούνιο».

Tα οκτάλεπτα: 4-3, 5-2, 3-4, 4-5.

Μαυροβούνιο (Ντέγιαν Σάβιτς): Ντούροβιτς, Βούγοβιτς 3, Ντούρο Ράντοβιτς 1, Στούπαρ 2, Μάτσιτς 1, Μπανίτσεβιτς 4, Ουκρόπινα 1, Βούτσκοβιτς 2, Σλάντοβιτς, Σπάιτς, Μάτκοβιτς, Βασίλιγιε Ράντοβιτς, Ίλιγια Ράντοβιτς, Γκοΐκοβιτς 2.

Ελλάδα (Τάσος Σχίζας): Νίκος Μητράκης, Λυκούδης 3, Γιώργος Νικολαΐδης, Καρατζάς, Γιώργος Μητράκης, Λασκαρίδης 2, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος, Ανδρέας Μπιτσάκος, Καστρινάκης 1, Πούρος 6, Σπάχιτς 1, Γιαννάτος, Ανδρεάδης, Ζουζούνης 1.

