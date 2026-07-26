H εθνική ομάδα έφθασε επιτέλους στην κατάκτηση ενός χρυσού μεταλλίου, με γκολ από τον αρχηγό Στέλιο Αργυρόπουλο 13 δευτερόλεπτα πριν από τέλος νίκησε την Ουγγαρία 15-14 στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ

Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών έπειτα από πέντε χαμένους τελικούς, έφθασε στη στιγμή να γευτεί το νέκταρ μιας μεγάλης επιτυχίας και του πρώτου χρυσού μεταλλίου στην ιστορία της.

Με τον αρχηγό Στέλιο Αργυρόπουλο να εκτελεί στο παίκτη παραπάνω 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, η εθνική ομάδα υπέταξε την Ουγγαρία με 15-14 στον μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ.

Ο αρχηγός με το νικητήριο γκολ «έκλεψε» τη δόξα από τον Δημήτρη Σκουμπάκη, που έδωσε το δικό του ρεσιτάλ. Ο διεθνής αμυντικός βρήκε ρυθμό κι άρχισε να εκτελεί από την περιφέρεια: 1, 2, 3, 4, 5 ΓΚΟΛ σημείωσε ο Χανιώτης διεθνής και ήταν αυτός που έδωσε την ώθηση στην εθνική ομάδα, παίρνοντας πανάξια και τον τίτλο του ΜVP στον τελικό.



Όπως στον προημιτελικό με το Μαυροβούνιο και στον ημιτελικό με την Ιταλία, έτσι και στον αγώνα του χρυσού μεταλλίου, η εθνική ομάδα παρέμεινε στον αφρό, έπειτα από ένα συγκλονιστικό τελικό.

Σαν τη «Λερναία Ύδρα» έβρισκε τις λύσεις επιθετικά, με τον Βαγγέλγη Πούρο, για παράδειγμα, να σκοράρει δύο σημαντικά γκολ.

Η εθνική ομάδα ξεκίνησε εκρηκτικά και μόλις στο 6ο λεπτό προηγήθηκε 5-2. Όμως οι Μαγυάροι, έχοντας υψηλά ποσοστά στον παίκτη παραπάνω, έβγαλε αντίδραση, ροκάνισε τη διαφορά, ισοφάρισε 6-6 και με τον Ζάλανκι προσπέρασε για πρώτη φορά με 9-8 στο 3ο οκταλέπτο.

Σε εκείνο το σημείο οι Γκιουβέτσης και Σκουμπάκης έφεραν την προσπέραση (10-9), με τον Πούρο να κάνει το 11-10.

Το 4ο οκτάλεπτο ήταν μια μονομαχία του Δημήτρη Σκουμπάκη με τον Γκέργκο Ζάλανκι: Ο κρητικός με δύο κολλητά γκολ έκανε το 14-11 (5:33), ο Ζάλανκι απάντησε για το 14-13 (2:24), ο Μάνχερτζ, ισοφάρισε σε 14-14, πριν έρθει ο Στέλιος Αργυρόπουλος και.. αποτελειώσει τους Μαγυάρους.

Τα οκτάλεπτα: 3-5, 3-2, 4-4, 4-4.

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόσμα, Μπούριαν, Μάνχερτζ 3 , Αγκος Νάγκι 1 , Βίνσε Βάργκα, Άνταμ Νάγκι 1, Φέκετε 1, Ζάλανκι 4, Κόβατς, Βέντελ Βίγκβαρι 2, Γιάνσικ 1, Βίσμεγκ 1, Ζάλαϊ, Γκιάπιας.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Χαλυβόπουλος , Σκουμπάκης 5, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 2, Πούρος 2, Καλογερόπουλος , Αλαγφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Γαρδίκας 1, Ανδρεάδης, Σπάχιτς.