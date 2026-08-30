Mεσογειακοί Αγώνες: Εύκολα τη Σλοβενία, «τελικό» με τη Σερβία η εθνική πόλο ανδρών
Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών επιβλήθηκε με άνεση επί της Σλοβενίας με 22-9, πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στο πλαίσιο των Μεσογειακών Αγώνων στον Τάραντα.
Στο άλλο παιχνίδι του Α' ομίλου το Μαυροβούνιο νικώντας τη Σερβία με 14-13, εξασφάλισε την 1η θέση και την πρόκριση στα ημιτελικά.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα χρειάζεται νίκη με αντίπαλο τη Σερβία, την Τρίτη (1/9, 18:30), προκειμένου να εξασφαλίσει την δεύτερη προνομιούχο θέση στον Α΄Όμιλο και την πρόκριση στην τετράδα του τουρνουά. Σε αντίθεση περίπτωση, την Τετάρτη (2/9) θα παίξει για τις θέσεις 5-8.
Η σύνθεση της Ελλάδας στον αγώνα με τη Σλοβενία: (Τάσος Σχίζας): Νίκος Μητράκης, Λυκούδης 2, Νικολαϊδης, Καρατζάς 1, Γιώργος Μητράκης, Λασκαρίδης 3, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος 3, Ανδρέας Μπιτσάκος 5, Καστρινάκης 3, Πούρος 1, Σπάχιτς, Γιαννάτος 2, Ανδρεάδης, Ζουζούνης 2.
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