Μαγεία: Το γκολ του Αργυρόπουλου που έφερε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος σκόραρε 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τελικού με την Ουγγαρία και χάρισε την Εθνική ομάδα το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο.

H εθνική ομάδα πόλο έφθασε επιτέλους στην κατάκτηση ενός χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα!

Μόλις 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, ο αρχηγός Στέλιος Αργυρόπουλος το πήρε πάνω του και σκόραρε για το 15-14, με τη «γαλανόλευκη» να ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου μετά τον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ.

