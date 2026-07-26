Μαγεία: Το γκολ του Αργυρόπουλου που έφερε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου
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Ο Στέλιος Αργυρόπουλος σκόραρε 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τελικού με την Ουγγαρία και χάρισε την Εθνική ομάδα το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο.
H εθνική ομάδα πόλο έφθασε επιτέλους στην κατάκτηση ενός χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα!
Μόλις 12 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, ο αρχηγός Στέλιος Αργυρόπουλος το πήρε πάνω του και σκόραρε για το 15-14, με τη «γαλανόλευκη» να ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου μετά τον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ.
Δείτε το γκολ του Αργυρόπουλου
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