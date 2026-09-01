Ελλάδα - Σερβία 15-5 : Ήττα η εθνική ανδρών, εκτός ημιτελικών στους Μεσογειακούς Αγώνες
Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών, με νέα πρόσωπα στη σύνθεσή της, δεν τα κατάφερε απέναντι στη Σερβία, γνώρισε την ήττα με 15-5, μένοντας εκτός ημιτελικών και ζώνης μεταλλίων στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα.
Το αντοπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αγωνιστεί , την Τετάρτη (2/9,14:00) για τις θέσεις 5-8, περιμένουμε τον αντίπαλο της,
Η Σερβία ξεκίνησε δυναμικά και προηγήθηκε με 5-0 μετά το 4ο λεπτό, με την Ελλάδα να μειώνει σε 5-2 πριν από τη λήξη του πρώτου οκταλέπτου, χάρη στα γκολ των Λασκαρίδη και Σπάχιτς.
Η Σερβία ήταν καταιγιστική και στο δεύτερο οκτάλεπτο, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στην Ελλάδα πριν την συμπλήρωση του πρώτου ημιχρόνου και πήρε σημαντικό προβάδισμα με σκορ 9-3.
Στον ίδιο ρυθμό συνεχίστηκε και το δεύτερο ημίχρονο με τη σερβία να προηγείται ακόμα και με 9 γκολ διαφορά (12-3), ενώ ο αγώνας ολοκληρώθηκε με τελικό σκορ 15-5, με την Ελλάδα να μένει εκτός ημιτελικών και ζώνης μεταλλίων στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα.
Στο άλλο παιχνίδι του ίδιου ομίλου, το Μαυροβούνιο επικράτησε άνετα της Σλοβενίας με 23-5, τερματίζοντας πρώτο στον όμιλο και μαζί με τη Σερβία πήραν το εισιτήριο για τα ημιτελικά των Μεσογειακών Αγώνων.
Τα οκτάλεπτα: 2-5, 1-4, 1-3, 1-3.
Ελλάδα (Τάσος Σχίζας): Νίκος Μητράκης , Λυκούδης , Νικολαϊδης , Καρατζάς , Γιώργος Μητράκης , Λασκαρίδης 1, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος , Ανδρέας Μπιτσάκος , Καστρινάκης , Πούρος 3, Σπάχιτς 1, Γιαννάτος , Ανδρεάδης , Ζουζούνης.
Σερβία ( Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Μίσοβιτς , Πγιέβαντσιτς , Στανόγεβιτς 2, Ουρόσεβιτς 2, Τιρτόβιτς 1, Μιλόγεβιτς, Βούτσινιτς 2, Ντιμιτρίγεβιτς 1, Μπόζοβιτς , Μαρτίνοβιτς 5, Γκαβρίλοβιτς 2, Γκλούσατς , Τσόνκιτς.
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