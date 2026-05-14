ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026: Κάθε χρόνο πιο δυνατός και πιο λαμπερός

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 για πέντε χάρισε έντονες αγωνιστικές συγκινήσεις, μοναδικές στιγμές, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τον πήχη για τον κορυφαίο ποδηλατικό αγώνας της χώρας μας,

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas έχει αλλάξει επίπεδο και η έκδοση του 2026 έδειξε πως ο εθνικός μας αγώνας ποδηλασίας γιγαντώνεται στα πέντε χρόνια από τη στιγμή της επανεκκίνησής του,

Σε πέντε αγωνιστικές ημέρες από την Τετάρτη 6 Μαΐου και τα όμορφα Ιωάννινα, μέχρι και την ολοκλήρωσή του στις 10 Μαΐου στην καρδιά της Αθήνας, την Πλατεία Συντάγματος, ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 μετέτρεψε την ελληνική περιφέρεια σε παγκόσμιο επίκεντρο, κινητοποιώντας πέντε Περιφέρειες και άμεσα ή έμμεσα, 44 Δήμους.

Συνολικά 108 πόλεις και χωριά βρέθηκαν το επίκεντρο του φετινού Γύρου, αναδεικνύοντας τη δυναμική της χώρας σε κάθε χιλιόμετρο της διαδρομής.

Παράλληλα, για πρώτη φορά η ΕΡΤ μετέδωσε καθημερινά όλα τα ετάπ, δίνοντας την ευκαιρία στους φίλους της ποδηλασίας και όχι μόνο, να παρακολουθήσουν την προσπάθεια των 120 αθλητών από τις 20 ομάδες, που συμμετείχαν στον αγώνα, αλλά και να θαυμάσουν τα υπέροχα τοπία της χώρας μας από τα σημεία που πέρασε ο Γύρος. Συνολικά εικόνα από τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 πήραν 26 διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα, με live καλύψεις, και στις πέντε ηπείρους.

Μεγάλη και η ανταπόκριση του κόσμου, που βγήκε στους δρόμους, βρέθηκε στα σημεία τερματισμού των πέντε ετάπ, δίνοντας ένα ξεχωριστό χρώμα στον φετινό ΔΕΗ Tour of Hellas.

Με κεντρικό σύνθημα της φετινής διοργάνωσης το: «Follow the Tour – Ride the Beat», υπήρξε ένα κάλεσμα στο κόσμο να ακολουθήσει τον αγώνα, να δει από κοντά κορυφαίους αθλητές, να ζήσει τους τερματισμούς και να συμμετάσχει στις δωρεάν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, τις ΔΕΗ Fan Zones, τις παράλληλες δράσεις και τις εκπλήξεις που θα συνόδευσαν τη διοργάνωση σε κάθε μεγάλο σταθμό της.

Bρούτσης: «Ο ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026 άφησε ένα τεράστιο αποτύπωμα για τη χώρα μας»

Ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό του φετινού αγώνα δήλωσε τα εξής: «Αυτό το οποίο συνέβη φέτος με την ΕΡΤ να μεταδώσει τον πενθήμερο αγώνα είναι κάτι το μοναδικό. Το ταξίδι ξεκίνησε από τα Ιωάννινα, πέντε ημέρες, εκατό οκτώ πόλεις, είκοσι ένας Δήμοι, πέντε Περιφέρειες.

Ήταν ένας συναρπαστικός αγώνας, ο οποίος τώρα στο αποτύπωμά του, μας αφήνει απόλυτη ικανοποίηση, καθώς πλέον συνειδητοποιούμε ότι πέντε χρόνια μετά ο ΔΕΗ Tour Of Hellas, μπορούμε να πούμε ότι είναι από τις πιο υψηλές διοργανώσεις σε επίπεδο Ευρώπης. Πόσο υπερήφανοι και ικανοποιημένοι πρέπει να νιώθουμε.

Η συμμετοχή του κόσμου ασύλληπτη σε όλες τις πόλεις, πολλά παιδιά με τα ποδήλατά τους έβγαιναν και πήγαιναν δίπλα στους ποδηλάτες να δουν αυτό το συναρπαστικό θέαμα, αυτό είναι το πιο ισχυρό αποτύπωμα και η μεγάλη νίκη για την κοινωνία και τον ελληνικό αθλητισμό.

Είκοσι εννέα διεθνή δίκτυα έδειξαν τον αγώνα σε όλον τον κόσμο, η εξωστρέφεια για τη χώρα μας ήταν τεράστια, πραγματικά τι διαφήμιση για τη χώρα μας, τι ισχυρό αποτύπωμα αθλητικό, κοινωνικό, τουριστικό, οικονομικό και γι αυτό νομίζω ότι ο ΔΕΗ Tour Of Hellas, ο οποίος φέτος ανέβηκε επίπεδο, ήρθε ο πρόεδρος της UCI για να δει πόσο καλά πάει ο Γύρος και συζητήσαμε εξετάζετε η άποψη να αναβαθμιστεί περισσότερο».

Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Λούντο Σμέγιερς, προέδρου του Panel της Commissaires μιλώντας για τον ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος για τη διοργάνωση, για το επίπεδο των ετάπ επίσης, μίλησα με τους διοργανωτές και έχω μόνο θετικά συμπεράσματα, υπήρξε πολύ καλή φιλοξενία, τα καταλύματα για τους αθλητές ήταν πολύ καλά, οι δρόμοι ήταν πολύ καλοί, υπήρξε ασφάλεια, ο αγώνας κύλησε πολύ καλά και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για ολόκληρη τη διοργάνωση».

Μεγάλος θριαμβευτής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 αναδείχθηκε ο Τσέχος, Βάτσλαβ Γιέζεκ της Kasper Crypto4Me, ο οποίος κατέκτησε τόσο τη γαλάζια φανέλα της γενικής κατάταξης, όσο και τη λευκή φανέλα, που αντιστοιχεί στην κατάταξη του καλύτερου νέου αθλητή κάτω των 23 ετών.

«Ήταν μια πραγματικά εξαιρετική ομαδική δουλειά. Η ομάδα μας έκανε μια τέλεια εμφάνιση. Ήταν μπροστά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, οπότε είμαι πραγματικά περήφανος για αυτούς. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίζεις και τη γενική κατάταξη των Νέων. Πριν από την έναρξη του γύρου, ήθελα απλώς να κάνω το καλύτερο δυνατό, αλλά δεν ήξερα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και τώρα, στο τέλος, είμαι ο νικητής της γενικής κατάταξης αλλά και της Κ23» σχολίασε ο 23χρονος αθλητής.



O Γύρος ετάπ με ετάπ

Ο ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026 εκκίνησε με φόντο την Παμβώτιδα λίμνη των Ιωαννίνων την Τετάρτη 6 Μαΐου με το 1ο ετάπ που κατέληξε στο Αγρίνιο, απόστασης 171,6 χλμ. και με υψομετρικά 988 μ.

Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Βέλγος, Μάτις Άφοντς της Azerion Villa Valkenburg και αξιόμαχος αντίπαλος ο Έλληνας, Γιώργος Μπούγλας. Ο Έλληνας ποδηλάτης της Burgos-Burpellet-BH, διεκδίκησε τη νίκη μέχρι το τέλος και αποζημιώθηκε με τη δεύτερη θέση, την καλύτερη που έχει κατακτήσει Έλληνας μετά την αναβίωση του κορυφαίου ποδηλατικού αγώνα.

Την επόμενη ημέρα το 2ο ετάπ, απόστασης 157,6 χλμ. ξεκίνησε από το Καρπενήσι και κατέληξε στη Λάρισα. Ο Σέρβος, Ντούσαν Ράγιοβιτς της Solution Tech Nippo Rali ήταν ο νικητής και όπως συνέβη στο 1ο ετάπ, ο Νικηφόρος Αρβανίτου, αγωνιζόμενος με την Team United Shipping, πήρε τη 2η θέση. Στη γενική κατάταξη ο Βέλγος Μάτις Άφοντς (Azerion – Villa Valkenburg) κράτησε τη γαλάζια φανέλα του προπορευόμενου.

Ακολούθησε το 3ο ετάπ, από το λιμάνι του Βόλου μέχρι το Κέντρο Εκθέσεων και Εμπορίου της Λαμίας, απόστασης 207,3 χλμ.

Το «βασιλικό» ετάπ τα είχε όλα. Πολλές εναλλαγές στο τοπίο, στα υψομετρικά, στις καιρικές συνθήκες, αλλά και στην πρωτοπορία. Ο Ολλανδός Γέλε Γιόχανινκ, της Unibet Rose Rockets, ήταν ο μεγάλος νικητής στο πολυαναμενόμενο και ταυτόχρονα έκανε δική του τη φανέλα του πρωτοπόρου.

Ο ΔΕΗ Tour of HELLAS 2026 μπήκε στην Αττική το Σάββατο 9 Μαΐου με το 4ο ετάπ από την Αταλάντη στις Αχαρνές και με την ανάβαση μέχρι το Regency Καζίνο στην Πάρνηθα, συνολικής απόστασης 180,9 χλμ. και με 2.808 μ. υψομετρικά.

Ήταν το καθοριστικό ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 απόστασης 180.9 χλμ., ο 23χρονος Ιταλός, Λορέντσο Ματσιαρέλι (MBH Bank CSB Telecom Fort), κατέκτησε τη νίκη, όμως ο 21χρονος Τσέχος, Βάτσλαβ Γιέζεκ της Kasper Crypto4Me έκανε δική τη φανέλα του πρωτοπόρου του αγώνα.

Το μεγάλο φινάλε του φετινού Γύρου δόθηκε την Κυριακή 10 Μαΐου, με το 5ο ετάπ με σημείο εκκίνησης το Πασαλιμάνι και τερματισμού την Πλατεία Συντάγματος, μήκους 146,5 χλμ. και με υψομετρικά στα 1.381μ.

Με την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη να έχει ουσιαστικά κριθεί υπέρ του Βάτσλαβ Γέζεκ της Kasper Crypto4Me μετά το φινάλε του 4ου ετάπ στην Πάρνηθα, η μάχη επικεντρώθηκε στη νίκη στο τελευταίο σκέλος του αγώνα.

Όλα κρίθηκαν στο τελικό σπριντ, το οποίο ξεκίνησ περίπου 400μ. πριν από το τέλος ο Δανός Μαντς Άντερσεν της Swatt Club. Κανείς δεν είχε την ταχύτητα να τον φτάσει και ο Δανός έκλεισε θριαμβευτικά την παρουσία του στο φετινό ΔΕΗ Tour of Hellas τερματίζοντας μπροστά από τον Σέρβο Ντούσαν Ράγιοβιτς (Solution Tech Nippo Rali) και τον Νικηφόρο Αρβανίτου της Team United Shipping.

Οι νικητές ανά κατηγορία

Γενική Κατάταξη

1.Βάτσλαβ Γιέζεκ (Τσεχία) KASPER CRYPTO4ME 20ώρ.27:34

2.Ντονένικο Ποτσοβίβο (Ιταλία) SOLUTION TECH NIPPO RALI +11''

3.Κόλιν Κρις Στούσι (Ελβετία) TEAM VORARLBERG +12''

4.Οντ Κρίστιαν Έικινγκ (Νορβηγία) UNIBET ROSE ROCKETS +12''

5.Αλεσάντρο Βέρε (Ιταλία) MBH BANK CSB TELECOM FORT +13''

6.Τζέσους Ερέρα (Ισπανία) BURGOS-BURPELLET-BH +21''

Βαθμολογία Πόντων

1.Κρίστιαν Μπελοχβόσικς (Λετονία) BIKE AID 43β.

2.Ντούσαν Ράγιοβιτς (Σερβία) SOLUTION TECH NIPPO RALΙ 29β.

3.Νάχον Εφριέμ (Ερυθραία) BIKE AID 27β.

4.Ματς Άντερσεν (Δανία) SWATT CLUB 23β.

5.Βάτσλαβ Γιέζεκ (Τσεχία) KASPER CRYPTO4ME 22β.

6.Νικηφόρος Αρβανίτου (Ελλάδα) TEAM UNITED SHIPPING 22β.

Βαθμολογία Βουνών

1.Λόικ Μπέτεντορφ (Λουξεμβούργο) HRINKOW ADVARICS 38β.

2.Βέλικο Στόινιτς (Σερβία) TEAM UNITED SHIPPING 24β.

3.Ματέο Φάμπρο (Ιταλία) SOLUTION TECH NIPPO RALI 12β.

4.Τζορτζ Ράτκλιφ (Μ. Βρετανία) ATOM 6 BIKES CYCLEUR DE LUXE AUTO STROO TEAM 10β.

5.Λορέντζο Μαστσαρέλι (Ιταλία) MBH BANK CSB TELECOM FORT 10β.

6.Φίλιπ Γκρουζούνσκι (Πολωνία) MBH BANK CSB TELECOM FORT 10β.

Κατάταξη Καλύτερου Νέου Αθλητή

1.Βάτσλαβ Γιέζεκ (Τσεχία) KASPER CRYPTO4ME 20ώρ.27:34

2.Τόμας Πρίνταλ (Τσεχία) TEAM UNITED SHIPPING +1:21

3.Αλμπέρτο Κάρλο Μόντι (Τσεχία) ATT INVESTMENTS +1:25

4.Εβέν Γιεμάν (Ερυθραία) BIKE AID +10:43

5.Μπόγκνταν Ζαμπελίνσκι (Κύπρος) Εθνική Ομάδα Κύπρου +15:30

6.Γιώργος Κούσης (Ελλάδα) Εθνική Ομάδα +16:54

Οι θέσεις των Ελλήνων

Γενική Κατάταξη

25.Μιλτιάδης Γιαννούτσος Εθνική Ομάδα +15:19

30.Γιώργος Κούσης Εθνική Ομάδα +16:54

55.Νικηφόρος Αρβανίτου TEAM UNITED SHIPPING +42:41

58.Εμιλιάνο Βίλα Εθνική Ομάδα +42:51

62.Γιώργος Μπούγλας BURGOS-BURPELLET-BH +47:00

67.Θεοφάνης Κυρίτσης P.A.S. IOANNINNON - P&I +49:27

76.Ελευθέριος Αποστολόπουλος Εθνική Ομάδα +54:26

80.Διονύσης Δούζας Εθνική ομάδα +56:30

Βαθμολογία Πόντων

6.Νικηφόρος Αρβανίτου (Ελλάδα) TEAM UNITED SHIPPING 22β.

11.Γιώργος Μπούγλας (Ελλάδα) BURGOS-BURPELLET-BH 15β.

Βαθμολογία Βουνών

8.Μιλτιάδης Γιαννούτσος Εθνική Ομάδα 6β.

12.Εμιλιάνο Βίλα Εθνική Ομάδα 5β.

Κατάταξη Καλύτερου Νέου Αθλητή