Η Αναστασία Μαρινάκου στο ευρωπαϊκό κύπελλο 10.000μ.

Η Αναστασία Μαρινάκου θα έχει την ευκαιρία να βελτιώσει το ατομικό της ρεκόρ στα 10.000μ., παίρνοντας μέρος στο ευρωπαϊκό κύπελλο στη Λα Σπέτσια.

Η Αναστασία Μαρινάκου θα εκπροσωπήσει τον ελληνικό στίβο στο ευρωπαϊκό κύπελλο 10.000μ., το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 23 Μαΐου στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας.

Η 29χρονη πρωταθλήτρια της ΑΕΚ προέρχεται από εξαιρετικές εμφανίσεις στη φετινή σεζόν, καθώς τον το Ιανουάριο στη Βαλένθια πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στα 10 χλμ. επί δημοσίας οδού με 32.20, για να ακολουθήσει το πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο με 1ώρ.11:37 στους δρόμους της Βαρκελώνης, στις 15 Φεβρουαρίου 2026. Το ατομικό της ρεκόρ στα 10.000μ. είναι στα 32:36.77 και το είχε σημειώσει στις 18/5/2024 στο Λονδίνο.

Η αθλήτρια του Σταύρου Καρρέ ευελπιστεί στη διοργάνωση της ιταλικής πόλης να βρει τις συνθήκες που θα της επιτρέψουν να κυνηγήσει χρόνο κάτω από το ατομικό της ρεκόρ στα 10.000 μ.. Παράλληλα κυνηγά στην πρόκριση για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, αλλά και στην κατάρριψη του πανελλήνιου ρεκόρ της απόστασης, που ανήκει στην Αλεξία Πάπας με 31:36.16 από τις 12/8/2016 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η αθλήτρια επέστρεψε από τη Νότια Αφρική, όπου πραγματοποίησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της για έναν μήνα. Η Μαρινάκου θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στο ευρωπαϊκό κύπελλο 10.000 μέτρων, ενώ ήταν 16η θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ρώμης το 2024.