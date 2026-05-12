Ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Ιωαννίνων - P&I μέσα από τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, έκανε ντεμπούτο σε Γύρο τόσου υψηλού επιπέδου, η παρουσία της ελληνικής ομάδας στον αγώνα.

Ανάμεσα στις επαγγελματικές ομάδες που πήραν μέρος στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 και πέραν της εθνικής ομάδας, από ελληνικής πλευράς, μέρος στον Γύρο πήρε και ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Ιωαννίνων - P&I.

Η ομάδα της Ηπείρου, έχοντας στη σύνθεσή της πέντε Έλληνες κι έναν Ιταλό αναβάτη, έκανε ντεμπούτο σε αγώνα αυτού του επιπέδου.

Μάλιστα τρεις από τους αναβάτες της ομάδας βρίσκονται στο 18ο έτος της ηλικίας τους και η συμμετοχής στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 αποτέλεσε μια τεράστια ευκαιρία αποκόμισης εμπειριών.

Αναλυτικά η παρουσία του Ποδηλατικού Αθλητικού Σύλλογου Ιωαννίνων

«Η ομάδα μας συμμετείχε για πρώτη φορά στον ποδηλατικό γύρο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, έναν αγώνα κατηγορίας UCI 2.1 και από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας.

Με έξι αθλητές στη σύνθεσή μας, πέντε Έλληνες και έναν Ιταλό, ταξιδέψαμε σε πέντε απαιτητικά ετάπ συνολικής απόστασης 863,6 χιλιομέτρων, από τα Ιωάννινα μέχρι το Σύνταγμα. Ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς ήταν πως τρεις από τους αθλητές μας βρίσκονται μόλις στο 18ο έτος της ηλικίας τους και συμμετείχαν για πρώτη φορά σε αγώνα τόσο υψηλού επιπέδου. Παράλληλα, ήταν και η πρώτη συμμετοχή της ομάδας μας σε διοργάνωση τέτοιας κατηγορίας, γεγονός που από μόνο του αποτέλεσε μία τεράστια πρόκληση αλλά και τιμή.

Οι αθλητές που εκπροσώπησαν την ομάδα μας στον φετινό γύρο ήταν οι:

111 – Αλέσιο Γκασπαρίνι

112 – Θεοφάνης Κυρίστης

113 – Ευάγγελος Πέτρου

114 – Τιμόθεος Σιφούνιος Μιχαήλ SIFOUNIOS

115 – Νικόλαος Βουκελάτος

116 – Κωνσταντνίνος Ζιντζόβας

Η χαρά μας ήταν διπλή, καθώς ο φετινός γύρος ξεκίνησε από την πόλη μας, τα Ιωάννινα, με το 1ο ετάπ Ιωάννινα – Αγρίνιο, συνολικής απόστασης 171,6 χιλιομέτρων. Ένα δυνατό ετάπ με συνεχείς εναλλαγές στο τερέν και απαιτητικό προφίλ, που έβαλε από την πρώτη ημέρα δύσκολα στους αθλητές.

Δυστυχώς, η ατυχία μας χτύπησε από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα, καθώς τρεις από τους έξι αθλητές μας ενεπλάκησαν σε μεγάλη πτώση στο πρώτο κιόλας χιλιόμετρο του αγώνα, χάνοντας πολύτιμο χρόνο από το κυρίως γκρουπ. Παρ’ όλα αυτά, με τεράστια προσπάθεια και ψυχικά αποθέματα, κατάφεραν μέσα σε περίπου μία ώρα να επιστρέψουν στο peloton και να ολοκληρώσουν το ετάπ.

Άτυχος στάθηκε και ο Ζιντζόβας, ο οποίος υπέστη σκασμένο ελαστικό στην πρώτη μεγάλη κατάβαση, γεγονός που ανάγκασε τόσο τον ίδιο όσο και τους υπόλοιπους αθλητές να σπαταλήσουν πολύτιμη ενέργεια προκειμένου να επιστρέψουν ενεργοί στο γκρουπ — ενέργεια που σίγουρα θα ήταν πολύτιμη για τη δύσκολη συνέχεια του αγώνα.

Στο 2ο ετάπ, Καρπενήσι – Λάρισα, μήκους 157,6 χιλιομέτρων, όλα τα παιδιά πήραν εκκίνηση και χωρίς ιδιαίτερα απρόοπτα κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδρομή, έχοντας ήδη στο μυαλό τους το εξαιρετικά απαιτητικό “βασιλικό” 3ο ετάπ της επόμενης ημέρας.

Έτσι, την τρίτη ημέρα, όλοι οι αθλητές μας βρέθηκαν στην εκκίνηση του «βασιλικού» ετάπ Βόλος – Λαμία, συνολικής απόστασης 207 χιλιομέτρων, του μεγαλύτερου και δυσκολότερου της διοργάνωσης. Ένα ετάπ με πολλές υψομετρικές δυσκολίες, συνεχείς εναλλαγές ρυθμού και έντονη καταπόνηση, όπου εκτός από τις απαιτήσεις της διαδρομής είχαμε να αντιμετωπίσουμε και το βρεγμένο οδόστρωμα, το οποίο έκανε τις τεχνικές κατηφόρες ακόμα πιο επικίνδυνες και απαιτητικές για όλους τους αθλητές.

Στο 4ο ετάπ, Αταλάντη – Πάρνηθα, με τερματισμό στην απαιτητική ανάβαση της Πάρνηθας, η ομάδα μας ξεκίνησε πλέον με δύο αθλητές, τον Κυρίτση και τον Αλέσιο, έχοντας ξεκάθαρο στόχο να φτάσουν και οι δύο μέχρι το Σύνταγμα. Παρότι έχασαν επαφή στη βάση της τελικής ανηφόρας, έπειτα από πτώση άλλων αθλητών μπροστά τους, κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ανάβαση και να περάσουν τη γραμμή του τερματισμού, φτάνοντας μία ανάσα από την ολοκλήρωση του γύρου.

Έτσι, στο 5ο και τελευταίο ετάπ, Πειραιάς – Σύνταγμα, μοναδικός στόχος ήταν να ολοκληρωθεί ο αγώνας με ασφάλεια και να φτάσουν οι αθλητές μας στο κέντρο της Αθήνας. Οι δύο αθλητές μας προσπάθησαν με όλες τους τις δυνάμεις να παραμείνουν στο ξεκόλλημα του αγώνα, κάτι που τελικά δεν κατέστη δυνατό. Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία και η προσπάθειά τους σε έναν τόσο απαιτητικό διεθνή γύρο μάς γεμίζει περηφάνια και αισιοδοξία για το μέλλον.

Και όμως, μέσα από στιγμές χαράς, απογοήτευσης, πίεσης, άγχους αλλά και περηφάνειας, καταφέραμε αυτό που λίγοι περίμεναν: να φτάσουμε μέχρι το Σύνταγμα με δύο αθλητές. Για εμάς όμως, ουσιαστικά τερμάτισαν πέντε, καθώς τρεις αθλητές μας, παρότι βρίσκονταν εντός χρονικού ορίου, αποκλείστηκαν για λόγους ασφαλείας — μία απόφαση που σε τέτοιες συνθήκες θεωρούμε απόλυτα σεβαστή και αδιαπραγμάτευτη όταν αφορά την υγεία και την ασφάλεια των αθλητών.

Όλα τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και απέδειξαν ότι η ελληνική ποδηλασία μπορεί να σταθεί σε υψηλό διεθνές επίπεδο. Για εμάς αυτή η συμμετοχή ήταν μόνο η αρχή.

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε θερμά την εταιρεία Γκαρτζονίκας Auto για την παραχώρηση του αυτοκινήτου JAECOO 7 Omoda καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, συμβάλλοντας σημαντικά στην ασφάλεια των αθλητών και της ομάδας μας. Η στήριξη αυτή συνδυάζει ιδανικά την οικολογία με την ποδηλασία — δύο έννοιες που βρίσκονται απόλυτα συνδεδεμένες μεταξύ τους.

Τέλος, θα θέλαμε να συγχαρούμε τους διοργανωτές του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 για την άψογη διοργάνωση ενός αγώνα που ανεβάζει κάθε χρόνο το επίπεδο της ποδηλασίας στη χώρα μας και προσφέρει τεράστιες εμπειρίες στους Έλληνες αθλητές και ομάδες. Ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση και ιδιαίτερα τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και το επιτελείο του για τη στήριξη και τη θερμή υποδοχή προς την ομάδα μας καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης».