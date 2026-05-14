O Tζέιμς Νάναλι για άλλη μια φορά φέτος έχει βγει να κάνει το ζέσταμα του πριν από ματς, δύο ώρες πριν το τζάμπολ (19:00).

Είναι ένας παίκτης με τεράστια εμπειρία και ποιότητα και έχει δουλέψει σκληρά στην καριέρα του για να είναι στο top επίπεδο. Ο Τζέιμς Νάναλι ήταν εντυπωσιακός στον τελικό για μεγάλο διάστημα, ωστόσο η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να φτάσει στο τρόπαιο.

Ο Αμερικανός πιστός στις παραδόσεις του, βγήκε για ζέσταμα ενόψει του ματς με τον Άρη περίπου δύο ώρες πριν το τζάμπολ (19:00, live Gazzetta, ERT 2 ΣΠΟΡ), έχοντας τη βοήθεια του assistant του Ντράγκαν Σάκοτα, Στέβαν Μίγιοβιτς.

Ο Νάναλι έκανε τα σουτάκια του και το ζέσταμα του περίπου για μισή ώρα και μετά πήγε προς τα αποδυτήρια.