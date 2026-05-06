Μπούγλας: «Ήθελα τη νίκη για τα γενέθλια της μαμάς μου»

Ο Γιώργος Μπούγλας αποτέλεσε κεντρικό πρόσωπο στο 1ο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, καθώς βρέθηκε ανάμεσα στους διεκδικητές της νίκης στο τελικό σπριντ στο κέντρο του Αγρινίου.

Ο 35χρονος αναβάτης, που αγωνίζεται με την ισπανική BURGOS-BURPELLET-BH είδε τον Βέλγο, Μάτις Άφοντς να τον προσπερνά ελάχιστα μέτρα από τη γραμμή τερματισμού, στερώντας του την ευκαιρία να πανηγυρίσει μια ξεχωριστή πρωτιά στην καριέρα του.

Μετά την ολοκλήρωση του 1ου ετάπ ο ποδηλάτης από τα Τρίκαλα, αποκάλυψε πως είχε ένα έξτρα κίνητρο για να κυνηγήσει την 1η θέση. «Πήγα για τη νίκη σήμερα για τα γενέθλια της μαμάς μου επειδή το ζήτησε, τελείωσε γλυκόπικρα, αλλά προχωράω μπροστά» έγραψε ο Μπούγλας.

Η ομάδα του τον αποθέωσε για την εμφάνισή του στο 1ο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, με τον ίδιο να δηλώνει στην ιστοσελίδα της BURGOS-BURPELLET-BH: ««Νιώθω υπέροχα και έχω υψηλό κίνητρο να αγωνιστώ στον αγώνα της χώρας μου. Το να ανέβω στο βάθρο σημαίνει πολλά για μένα, καθώς θέλω να δείξω το επίπεδο και τις δυνατότητές μου, μετά από έναν μήνα στο Βέλγιο που δεν ήταν ο καλύτερος για μένα. Τις τελευταίες μέρες, ένιωθα ξανά σε φόρμα και δυνατός και τώρα αυτό το συναίσθημα αποδίδει. Στόχος μου είναι να κερδίσω, αλλά θέλω επίσης να βοηθήσω τους συναθλητές μου να ανέβουμε στο βάθρο στη γενική κατάταξη την τελευταία ημέρα στην Αθήνα».