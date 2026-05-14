Αντιδράσεις στο Ισραήλ προκάλεσαν οι πανηγυρισμοί του Λαμίν Γιαμάλ με σημαία της Παλαιστίνης, με τον Υπουργό Άμυνας να βάλλει κατά του επιθετικού της Μπαρτσελόνα.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Λαμίν Γιαμάλ κατά την παρέλαση της Μπαρτσελόνα στους δρόμους της Βαρκελώνης μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο νεαρός επιθετικός κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών ζήτησε από έναν οπαδό να του δώσει τη σημαία της Παλαιστίνης, την οποία κυμάτισε στον ουρανό της καταλανικής πόλης.

Πολλοί έσπευσαν να αποθεώσουν τον επιθετικό της Μπαρτσελόνα, όμως την ίδια ώρα η απόφασή του προκάλεσε την αντίδραση του Ισραήλ. Ο Υπουργός Άμυνας των Ισραηλινών συγκεκριμένα, Ισραέλ Κατς, σχολίασε με αιχμηρό τόνο τις ενέργειες του Γιαμάλ, υποστηρίζοντας πως υποκινούν εχθρικότητα και μισός κατά της χώρας του.

«Ο Λαμίν Γιαμάλ επέλεξε να υποκινήσει εχθρικότητα κατά του Ισραήλ και να καλλιεργήσει μίσος, την ώρα που οι στρατιώτες μας πολεμούν τη τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, η οποία στις 7 Οκτωβρίου διέπραξε σφαγές, βιασμούς, εμπρησμούς και δολοφονίες εναντίον Εβραίων παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων» τόνισε αρχικά, προτού απευθυνθεί σε όσους επικρότησαν την ενέργεια του ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα:

«Όσοι υποστηρίζουν αυτού του είδους τα μηνύματα θα πρέπει να αναρωτηθούν: Το θεωρούν πραγματικά ανθρωπιστικό; Πιστεύουν ότι αυτό είναι ηθικό;» συμπλήρωσε.

Στον αντίποδα βέβαια, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ αρνήθηκε να «ψέξει» τον νεαρό επιθετικό, απαντώντας σε σχετική ερώτηση πως: «Η Ισπανία έχει αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Από την πρώτη στιγμή, η Ισπανία καταδίκασε τις επιθέσεις της Χαμάς και στη συνέχεια καταδίκασε τη γενοκτονία που διαπράττεται από τις ισραηλινές αρχές στη Λωρίδα της Γάζας. Επίσης, την παράνομη κατοχή μέσω των εποικισμών στη Δυτική Όχθη.

Είναι καιρός να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο, να τερματιστεί ο πόλεμος και να επιτευχθεί ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Η Παλαιστίνη έχει δικαίωμα να υπάρχει, όπως πάντα έχουμε πει ότι έχει και το Κράτος του Ισραήλ» κατέληξε.