Θριαμβευτής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ – Ο Δανός Μαντς Άντερσεν νικητής στο τελευταίο ετάπ από τον Πειραιά στο Σύνταγμα, τρίτος ο Νικηφόρος Αρβανίτου

Ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ ήταν ο νικητής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, με τον Δανό Μαντς Άντερσεν νικητή στο τελευταίο ετάπ από τον Πειραιά στο Σύνταγμα, τρίτος ο Νικηφόρος Αρβανίτου

Φινάλε αντάξιο των προσδοκιών που γέννησε τις προηγούμενες μέρες η εξέλιξη του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 επιφύλαξε ο τερματισμός του τελευταίου ετάπ στην Πλατεία Συντάγματος. Μεγάλος νικητής ο Δανός Μαντς Άντερσεν της Swatt Club με ένα επιβλητικό και ασυναγώνιστο σπριντ στα τελευταία μέτρα του εσωτερικού σιρκουΐ στο κέντρο της Αθήνας.

Με την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη να έχει εν πολλοίς κριθεί προς όφελος του Βάτσλαβ Γέζεκ της Kasper Crypto4Me μετά το φινάλε του χθεσινού αγώνα στην Πάρνηθα, η μάχη επικεντρώθηκε στη νίκη στο τελευταίο σκέλος που διεξήχθη αποκλειστικά στην επικράτεια της Αττικής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των 146,5 χλμ. από τον Πειραιά μέχρι το Σύνταγμα δια μέσου της ανατολικής ακτής της Αττικής, οι 20 ομάδες του Γύρου ετοίμαζαν τους σπρίντερ τους για την τελική επίθεση. Οι επιμέρους φανέλες των πόντων, των βουνών και του καλύτερου νέου ποδηλάτη δεν τέθηκαν ποτέ υπό αμφισβήτηση, καθώς τις διατήρησαν με άνεση ο Κρίστιαν Μπελοχβόστσικς της Bike Aid, ο Λοΐκ Μπέτεντορφ της Hrinkow Advarics και ο Γέζεκ αντίστοιχα.

Όλα κρίθηκαν στο τελικό σπριντ, το οποίο ξεκίνησε απρόσμενα περίπου 400 μ. πριν από το τέλος ο Άντερσεν. Κανείς δεν είχε την ταχύτητα να τον φτάσει και ο Δανός έκλεισε θριαμβευτικά την παρουσία του στο φετινό ΔΕΗ Tour of Hellas τερματίζοντας μπροστά από τον Σέρβο Ντούσαν Ράγιοβιτς (Solution Tech Nippo Rali) και τον Νικηφόρο Αρβανίτου της Team United Shipping.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ύστερα από ένα μαγικό ταξίδι στη Δυτική Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά και την καταπράσινη Πάρνηθα, οι 89 εναπομείναντες ποδηλάτες από τους 120 που ξεκίνησαν το Γύρο, παρατάχθηκαν στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά για το πέμπτο και τελευταίο ετάπ του αγώνα. Στον Φλοίσβο το χρονόμετρο ξεκίνησε να καταγράφει και άμεσα άρχισαν οι επιθέσεις ενόψει του πρώτου σπριντ ευθείας, λιγότερο από δέκα χιλιόμετρα μπροστά τους στον παραλιακό δρόμο της Γλυφάδας.

Ο Κρίστιαν Μπελοχβόστσικς της Bike Aid σπρίνταρε γρηγορότερα από όλους, για να πάρει τους 6 βαθμούς που του εξασφάλισαν τη φανέλα των πόντων την οποία δεν έβγαλε από πάνω του από την πρώτη μέρα του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.

Με τα μπόνους δευτερόλεπτα από τα δύο Avance Miles να έρχονται άμεσα, στο ενδιάμεσο του δρόμου από τη Βουλιαγμένη στη Βάρκιζα, ο Κόλιν Κρις Στούσι (Team Vorarlberg), ήταν ο μοναδικός από τους διεκδικητές - έστω θεωρητικά - της νίκης που διεκδίκησε να «μαζέψει» τη διαφορά από τον πρωτοπόρο της γενικής Βάτσλαβ Γέζεκ. Το κέρδος ήταν μόλις ένα δευτερόλεπτο, καθώς το πρώτο Avance Mile και τα τρία δευτερόλεπτα μπόνους, κέρδισε ο Ματέο Φάμπρο (Solution Tech Nippo Rali) και το δεύτερο ο Ντούσαν Ράγιοβιτς της ίδιας ομάδας.

Άμεσα αποσπάστηκε ένα γκρουπ έντεκα ποδηλατών, που λίγο αργότερα έχασε τρία μέλη του, με αποτέλεσμα να μείνουν στο ξεκόλλημα οι Άξελ Φαν ντερ Τιουκ (Euskaltel-Euskadi), Λούκα Κρέτι (MBH Bank CSB Telecom Fort), Άσμορ Τζακ Κλαρκ (Atom 6 Bikes - Cycleur De Luxe - Auto Stroo Team), Τζορτζ Ράντκλιφ (Atom 6 Bikes - Cycleur De Luxe - Auto Stroo Team), Μανουέλ Οϊόλι (Swatt Club), Μπόγκνταν Ζαμπελίνσκι (Κύπρος), Στέπαν Ζαχάλκα (Kasper Crypto4Me) και Μπραμ Ντάνκλοφ (Azerion / Villa Valkenburg).

Το μοναδικό σπριντ ανάβασης της τελευταίας μέρας στην Κερατέα κέρδισε ο Ράντκλιφ, αλλά η φανέλα του «Βασιλιά των Βουνών» έμεινε στην κατοχή του Λοΐκ Μπέτεντορφ της Hrinkow Advarics.

Πριν από το τελευταίο σπριντ ευθείας του πέμπτου ετάπ στην Ηλιούπολη ξεχώρισε η τριάδα των Κρέτι, Οϊόλι και Φαν ντερ Τιουκ. Ο τελευταίος πήρε το μάξιμουμ των πόντων (6) από το τελευταίο πέρασμα πριν από την εκκίνηση του σιρκουΐ στο κέντρο της Αθήνας. Η παραπάνω τριάδα πέρασε λιγότερο από ένα λεπτό μπροστά από το πελοτόν την αψίδα του τερματισμού στο Σύνταγμα, αλλά πριν από το δεύτερο πέρασμα τούς έφτασε ο Ζαμπελίνσκι.

Λίγο μετά το δεύτερο εσωτερικό σιρκουΐ ο Φαν ντερ Τιουκ αποφάσισε να αφήσει τους άλλους τρεις και να επιταχύνει. Ο Ζαμπελίνσκι ήταν ο μόνος που δεν δίστασε να τον ακολουθήσει και οι δυο τους άκουσαν πρώτοι το καμπανάκι για τον τελευταίο γύρο, μήκους 6,5 χλμ, μπροστά στο ένθερμο κοινό.

Στα τελευταία δύο χιλιόμετρα το πελοτόν «κατάπιε» το δίδυμο και οι όλες ομάδες ετοίμασαν τους σπρίντερ τους πριν από την τελευταία επίθεση.

Ο Μαντς Άντερσεν της Swart Club, με τεράστια εμπιστοσύνη στα πόδια του, πήρε τη γενναία απόφαση να επιτεθεί 400 μ. πριν από το τέλος και κράτησε μέχρι τη γραμμή του τερματισμού την πρώτη θέση εν μέσω αποθέωσης από πλήθος κόσμου που έσπευσε να χειροκροτήσει τους ποδηλάτες του ΔΕΗ Tour of Hellas μπροστά από το κτίριο της Βουλής και την Πλατεία Συντάγματος.

Ο Νικηφόρος Αρβανίτου της Team United Shipping διεκδίκησε τη νίκη και πέτυχε να τερματίσει τρίτος πίσω από τον Άντερσεν και τον Ντούσαν Ράγιοβιτς της (Solution Tech Nippo Rali). Ήταν το δεύτερο πλασάρισμα στην τριάδα στον Γύρο για τον πρωταθλητή Ελλάδας που πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση το πενθήμερο του αγώνα.

Ο πρωτοπόρος της γενικής Βάτσλαβ Γέζεκ της Kasper Crypto4Me πέτυχε τον βατό στόχο του να μείνει στο πρώτο γκρουπ και να αναδειχτεί νικητής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, αλλά και καλύτερος ποδηλάτης κάτω των 23 ετών. Στα 21 του χρόνια έχει κάθε δικαίωμα να ελπίζει σε μια λαμπρή επαγγελματική καριέρα.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Ο νικητής του Γύρου, Βάτσλαβ Γέζεκ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του μετά το τέλος της πενθήμερης δοκιμασίας:

«Ήταν μια πραγματικά εξαιρετική ομαδική δουλειά. Η ομάδα μας έκανε μια τέλεια εμφάνιση. Ήταν μπροστά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, οπότε είμαι πραγματικά περήφανος για αυτούς.

Είναι πολύ σημαντικό να κερδίζεις και τη γενική κατάταξη των Νέων. Πριν από την έναρξη του γύρου, ήθελα απλώς να κάνω το καλύτερο δυνατό, αλλά δεν ήξερα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και τώρα, στο τέλος, είμαι ο νικητής της γενικής κατάταξης αλλά και της Κ23. Οπότε είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος».

Την τακτική του στα τελευταία μέτρα, που τον οδήγησε στη νίκη στο ετάπ, εξήγησε ο Μαντς Άντερσεν:

«Το πέμπτο ήταν παρόμοιο με τα άλλα τρία σπριντ ετάπ. Δοκίμασα μια διαφορετική τακτική σε σχέση με τους υπόλοιπους — να ανοίξω το σπριντ από πιο μακριά και ίσως να αποκτήσω ένα μικρό προβάδισμα πριν επιστρέψουν οι καθαρόαιμοι σπρίντερ. Σήμερα αυτό απέδωσε και είμαι απίστευτα χαρούμενος που πήρα τη νίκη. Στο σύνολο, η Ελλάδα είναι μια όμορφη χώρα και είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος από όλη τη διοργάνωση και τον τρόπο που έχει στηθεί αυτός ο αγώνας. Είναι πραγματικά χαρά μου να βρίσκεσαι εδώ».

Ο πιο έμπειρος μεταξύ των ποδηλατών του φετινού Γύρου ήταν ο 44χρονος Ντομένικο Ποτσοβίβο της Solution Tech Nippo Rali, δεύτερος στη γενική κατάταξη. Η γνώμη του για τον αγώνα έχει βαρύνουσα σημασία:

«Σήμερα ήταν ένα γρήγορο ετάπ. Ο ρυθμός ήταν πολύ υψηλός από την εκκίνηση λόγω των μπόνους δευτερολέπτων που υπήρχαν νωρίς στη διαδρομή, αλλά πιστεύω ότι το διαχειριστήκαμε πολύ καλά ως ομάδα. Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να κλείσουμε όλη τη διαφορά από το γκρουπ της απόσπασης. Προσπάθησα επίσης να το κάνω για τον Ντούσαν Ράγιοβιτς, αλλά τελικά τερματίσαμε δεύτεροι στο ετάπ και στη γενική κατάταξη. Κερδίσαμε ένα ετάπ, οπότε μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι.

Πιστεύω ότι είχε μια πολύ καλή διαδρομή ο φετινός ΔΕΗ Tour of Hellas. Ίσως να μην ταίριαζε απόλυτα στα χαρακτηριστικά μου, επειδή ο χθεσινός τερματισμός δεν ήταν μια πολύ απότομη ανάβαση, αλλά γενικά η διαδρομή είχε τα πάντα: επίπεδα ετάπ, μεγάλα βουνά και τερματισμό στην κορυφή. Οπότε θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή εβδομάδα, αλλά και πολύ καλή προετοιμασία για τους επόμενους αγώνες».

Ο τρίτος της γενικής κατάταξης, Κόλιν Κρις Στούσι σχολίασε:

«Είχαμε λίγα προβλήματα με ασθένειες στην ομάδα. Ήδη από την πρώτη μεγάλη ορεινή ημέρα χάσαμε δύο ποδηλάτες, γιατί το ετάπ ήταν πολύ δύσκολο. Και χθες χάσαμε ακόμη δύο πριν από το σημερινό ετάπ, οπότε στο τέλος μείναμε μόλις δύο. Μου άρεσε πολύ ο αγώνας. Μου άρεσαν οι αναβάσεις εδώ και προσπάθησα να κάνω τη διαφορά τις τελευταίες δύο ημέρες. Τα κατάφερα και, με μόνο δύο ποδηλάτες να έχουν απομείνει στην ομάδα, είναι ακόμη πιο σημαντικό που ανεβήκαμε στο βάθρο».

Στις δηλώσεις του ο νικητής της κατάταξης των βουνών Λοΐκ Μπέτεντορφ είπε:

«Το τελευταίο ετάπ ήταν πραγματικά πολύ γρήγορο. Στην αρχή υπήρχε αρκετή ένταση γιατί όλοι ήθελαν να μπουν στην απόσπαση, ενώ και στα ενδιάμεσα σπριντ γινόταν μάχη για τα μπόνους δευτερόλεπτα. Όμως η ομάδα με κράτησε προστατευμένο όλη την ημέρα, οπότε όλα πήγαν πολύ καλά. Τώρα αισθάνομαι καλύτερα γιατί τελείωσε. Ήταν δύσκολες ημέρες, ειδικά οι τελευταίες δύο, αλλά είμαι χαρούμενος που τα καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο. Είχαμε έναν στόχο από την αρχή και τώρα έχουμε τη φανέλα».

Από την πλευρά του, ο Κρίστιαν Μπελοχβόστσικς, πρώτος στην κατάταξη των πόντων τόνισε:

«Τα συναισθήματα είναι γλυκόπικρα, γιατί κατέκτησα τη φανέλα των πόντων ύστερα από πέντε ημέρες αγώνων, κάτι που είναι πραγματικά σπουδαίο, αλλά την ίδια στιγμή έκανα ένα μικρό λάθος στο τελευταίο ετάπ και δεν ήμουν πραγματικά μέσα στη μάχη για τη νίκη. Ήμουν μπροστά, αλλά όχι ουσιαστικά στη διεκδίκηση της νίκη. Παρ’ όλα αυτά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τη φανέλα και το ότι βρίσκομαι εδώ, στο βάθρο στην Πλατεία Συντάγματος, μετά από πέντε ημέρες αγώνων, είναι κάτι όμορφο. Όπως πάντα, η Ελλάδα είναι όμορφη και η συνολική εμπειρία πολύ καλή. Ακόμη και τον περσινό αγώνα, με τον κακό καιρό, τον θυμάμαι ως μια πραγματικά υπέροχη εμπειρία».

Ο δεύτερος του ετάπ και κορυφαίος στα Avance Miles, Ντούσαν Ράγιοβιτς δήλωσε:

«Ήμουν αρκετά κουρασμένος σήμερα και στο ενδιάμεσο σπριντ με τα μπόνους, έπρεπε να διεκδικήσω τα δευτερόλεπτα που μπορούσαν να βοηθήσουν την ομάδα μας στη γενική κατάταξη. Στο τέλος, ένας ποδηλάτης επιτέθηκε και δεν καταφέραμε να τον πιάσουμε, οπότε τερμάτισα δεύτερος και είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Φυσικά, στο τέλος η ομάδα δούλευε για τον Ντομένικο (Ποτσοβίβο), τον αρχηγό μας, οπότε η δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι λίγο κρίμα που δεν κατάφερε να κερδίσει, αλλά συνολικά είμαστε ικανοποιημένοι».

Τέλος, ο Γιώργος Μπούγλας, εκπροσωπώντας την κορυφαία ομάδα του Γύρου, βάσει βαθμολογίας, Burgos Burpellet BH, είπε:

«Σήμερα ένιωθα καλά, ήμασταν καλά πλασαρισμένοι, αλλά στην τελευταία στροφή, περίπου στα 800 μέτρα, χάσαμε κάπως τις θέσεις μας και έχασα τις ρόδες από τον συνοδηγό μου, γιατί μείναμε λίγο πιο πίσω στη στροφή. Πιστεύω ότι αυτό μας στέρησε, αν όχι τη νίκη, τουλάχιστον μια θέση στο βάθρο, αλλά δεν πειράζει. Τερματίσαμε με δύο άτομα στην πρώτη δεκάδα και κερδίσαμε τη γενική κατάταξη, άρα είμαστε ευχαριστημένοι. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι περισσότερο και στο σημερινό ετάπ, να σηκώσουμε τα χέρια ή να είμαστε ξανά στο βάθρο.

Με τους υπόλοιπους αθλητές της Burgos Burpellet BH ήμασταν διεκδικητές του αγώνα σε όλα τα ετάπ, και αυτό δείχνει ότι βρισκόμαστε σε καλή πορεία. Ελπίζουμε ότι έρχονται ακόμη καλύτερες μέρες. Ευχαριστούμε επίσης τον ΔΕΗ Tour of Hellas για την εκπληκτική διοργάνωση, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει τέτοιου επιπέδου διοργανώσεις στην Ελλάδα. Αυτό δίνει κίνητρο όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στα νέα παιδιά, οπότε είναι κάτι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αγωνιζόμαστε σε τόσο καλούς αγώνες εδώ στον τόπο μας».