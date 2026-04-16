Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, έρχεται τον Μάιο για να διασχίσει πέντε Περιφέρειες, προσφέροντας έντονες συγκινήσεις, αναδεικνύοντας παράλληλα τις ομορφιές της χώρας και τονώνοντας τις τοπικές κοινωνίες.

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas, χρόνο με το χρόνο γιγαντώνεται, η φήμη του μεγαλώνει και η φετινή του έκδοση έχει θέσει νέους υψηλούς στόχους.

Η ένταξή του ως μέλος της AIOCC (International Association of Professional Cycling Race Organizers), της Παγκόσμιας Ένωσης Διοργανωτών Ποδηλατικών Αγώνων, αποδεικνύει την αίγλη που έχει αποκτήσει.

O ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 επιστρέφει για 5η χρονιά, από τις 6 μέχρι τις 10 Μαΐου πιο ισχυρός, πιο εξωστρεφής και με ακόμη μεγαλύτερη θεσμική και τηλεοπτική υποστήριξη.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Υπουργείου Αθλητισμού, Cycling Greece, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, στοχεύει μέσα από τον ΔΕΗ Tour of Hellas στη διεθνή προβολή της χώρας, στην ενίσχυση της ποδηλατικής κουλτούρας, κινητοποιεί τις τοπικές κοινωνίες, προωθεί την οδική ασφάλεια και δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας σε κάθε περιοχή από όπου περνά.

Η επιτυχία ενός εγχειρήματος όπως ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 απαιτεί τον άψογο σχεδιασμό και συγχρονισμό πολλών φορέων.

Η φετινή διοργάνωση μετατρέπει την ελληνική περιφέρεια σε παγκόσμιο επίκεντρο, κινητοποιώντας πέντε Περιφέρειες και άμεσα ή έμμεσα, 44 Δήμους σε μια διαδρομή πέντε αγωνιστικών ημερών.

Συνολικά 108 πόλεις και χωριά γίνονται το επίκεντρο του φετινού Γύρου, αναδεικνύοντας τη δυναμική της χώρας σε κάθε χιλιόμετρο της διαδρομής.

«Πιστεύουμε στη δύναμη των τοπικών κοινωνιών, στη δύναμη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να κινητοποιεί τους πολίτες. Πιστεύουμε σε ένα άλλο μοντέλο ζωής: με περισσότερη άθληση, περισσότερη συμμετοχή, περισσότερη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas δεν είναι απλώς μια μεγάλη διεθνής αθλητική διοργάνωση. Είναι ένα εθνικό γεγονός με αθλητικό, κοινωνικό, τουριστικό και οικονομικό αποτύπωμα» δήλωσε, μεταξύ άλλων, στην παρουσίαση του αγώνα, ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Συμμετέχουν 20 κορυφαίες ομάδες -18 επαγγελματικές και οι εθνικές ομάδες Ελλάδας και Κύπρου- που θα διασχίσουν την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Αττική.

Μέσα από τις Παράλληλες Δράσεις της οργανωτικής επιτροπής Cycling Greece του Υπουργείου Αθλητισμού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘΑ, ο αγώνας «μπαίνει» στα σχολεία και τις πλατείες, προωθώντας την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Ήδη πρόδρομες δράσεις έγιναν στον Βόλο, στη Φυλή και θα συνεχιστούν στον Πειραιά (17/4), στη Γλυφάδα (18/4), στη Λαμία (19/4), στην Άρτα (23/4), στα Ιωάννινα (24/4), στις Αχαρνές (27/4), στην Αταλάντη (28/4) και στη Λάρισα (29/4).

H «Ανάβασης Mont Parnes» προστίθεται στον αγώνα

Παράλληλα με το 4ο ετάπ από την Αταλάντη στην Πάρνηθα, το Σάββατο 9 Μαΐου, ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 προσθέτει στην ελληνική ποδηλασία ένα νέο αγώνα με τη διοργάνωση της «Ανάβασης Mont Parnes», η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων. Στόχος της να συνδυάσει τον μαζικό αθλητισμό με την εμπειρία ενός μεγάλου διεθνούς αγώνα.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν πετάλι στην απαιτητική διαδρομή της ανάβασης της Πάρνηθας με τις 11 φουρκέτες και να τερματίσουν στην digital αψίδα έξω από το Regency Casino Mont Parnes, όπως και οι «pros».

Λίγες ώρες αργότερα η αψίδα θα «δείξει» τον μεγάλο νικητή του εντυπωσιακού τέταρτου ετάπ του Γύρου που θα έχει ξεκινήσει από την Αταλάντη. Το ετάπ των 180,9 χλμ, αναφέρεται και ως «η μάχη της Πάρνηθας» καθώς η τελευταία ανάβαση από τις Αχαρνές μέχρι το Regency Casino Mont Parnes είναι το απόλυτο highlight της διαδρομής και θα προσφέρει ένα θεαματικό φινάλε.

Όλα τα ετάπ ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Σπορ

Το 2026 σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα εξωστρέφειας για τον ΔΕΗ Tour of Hellas, καθώς ο αγώνας αποκτά ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ, στο ανοικτό κανάλι της ΕΡΤ 2 Σπορ, ενισχύοντας περαιτέρω την εικόνα της χώρας και των πόλεων εκκίνησης και τερματισμού, σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο.

Είναι η πρώτη φορά που το μεγαλύτερο ετήσιο αθλητικό γεγονός της χώρας αποκτάει Live ζωντανή μετάδοση από ανοικτό κανάλι της ΕΡΤ και όχι μονο από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Ertflix.

Η διεθνής προβολή της διοργάνωσης εκτείνεται σε 140 χώρες, με τη φετινή έκδοση να στοχεύει ακόμη ψηλότερα, ανταποκρινόμενη στη ζήτηση που καταγράφεται στα διεθνή ΜΜΕ.

Το απoτύπωμα του ΔΕΗ Tour Of Hellas 2025

O ΔΕΗ Tour Of Hellas μεγαλώνει και μεγαλώνει όμορφα, σαν ένα παιδί... πέντε ετών. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν τον περασμένο Νοέμβριο στην απολογιστική παρουσίαση του ΔΕΗ Tour of Hellas 2025 στο Αγρίνιο,

Συγκεκριμένα αναδείχθηκαν ιδιαίτερα θετικά στοιχεία, που επιβεβαιώνουν την αναβάθμιση του θεσμού

8,3 εκατομμύρια συνολικό media value, αυξημένο κατά 75% σε σχέση με το 2024.

Πάνω από 1.200 τηλεοπτικά spots και αναφορές σε ζωντανή κάλυψη.

Περισσότερα από 3.800 online άρθρα, με αύξηση 70% σε σχέση με πέρσι.

Πάνω από 500 ραδιοφωνικά spots και αφιερώματα σε εθνικά και περιφερειακά μέσα, και μάλιστα όχι μόνο με περιεχόμενο αμιγώς αθλητικό.

Τηλεοπτική προβολή σε 120+ χώρες, βάσει των στοιχείων διανομής του τηλεοπτικού σήματος.

150 και πλέον συνεντεύξεις και αφιερώματα σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ψηφιακά μέσα.

Iσχυρή παρουσία σε μέσα σταθερής τροχιάς και αστικών συγκοινωνιών, με την καμπάνια του ΔΕΗ Tour of Hellas να εκτιμάται ότι έγινε ορατή σε περισσότερους από 800.000 επιβάτες ημερησίως, για 20 συνεχόμενες ημέρες, σε μετρό, τραμ και λοιπά μέσα.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συμμετοχή του κοινού, με το συνολικό εκτιμώμενο reach στις πόλεις διέλευσης του αγώνα να υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύριο θεατές, είτε μέσω φυσικής παρουσίας και τοπικών δράσεων είτε μέσω ψηφιακής συμμετοχής, διαγωνισμών και κληρώσεων.

Επίσης η διοργάνωση κατέγραψε ουσιαστικές αυξήσεις στα οικονομικά της μεγέθη

Αύξηση 39% στα έσοδα από χορηγούς.

Αύξηση 23,5% στα έσοδα από θεσμικούς συνδιοργανωτές.

Πρόγραμμα Αγώνα - Mini Side Events & ΔΕΗ Fan Zones

Δευτέρα 4 Μαΐου Ιωάννινα

Έναρξη Παράλληλων Εκδηλώσεων: Πλατεία Μαβίλη (10:00-14:30 – 17:00-19:00)

Τρίτη 5 Μαΐου Ιωάννινα

17:30: Επίσημη Παρουσίαση Ομάδων (Λίμνη Ιωαννίνων)

ΔΕΗ Fan Zone: Πλατεία Μαβίλη (10:00-17:00)

Τετάρτη 6 Μαΐου 1ο ΕΤΑΠ: Ιωάννινα - Αγρίνιο (171,6 χλμ.)

Mini Side Event IΙωάννινα – Πλ. Μαβίλη (10:00-12:00)

10:30 – 11:40: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

11:50: Εκκίνηση (ουδέτερη)

15:46 – 16:08: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Αγρίνιο - Κεντρική Πλατεία (10:00-16:00)

Πέμπτη 7 Μαΐου 2ο ΕΤΑΠ: Καρπενήσι - Λάρισα (157,6 χλμ.)

11:20 – 12:30: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Καρπενήσι – Κεντρική Πλατεία (10:00-13:00)

12:40: Εκκίνηση (ουδέτερη)

16:18 – 16:39: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Λάρισα - Κεντρική Πλατεία Σάπκα (10:00-16:30)

Παρασκευή 8 Μαΐου 3ο ΕΤΑΠ: Βόλος - Λαμία (207,0 χλμ.)

09:10 – 10:20: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Βόλος –Παραλία Μνημείο Ηρώων Εθνικής Ανεξαρτησίας (09:00-12:30)

10:30: Εκκίνηση (ουδέτερη)

16:15 – 16:51: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Λαμία - Parking Εκθεσιακού Κέντρου (10:00-17:30)

Σάββατο 9 Μαΐου 4ο ΕΤΑΠ: Αταλάντη - Πάρνηθα (180,9 χλμ.)

10:05 – 11:15: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Αταλάντη-Κεντρική Πλατεία (09:30-12:00)

11:25: Εκκίνηση (ουδέτερη)

15:49 – 16:16: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Πάρνηθα - Τελεφερίκ (10:30-17:00)

Κυριακή 10 Μαΐου 5ο ΕΤΑΠ: Πειραιάς - Πλατεία Συντάγματος (146,5 χλμ.)

(Τερματισμός σε κυκλική διαδρομή 3 γύρων στο κέντρο της Αθήνας)

09:10 – 10:20: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Ακτή Μουτσοπούλου/Πασαλιμάνι (09:30-11:00)

10:30: Εκκίνηση (ουδέτερη)

13:52 – 14:11: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Αθήνα - Πλατεία Συντάγματος (10:30-15:30)

The official starting and finishing host cities of the ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 have been announced.#tourofhellas

Ανακοινώθηκαν οι επίσημες πόλεις εκκίνησης και τερματισμού του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.#ΔΕΗTourOfHellas #ΔΕΗPowerUpTheRace#MinistryofSports — ΔΕΗ Tour of Hellas (@tourofhellas) December 16, 2025

Οι 108 περιοχές που περνά ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

1. Ιωάννινα, 2. Ανατολή, 3. Αγ. Γεώργιος, 4. Φιλιππιάδα, 5. Καλαμιά, 6. Χαλκιάδες, 7. Ελεούσα, 8. Άρτα, 9. Αγ. Ανάργυροι, 10. Μενίδι, 11. Κρίκελλος, 12. Αμφιλοχία, 13. Κυψέλη, 14. Στράτος, 15. Νεάπολη, 16. Νέο Μπαμπαλιό, 17. Παναιτώλιο, 18. Νέα Αβόρανη, 19. Στρογγυλαίικα, 20. Αγρίνιο. 2ο ετάπ: 21. Καρπενήσι, 22. Φουρνά, 23. Λουτροπηγή, 24. Λουτρά Σμοκόβου, 25. Κέδρος, 26. Καλλιφώνι, 27. Ζαΐμι, 28. Αγιοπηγή, 29. Καρδίτσα, 30. Σταυρός, 31. Πρόδρομος, 32. Αγ. Θεόδωρος, 33. Ιτέα, 34. Βούναινα, 35. Κυρά Βρύση, 36. Μαυροβούνι, 37. Ελεύθερες, 38. Λάρισα.

21. Καρπενήσι, 22. Φουρνά, 23. Λουτροπηγή, 24. Λουτρά Σμοκόβου, 25. Κέδρος, 26. Καλλιφώνι, 27. Ζαΐμι, 28. Αγιοπηγή, 29. Καρδίτσα, 30. Σταυρός, 31. Πρόδρομος, 32. Αγ. Θεόδωρος, 33. Ιτέα, 34. Βούναινα, 35. Κυρά Βρύση, 36. Μαυροβούνι, 37. Ελεύθερες, 38. Λάρισα. 3ο ετάπ: 39. Βόλος, 40. Αγριά, 41. Κάτω Λεχώνια, 42. Άνω Λεχώνια, 43. Στροφίλος, 44. Άγιος Βλάσιος, 45. Άγιος Γεώργιος Νηλείας, 46. Πινακάτες, 47. Βυζίτσα, 48. Μηλιές, 49. Λαμπινού, 50. Τσαγκαράδα, 51. Μούρεσι, 52. Κισσός, 53. Χάνια, 54. Πορταριά, 55. Άνω Βόλος, 56. Νέες Παγασές, 57. Νέα Αγχίαλος, 58. Μικροθήβες, 59. Αϊδίνι, 60. Κρόκιο, 61. Αλμυρός, 62. Ευξεινούπολη, 63. Νεοχώρι, 64. Νεράιδα, 65. Ανάβρα, 66. Φιλιαδώνα, 67. Μελιταία, 68. Μακριλίβαδο, 69. Νέος Παλαμάς, 70. Λαμία.

: 71. Αταλάντη, 72. Τραγάνα, 73. Προσκυνάς, 74. Μαλεσίνα, 75. Μαρτίνο, 76. Κάστρο, 77. Αλίαρτος, 78. Θήβα, 79. Ερυθρές, 80. Δάφνη, 81. Πύλη, 82. Φυλή, 83. Άνω Λιόσια, 84. Αχαρνές, 85. Αγία Παρασκευή, 86. Καραούλι (Πάρνηθα). 5ο ετάπ: 87. Πειραιάς, 88. Φάληρο, 89. Άλιμος, 90. Ελληνικό, 91. Γλυφάδα, 92. Βούλα, 93. Βουλιαγμένη, 94. Βάρκιζα, 95. Άγιος Δημήτριος, 96. Λαγονήσι, 97. Σαρωνίδα, 98. Ανάβυσσος, 99. Κερατέα, 100. Κουβαράς, 101. Αγία Μαρίνα, 102. Πόρτο Ράφτη, 103. Μαρκόπουλο, 104. Σχοινιάς (Γαλάζια Ακτή), 105. Αργυρούπολη, 106. Ηλιούπολη, 107. Υμηττός, 108. Αθήνα (Σύνταγμα).

Οι φανέλες του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

Γαλάζια φανέλα - Γενικής κατάταξης

Πρόκειται σημαντικότερη κατάταξη στον αγώνα. Στο τέλος του πρώτου ετάπ βγαίνει η πρώτη γενική κατάταξη. Από κει και μετά προστίθεται σε κάθε αθλητή ο χρόνος του ετάπ κάθε ημέρας και βγαίνει η ανάλογη προσωρινή γενική κατάταξη. Ο αθλητής που βρίσκεται στην πρώτη θέση, φοράει στη διάρκεια του αγώνα την γαλάζια φανέλα για να μπορούν να τον ξεχωρίζουν οι υπόλοιποι, αλλά και οι θεατές. Την τελευταία μέρα του γύρου, ο ποδηλάτης που θα έχει τον μικρότερο συνολικό χρόνο στα 5 ετάπ είναι και ο μεγάλος νικητής.

Κόκκινη φανέλα - Βαθμολογία πόντων

Αυτή η βαθμολογία έχει να κάνει με τους πόντους που κερδίζουν οι αθλητές στο ενδιάμεσο σπριντ ευθείας και στον τερματισμό. Ανάλογα με την δυσκολία του ετάπ, τα ενδιάμεσα σπριντ είναι τοποθετημένα σε διαφορετικά σημεία. Όποιος αθλητής έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους στο τέλος του γύρου, κερδίζει την πρωτιά στη συγκεκριμένη βαθμολογία.

Mπλε φανέλα - Βαθμολογία Βουνών

Για να αναδειχθεί ο «βασιλιάς των βουνών» υπολογίζονται οι πόντοι που δίνονται στους ποδηλάτες μόλις περάσουν την κορυφή ενός βουνού, το λεγόμενο σπριντ ανάβασης. Οι πόντοι ποικίλλουν ανάλογα με τη δυσκολία της ανηφόρας. Έτσι τα βουνά χωρίζονται σε κατηγορίες, με τα πιο δύσκολα να δίνουν περισσότερους πόντους και τα πιο εύκολα λιγότερους αντίστοιχα. Όποιος αθλητής έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους στο τέλος του γύρου, κερδίζει την πρωτιά στη συγκεκριμένη βαθμολογία.

Λευκή φανέλα - Κατάταξη νέου καλύτερου αθλητή

Πρόκειται για τη γενική κατάταξη που λαμβάνει υπόψη της μόνο τους χρόνους από όσους ποδηλάτες είναι κάτω των 23 ετών την 1η Ιανουαρίου της χρονιάς που διεξάγεται ο γύρος. Όπως και στην κατάταξη της γαλάζιας φανέλας, έτσι και εδώ, στο τέλος του πρώτου ετάπ βγαίνει η πρώτη κατάταξη, με τον καλύτερο νέο αθλητή, αυτόν δηλαδή που έχει τον μικρότερο χρόνο, να φοράει τη λευκή φανέλα. Την τελευταία μέρα του γύρου, ο ποδηλάτης που θα έχει τον μικρότερο συνολικό χρόνο στα 5 ετάπ είναι και ο νικητής στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Οι ομάδες του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

Η φετινή σύνθεση περιλαμβάνει του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, Pro Teams, Continental Teams και National Teams, με εκπροσώπηση από την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Ωκεανία.

Pro Teams

Unibet Rose Rockets (Γαλλία)

Burgos-Burpellet-BH (Ισπανία)

Solution Tech Nippo Rali (Ιταλία)

Team Novo Nordisk (ΗΠΑ)

Euskaltel-Euskadi (Ισπανία)

MBH Bank CSB Telecom Fort (Ουγγαρία)

Continental Teams

Parkhotel Valkenburg (Ολλανδία)

Swatt Club (Ιταλία)

P.A.S. Ioanninon - P&I (Ελλάδα)

Team United Shipping (Ουγγαρία)

Team Vorarlberg (Αυστρία)

Victoria Sports Pro Cycling (Φιλιππίνες)

Madar Pro Cycling Team (Αλγερία)

ATT Investments (Τσεχία)

Bike Aid (Γερμανία)

Atom 6 Bikes - Cycleur de Luxe (Αυστραλία)

Kasper Crypto4Me (Τσεχία)

Hrinkow Advarics (Αυστρία)

Team Storck – MRW Bau (Γερμανία)

National Teams

Κύπρος – Εθνική Ομάδα

Ελλάδα – Εθνική Ομάδα

