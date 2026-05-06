Στο τελικό σπριντ κρίθηκε η νίκη στο 1ο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, στο κέντρο του Αγρινίου, με τον Βέλγο, Μάτις Άφοντς να αφήνει με τη γλυκόπικρη γεύση τον Γιώργο Μπούγλα.

Το συναρπαστικό φινάλε και οι υψηλές ταχύτητες ήταν τα χαρακτηριστικά του 1ου ετάπ του φετινού ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, το οποίο ξεκίνησε από τον παραλίμνιο δρόμο των Ιωαννίνων και ολοκληρώθηκε ύστερα από 171,6 χλμ στο Αγρίνιο.

Μεγάλος νικητής ο Βέλγος, Μάτις Άφοντς της Azerion Villa Valkenburg και αξιόμαχος αντίπαλος ο Έλληνας, Γιώργος Μπούγλας.

Ο Έλληνας ποδηλάτης της Burgos-Burpellet-BH, διεκδίκησε τη νίκη μέχρι το τέλος και αποζημιώθηκε με τη δεύτερη θέση, την καλύτερη που έχει κατακτήσει Έλληνας μετά την αναβίωση του κορυφαίου ποδηλατικού αγώνα.

Η νίκη κρίθηκε στο τελικό σπριντ με τον Άφοντς να βγαίνει από δεξιά στα τελευταία μέτρα της μεγάλης ευθείας που οδηγεί στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου και με πιο πολλές δυνάμεις να περνά πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, σε 3ώρ.26:56, γνωρίζοντας την αποθέωση από πλήθος κόσμου που έσπευσε να ενθαρρύνει τους 120 ποδηλάτες του Γύρου.

Τρίτος ήταν ο Λετονός Κρίστιανς Μπελοχβόιστσικς της Bike Aid, ενώ εξαιρετικό ήταν το πλασάρισμα, στην 14η θέση, του Νικηφόρου Αρβανίτου, ο οποίος επίσης αγωνίζεται σε σύλλογο του εξωτερικού, την Team United Shipping.

Ξεκίνημα με πτώση, φινάλε με μαζικό σπριντ

Μπροστά σε μεγάλο και ένθερμο κοινό πραγματοποιήθηκε η εκκίνηση του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 στην πόλη των Ιωαννίνων. Κανείς δεν έδειξε διάθεση να ξεχωρίσει στα πρώτα μέτρα με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας μικρός συνωστισμός, γεγονός που προκάλεσε την πτώση αρκετών ποδηλατών στα πρώτα αναγνωριστικά πέντε χιλιόμετρα.

Η αρχική δοκιμασία και οι πρώτοι διαθέσιμοι πόντοι περίμεναν τους ποδηλάτες στα 16,4 χλμ., πολύ κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης με τον Λοΐκ Μπέτεντορφ της Hrinkow Advarics να παίρνει τους 3 πόντους στο κατηγορίας 3 μοναδικό σπριντ ανάβασης του πρώτου ετάπ και ταυτόχρονα τη φανέλα του πρωτοπόρου στα βουνά.

Από εκεί και πέρα, το ετάπ είχε ουσιαστικά μόνο κατηφόρες και ευθείες, γεγονός που δεν επέτρεψε στους αποσπασμένους ποδηλάτες να πάρουν σημαντικό προβάδισμα. Οι όποιες προσπάθειες δεν έφεραν ουσιαστικό αποτέλεσμα, παρά μονάχα ένα ισχνό προβάδισμα για όσους το επιχείρησαν.

Λίγο μετά τη Δωδώνη, πέντε ποδηλάτες, οι Ντομινίκ Άμαν (Voralberg), Λούκας Ντάουγκε (Team Novo Nordisk), Μπραμ Ντάνκλοφ (Azerion Villa Valkenburg), Κέιντεν Λουκ Χόπκινς (Atom 6 Bikes – Cycleur De Luxe – Auto Stroo Team) και Λέναρντ Στέρνσντορφ (Bike Aid) ξεχώρισαν.

Πλησιάζοντας πια προς την Άρτα, ο Κύπριος πρωταθλητής Ανδρέας Μιλτιάδης έδειξε τις προθέσεις του να μαζέψει από νωρίς πόντους στα σπριντ ευθείας. Στο πρώτο, στην πόλη της Άρτας, τερμάτισε τρίτος με πρώτο τον Γιόζεφ Τσέρνι (Kasper Crypto4ME), ενώ στο δεύτερο, 42 χιλιόμετρα πιο κάτω, στην Αμφιλοχία, πήρε το μάξιμουμ των πόντων (6), περνώντας πρώτος τη γραμμή και έφτασε στους 8, όσους και ο Λέναρτ Φέγκε της Team Storck – MRW BAU, που ήταν δεύτερος και στα δύο σπριντ ευθείας.

Ένα νέο μικρό γκρουπ πέντε ποδηλατών προσπάθησε να αποσπαστεί στο δρόμο πια για το Αγρίνιο, αλλά το προβάδισμα που πήρε ήταν μικρό. Σύντομα οι πέντε έγιναν εννιά με το πελοτόν να ελέγχει τον αγώνα σε απόσταση 15-20 δευτερολέπτων. Στο εντυπωσιακό σιρκουί στους στενούς δρόμους της πόλης του Αγρινίου και με δύο χιλιόμετρα να απομένουν, το πελοτόν «κατάπιε» τους αποσπασμένους και όλοι ετοιμάστηκαν για το τελικό μαζικό σπριντ.

Ο 23χρονος Άφοντς αποδείχτηκε πιο δυνατός και πανηγύρισε τη δεύτερη φετινή του νίκη ύστερα από 3 ώρες 26.56, αλλά και τη δεύτερη στην καριέρα του έπειτα από αυτή στον σαφώς μικρότερης δυναμικής αγώνα Salverda Bouw Ster van Zwolle (1.2) στις αρχές του Μάρτη. Ο Βέλγος ολοκλήρωσε την πρώτη μέρα και στην κορυφή της κατάταξης των πόντων.

Ο ίδιος είπε μετά τον αγώνα ότι κατάλαβε στα τελευταία μέτρα πως θα ήταν αυτός ο νικητής: «Στον τελευταίο κυκλικό κόμβο είπα στην επικοινωνία στον συναθλητή μου "πήγαινε τέρμα γκάζι", γιατί αλλιώς κάποιοι άλλοι θα μπορούσαν να έρθουν από πίσω. Οπότε ναι, έκανε τη δουλειά του τέλεια. Μετά, στα τελευταία 500 μέτρα, παρακολουθούσα και επιτάχυνα στο μέγιστο.

Στα 300 μέτρα είδα ότι οι δύο μπροστά μου έχασαν λίγη ταχύτητα. Και απλά είπα μέσα μου "θα κερδίσω, θα κερδίσω" και μετά έψαχνα ένα άνοιγμα πίσω από τον μπροστινό μου και αυτό εμφανίστηκε τέλεια στη δεξιά πλευρά.

Τον προσπέρασα και αυτό ήταν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι η πρώτη μου επαγγελματική νίκη. Ναι, θα το ονειρεύομαι απόψε. Σας ευχαριστώ πολύ».

Αν και έφτασε πολύ κοντά στη νίκη, ο Γιώργος Μπούγλας ήταν σαφώς ευχαριστημένος με την προσπάθειά του. «Είμαι πολύ ικανοποιημένος με το σημερινό αποτέλεσμα στον κορυφαίο ελληνικό ποδηλατικό αγώνα. Ευχαριστώ τον κόσμο για την υποστήριξη. Μολονότι δεν ήρθε η νίκη, αυτή η εμφάνιση μού δίνει το δικαίωμα να αισιοδοξώ για ακόμα καλύτερη συνέχεια».

Το προβάδισμα στην κατάταξη για ποδηλάτες Κ23 πήρε ο Άσμορ Τζακ Κλαρκ της Atom 6 Bikes – Cycleur De Luxe – Auto Stroo Team.

Η συνέχεια στον ΔΕΗ Tour of Hellas δίνεται την Πέμπτη 7 Μαΐου με το 2ο ετάπ μήκους 157.5 χιλιομέτρων με εκκίνηση στο Καρπενήσι και τερματισμό στη Λάρισα.

Αναλυτικά το αποτέλεσμα στο 1ο ετάπ