Σκύλος ανακάλυψε το ερωτικό βοήθημα νοσηλεύτριας και έτρεχε με αυτό σε όλη την γειτονιά (pics)

Συνήθως, όσοι έχουν ερωτικά βοηθήματα, φροντίζουν να τα έχουν καλά φυλαγμένα...

Ωστόσο, στην περίπτωση της Paula Ramsay υπήρχε ο αστάθμητος παράγοντας του Carlos.

Ποιος είναι ο Carlos; Το βρετανικό μπουλντόγκ που έχει σπίτι της και αποφάσισε να αποκαλύψει το sex toy της πανέμορφης νοσηλεύτριας σε όλη την γειτονιά.

Την ώρα λοιπόν που ήταν στην δουλειά, έλαβε μία φωτογραφία του σκυλιού από τον σύντροφό της, ο οποίος την πληροφορούσε πως ο Carlos έπαιζε με τον δονητή που της είχε πάρει.

Όλα καλά ως εδώ. Μέχρι που το συμπαθέστατο τετράποδο αποφάσισε να βγει με αυτό το... παιχνίδι στο στόμα και να αρχίσει να τρέχει στην γειτονιά.

Δείτε την εικόνα του από την φωτογραφία που ανέβασε η Paula Ramsay στο Twitter.

Aaron thought he’d be funny and order a dildo to my house as a laugh... my puppy got into it and was running around my front garden with it & wouldn’t come back I live on a main road. EXCELLENT. pic.twitter.com/57dnUgek48

— Paula Ramsay (@PaulaRamsay1) October 12, 2020